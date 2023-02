El debate sobre el posible envío de aviones de combate a Ucrania estará este martes y miércoles sobre la mesa de la reunión ministerial de Defensa de la OTAN pero lo urgente hoy por hoy, a juicio del secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, es enviar armas y munición a Kiev y hacerlo con extremada rapidez porque el ritmo al que el Ejército ucraniano gasta munición para defenderse de la agresión de Rusia es mayor que el de producción. "Estamos en una carrera logística. Capacidades clave como municiones, combustible y componentes deben llegar a Ucrania antes de que Rusia pueda tomar la iniciativa en el campo de batalla. La velocidad salvará vidas", ha avisado en vísperas de la reunión ministerial y del encuentro que mantendrá el grupo de contacto para la defensa de Ucrania de Ramstein, que comanda Estados Unidos, en el que coordinar las aportaciones.

Las dos citas, en las que participará el ministro de Defensa ucraniano Olekssi Reznikov, tienen lugar a menos de dos semanas del primer aniversario de la guerra y los aliados aprovecharán para cerrar de nuevo filas con Kiev y mostrarle todo su apoyo. "Si (Vladímir) Putin vence en Ucrania, el mensaje a él y a otros regímenes autoritarios es que el uso de la fuerza tiene recompensa. Esto haría el mundo más peligroso y que todos seamos más vulnerables" así que "debemos seguir proporcionando a Ucrania lo que necesita para ganar. Y para lograr una paz justa y sostenible", ha dicho durante su habitual comparecencia en previa.

Según el dirigente aliado, el presidente ruso no solo no se está preparando para la paz o para negociar algún tipo de acuerdo que respete la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, sino que ha lanzado nuevas ofensivas para controlar Ucrania, enviando más armas y medios para presionar a Kiev. "Lo que el presidente Putin está haciendo ahora es enviar miles y miles de tropas más, aceptando un índice muy alto de bajas, teniendo grandes pérdidas, pero presionando a los ucranianos. Intenta compensar cantidad con calidad. Están dispuestos a enviar esas fuerzas y asumir un elevado número de bajas. Esto no hace más que subrayar la importancia del momento oportuno. Es urgente proporcionar más armas a Ucrania. Cuanto más rápido podamos suministrar armas, municiones, piezas de repuesto y combustible al frente ucraniano, más vidas salvaremos", ha reiterado Stoltenberg que ha eludido especular la posible reacción del Kremlin el próximo 24 de febrero.

Sobre todas estas aportaciones, incluido el envío de tanques Leopard, hablarán los miembros del grupo de contacto para la defensa de Ucrania en una reunión previa que se celebra este martes en el cuartel general aliado. En los encuentros, según fuentes diplomáticas, también estará la posibilidad de enviar aviones de combate, aunque consideran que se trata de un paso prematuro. "Sea cual sea la opinión sobre el posible envío de aviones entre los aliados, eso llevará tiempo. Lo que se necesita ahora es apoyo urgente para Ucrania. Así que mi máxima prioridad es garantizar que las promesas que los aliados han hecho de vehículos de combate de infantería, de blindados, de carros de combate, se entreguen lo antes posible, porque cada día cuenta", ha reconocido Stoltenberg sobre cual debe ser ahora la prioridad número uno. Y el día para concretar las promesas será este martes, incluido determinar el número de tanques Leopard a enviar. España es uno de los países que se han sumado aunque todavía no han confirmado el número.

Aumentar la producción de armas

El encuentro ministerial también permitirá a los aliados seguir planificando su capacidad de defensa y, particularmente, hablar de cómo aumentar la capacidad de la industria de la defensa, del inventario de armas y la reposición del arsenal. "La guerra de Ucrania está consumiendo una enorme cantidad de munición y agotando las reservas de los aliados. El ritmo actual de gasto en munición de Ucrania es muchas veces superior a nuestro ritmo actual de producción. Esto pone bajo presión a nuestras industrias de defensa", ha admitido Stoltenberg, que considera urgente acelerar en este terreno dado los larguísimos plazos de entrega que existen.

"Por ejemplo, el tiempo de espera para la munición de gran calibre ha aumentado de 12 a 28 meses" así que "los pedidos realizados ahora sólo se entregarían en dos años y medio", ha precisado. De ahí la importancia de negociar acuerdos plurianuales con la industria, como los que han firmado Estados Unidos, Francia o Noruega, y reforzar la capacidad de producción porque no solo es necesario para seguir apoyando a Kiev sino para garantizar que los aliados disponen de los medios suficientes para protegerse. Al hilo de esto ha confirmado la creación también de una nueva célula de coordinación en Bruselas para "cartografiar nuestras vulnerabilidades y colaborar con la industria" que servirá para "prevenir y contrarrestar las amenazas a las infraestructuras críticas, incluyendo los cables submarinos y los oleoductos".

Stoltenberg espera, además, que los ministros de defensa acuerden esta semana establecer una nueva red virtual de satélites nacionales y comerciales para apoyar la capacidad de inteligencia y la vigilancia. "Permitirá a los aliados aumentar el intercambio de datos espaciales con la estructura de mando de la OTAN, facilitando una mejor navegación, comunicación y alerta temprana de lanzamientos de misiles". Respecto a los artefactos voladores detectados por Washington en los últimos días, aunque no estará en la agenda porque tanto Estados Unidos como Canadá han dado sus explicaciones, considera que forman parte "de un patrón en el que China, pero también Rusia, están aumentando sus actividades de inteligencia y vigilancia contra los aliados de la OTAN con muchas plataformas diferentes" y subraya la importancia de aumentar la vigilancia e intensificar la inteligencia.