"Intentaron enterrarme vivo y estoy acá para gobernar este país en una situación muy difícil, vamos a encontrar una salida. Brasil es mi causa". A los 77 años, Luiz Inacio Lula da Silva ganó en las urnas el derecho a ser de nuevo presidente, después de atravesar años de hostigamiento judicial y demonización mediática. "No enfrentamos un adversario sino la máquina del Estado brasileño. Esta noche, el único y gran vencedor es el pueblo y un inmenso movimiento democrático", dijo el gran protagonista de una jornada saturada de amenazas. Al escrutarse el 99,9% del padrón electoral, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), obtuvo el 50,9 % de los votos frente al 49,1% del presidente Jair Bolsonaro. La ventaja ha sido de unos dos millones de sufragios, un número que da cuenta de una fuerte polarización política no cesará. Nunca antes en la historia republicana de ese país nadie había ocupado la presidencia en tres oportunidades. Es la primera vez, además, que un jefe de Estado no es reelecto. La gran pregunta que se formulaban los analistas en medio del dramático desenlace es cuándo el capitán retirado aceptaría su derrota.