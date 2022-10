Rusia aseguró este lunes que el acuerdo para la exportación de grano ucraniano no puede continuar sin su participación y dijo que no permitirá que buques que no hayan sido inspeccionados por sus expertos atraviesen el mar Negro.

Así lo señaló su embajador ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, en una reunión del Consejo de Seguridad convocada por Moscú tras el ataque con drones contra su Flota del mar Negro y la posterior decisión de suspender el acuerdo que había sellado con Ucrania, la ONU y Turquía para facilitar la salida de cereal ucraniano. Nebenzia acusó a Ucrania de usar este mecanismo con fines militares y dijo que su país no puede permitir el paso de buques que no haya inspeccionado, por lo que tendrá que tomar sus propias "medidas de control" si el tráfico continúa.