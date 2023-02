La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tenía ganas de diplomacia. Su reciente decisión de desbloquear el envío de sistemas de defensa aérea de última generación a Kiev fue una de las ramas de olivo que esgrimió para mostrar que el actual Ejecutivo está firmemente en línea con sus aliados occidentales. Pero en esas llegó Silvio Berlusconi, el socio político del cual no puede prescindir para mantener en pie su Gobierno, con otro discurso este fin de semana pasado a favor del presidente ruso, Vladímir Putin, en el que también cuestionó que Meloni se reuniese con Volodímir Zelenski, el presidente de Ucrania.

Las declaraciones han caído como un jarro de agua fría sobre Meloni, que se apresuró a decir que el apoyo de Italia a Kiev es "firme". Aún así, la mandataria no pudo evitar la furibunda reacción de las autoridades ucranianas.

"Que se quite la máscara y diga públicamente que está a favor del genocidio del pueblo ucraniano", afirmó este lunes Mykhailo Podoliak, uno de los principales consejeros de Zelenski, quien acusó al político italiano de dañar la reputación de Italia. "Las acusaciones insensatas de Berlusconi son un intento de besar las manos de Putin, ensangrentadas hasta los codos. Un intento de demostrar su lealtad al dictador ruso", añadió el portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko.

Por el Donbás

Berlusconi pronunció sus palabras el domingo, al salir de un colegio electoral en la región norteña de Lombardía, al que había acudido para votar en las elecciones regionales del domingo y lunes. El líder de Forza Italia afirmó que él "nunca" habría acudido a hablar con Zelenski: "Como saben, estamos asistiendo a la devastación de su país y a la matanza de sus soldados y civiles".

Acto seguido, el que fuera tres veces primer ministro de Italia sugirió que, si Zelenski no hubiese "atacado" a las regiones de Donetsk y Lugansk, la guerra iniciada por Putin en 2022 no se habría producido. "Habría bastado con dejar de atacar a las dos repúblicas autónomas de Donbás y esto no se habría producido. Por eso juzgo muy negativamente el comportamiento de este señor", afirmó Berlusconi, quien desde hace años cultiva una amistad con Putin.

"Para llegar a la paz pienso que el señor presidente de Estados Unidos debería hablar con Zelenski y decirle 'al final de la guerra tendrás a disposición un Plan Marshall'", continuó Berlusconi.

Envío de armas

Meloni ha asegurado que no ha hablado con su socio de Gobierno, en un momento en el que la dirigente ultraderechista ha estado en las últimas semanas negociando con los demás países europeos y Estados Unidos para aumentar el apoyo militar que Occidente está brindando a Ucrania para hacer frente al conflicto con Rusia.

En particular, Roma anunció hace unos 10 días que la próxima primavera enviará finalmente los anhelados sistemas de defensa aérea Samp-T, que produce junto con Francia.