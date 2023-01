El suministro de tanques Leopard 2 se ha convertido en una cuestión de vida o muerte para Ucrania en la guerra que libra contra Rusia desde el pasado 24 de febrero. Es el mensaje que han transmitido este jueves los ministros de Exteriores y Defensa ucranianos, Dmitro Kuleba y Oleksii Reznikov, en una declaración conjunta en vísperas de la importante reunión que mantendrán este viernes en la base estadounidense de Ramstein (Alemania) los países que proporcionan armamento militar a Ucrania, que previsiblemente se centrará en el posible suministro de estos blindados, una decisión que requiere de la autorización previa de Berlín por ser de fabricación alemana, pero a la que se resiste el canciller Olaf Scholz.

"Acogemos con satisfacción la audaz y muy oportuna decisión del Reino Unido de transferir el primer escuadrón de tanques Challenger 2 a Ucrania. Sin embargo, no es suficiente para alcanzar los objetivos operativos. Hacemos un llamamiento a los Estados que tienen en servicio tanques Leopard 2, entre ellos Alemania, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y Turquía. Garantizamos que utilizaremos estas armas de forma responsable y exclusivamente con el fin de proteger la integridad territorial de Ucrania dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas", aseguran.

Las palabras de Kuleba y Reznikov se suman a las del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, o a las de su jefe de gabinete, Andrey Yermak que ha alertado de que no hay tiempo y que la decisión sobre el envío de tanques tiene que cerrarse lo antes posible. "Hacemos un llamamiento a todos estos y otros países que posean las capacidades apropiadas para que se unan a la iniciativa sobre el establecimiento de una coalición internacional de tanques en apoyo de Ucrania y hagan sus contribuciones prácticas a esta causa", continúa la declaración de los dos ministros ucranianos que cuentan con Polonia como su principal y máximo aliado.

Varsovia eleva la presión

La presión en las últimas horas ha aumentando y su primer ministro, Mateusz Morawiecki, ha avisado que o Berlín toma una decisión rápida o actuarán por su cuenta. "El consentimiento es una cuestión secundaria", ha dicho tras regresar de Davos. "O conseguimos este acuerdo rápidamente o haremos lo correcto nosotros mismos". Y lo correcto, o ojos de Varsovia, es enviarlos aunque tengan que hacerlo sin el permiso alemán. También Finlandia se ha mostrado dispuesta a enviar Leopards aunque otros países como España aseguraban este miércoles que la posibilidad de enviar tanques de este tipo no está actualmente "sobre la mesa", según el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

"Les instamos a que lo hagan por el bien de millones de ciudadanos pacíficos de Ucrania, que seguirán corriendo un peligro mortal por parte de Rusia, el Estado agresor y terrorista, si las Fuerzas Armadas de Ucrania no reciben los refuerzos necesarios a tiempo", apelan en su declaración los ministros ucranianos. Hasta el momento Berlín ha bloqueado cualquier posible envío de estos carros de combate aunque según fuentes alemanas citadas por la agencia Reuters podrían levantar sus objeciones si Washington accede a enviar sus tanques Abrams, algo que por el momento no parece que vaya a ocurrir. Tanto Scholz como el nuevo titular de Defensa alemán, Boris Pistorius, han reiterado esta semana que mantendrán el envío de armas a Kiev, pero han eludido hablar de los Leopard.

"El tanque Abrams es un equipo muy complicado. Es caro, difícil de entrenar, tiene un motor a reacción. No es el sistema más fácil de mantener", advertía este miércoles el subsecretario de defensa estadounidense, Colin Kahl, subrayando que el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, es partidario de evitar suministrar a Ucrania equipos que "no puedan reparar, que no puedan mantener y que a largo plazo no puedan permitirse porque no son útiles". A la espera de conocer las aportaciones definitivas, Reino Unido ha confirmado su disposición a enviar tanques Challenger 2, Alemania y Estados Unidos vehículos armados Bradley y Marder, Francia tanques ligeros AMX, Países Bajos una batería tierra-aire Patriot y Suecia cañones de largo alcance Archer, 50 blindados ligeros de combate de infantería CV-90 y misiles antitanque portátiles NLAW.