Así son las medidas de ahorro energético en el resto de Europa: comparativa.

Las medidas del plan de ahorro energético aprobadas por el Gobierno español, y que han entrado en vigor este miércoles, consisten en la regulación de los termostatos y del alumbrado. El resto de países europeos han ido adoptando medidas similares para hacer frente a la escasez de gas que se prevé que azote Europa este invierno a consecuencia del aislamiento ruso. Estas son las principales estrategias de los países de la Unión Europea:

Francia cortará el agua caliente en edificios públicos

Más consejos que obligaciones. El Gobierno francés pretende reducir en un 10% el consumo de energía en los dos próximos años respecto a 2019. Quiere hacerlo a través de una serie de medidas que centran los esfuerzos en el sector público y se conforman con recomendaciones para las empresas y particulares. El 6 de octubre, presentó un plan de sobriedad energética que incluye cortar el agua caliente, excepto para las duchas, en los edificios públicos. En ellos también se limitará la calefacción a un máximo de 19ºC. Un tope que podría bajar a los 18ºC en momentos de tensión. Además, se promoverá el teletrabajo entre los funcionarios, incrementando el 15% de la indemnización que perciben.

El Gobierno de Emmanuel Macron también ha aprobado un marco legal para que los municipios puedan reducir la iluminación durante la noche, además de incitarles a que disminuyan la calefacción en los gimnasios e instalaciones deportivas. En el caso de las empresas, se les recomendará que sigan estas medidas, aunque no se las obligará. Por este motivo, resulta toda una incógnita si cumplirán con su parte. En el caso de los particulares, el Ejecutivo quiere promover el hecho de compartir coche. Y contempla ofrecer una ayuda de 100 euros (en un solo pago) para cada ciudadano que se inscriba a una nueva plataforma para compartir vehículo.

Italia será más permisiva en las zonas frías

En septiembre, el ministerio de Transición Ecológica de Italia presentó un plan de ahorro energético que contempla la reducción de 5.300 millones de metros cúbicos de gas natural hasta marzo de 2023.

Esta cifra se alcanzará con una serie de medidas, así distribuidas: 3.200 millones se obtendrán de la disminución de la calefacción en hogares (2.700) y empresas (500), y 2.300 millones del aumento de la producción de la electricidad a través de biolíquidos (500) y de combustibles fósiles como el carbón (1.800). Algo, esto último, que ha suscitado perplejidad entre los ambientalistas.

Además, las medidas de ahorro energético no afectarán a toda la ciudadanía por igual. De acuerdo con el plan de Roma, Italia ha sido dividida en 6 zonas y las más cálidas tendrán que reducir mayormente sus consumos. Por el contrario, en las áreas más frías, la calefacción podrá permanecer encendida por más tiempo (hasta 13 horas al día). De igual manera, en los Alpes y en los Apeninos septentrionales, así como en hospitales y estructuras sanitarias, no habrá restricciones horarias al uso de la calefacción.

Reino Unido se desmarca

El gobierno conservador del Reino Unido no sigue los pasos de Europa y se niega sistemáticamente a ofrecer consejo alguno a los ciudadanos para ahorrar energía. La primera ministra, Liz Truss, ha vetado una campaña publicitaria en este sentido diseñada por sus propios consejeros en cambio climático, en radio, televisión, prensa y redes sociales estimada en 15 millones de libras esterlinas.

La iniciativa había recibido el visto bueno del ministro de negocios, Jacob Rees-Mogg, y estaba pensada para ayudar a ahorrar unas 300 libras (342 euros) al año en la factura energética en cada hogar. En los mensajes se recomendaba disminuir la temperatura de los calentadores, apagar los radiadores de la calefacción en las habitaciones vacías y apagarlos al salir de casa. La negativa de Truss ha levantado una ola de críticas, incluso en su propio Partido. Algunos ayuntamientos y otros organismos oficiales, así como empresas del sector privado, están tomando medidas por su cuenta para reducir el consumo.

Alemania pone el foco en la calefacción y la iluminación

El Gobierno alemán, y en especial el ministro de Economía y Transición Climática, el verde Robert Habeck, llevan meses apelando a ciudadanía y empresas para reducir el consumo energético en la administración pública y los espacios privados.

Además, el Gobierno federal ha aprobado una serie de decretos para obligar a ese ahorro a las puertas del invierno. Entre las medidas destacan: la prohibición de mantener caliente el agua de piscinas privadas; en edificios públicos, la temperatura de las habitaciones con calefacción no podrán superar los 19 grados y las estancias que sean de paso ya no podrán ser caldeadas; además, en esos mismos edificios públicos, el agua de los baños que sólo esté pensada para lavarse las manos ya no podrá salir caliente; la iluminación de anuncios y carteles comerciales queda prohibida en franjas horarias nocturnas; la iluminación de monumentos y edificios que no sean de viviendas deberán permanecer apagada. Estos decretos se aplicarán, de entrada, hasta el 28 de febrero de 2023.

Pese a los esfuerzos, a finales del pasado septiembre, el consumo de gas de los hogares y empresas superó en más de un 14% la media de consumo del mismo mes del pasado año, como confirmó recientemente la Agencia Federal de Redes.