Once meses después de solicitar su adhesión a la OTAN y tras un proceso de adhesión extremadamente rápido, Finlandia se convierte este martes en miembro de pleno derecho de la Alianza Atlántica, la organización multilateral creada en 1949 para promover la seguridad y la estabilidad trasatlántica y europea. "Es un día histórico", ha destacado el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, desde el cuartel general aliado donde se da la bienvenida al país nórdico con una ceremonia y la izada de la bandera finlandesa. "Este mismo día, en 1949, se firmó el Tratado de Washington, el Tratado fundacional de la OTAN. Es difícil imaginar una forma mejor de celebrar nuestro aniversario que el hecho de que Finlandia se convierta en miembro de pleno derecho de la Alianza", ha añadido. Estas son las claves de cómo queda la OTAN tras la incorporación de Finlandia:

¿Qué países forman parte de la OTAN?

Con la incorporación oficial de Finlandia este martes el número de países aliados se eleva a 31: Albania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Chequia, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Holanda, Macedonia, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.

¿Qué países tienen interés en entrar?

La adhesión a la OTAN está abierta a "cualquier otro estado europeo que esté en condiciones de promover los principios de este Tratado y de contribuir a la seguridad de la zona del Atlántico Norte". Una política de "puertas abiertas" de la que aspiran a beneficiarse más países. Hasta ahora han anunciado su intención de integrarse en el club aliado: Bosnia-Herzegovina, Georgia y Ucrania.

¿En qué situación se queda Suecia?

Al igual que Finlandia, Suecia presentó su solicitud de adhesión en mayo del año pasado y fue invitada a incorporarse a la OTAN un mes después. En su caso, sin embargo, el veto de Hungría y Turquía, que considera que el gobierno sueco arropa a militantes kurdos y no hace lo suficiente para combatir el terrorismo kurdo, se ha mantenido y ha impedido que se sumen a la vez que sus vecinos finlandeses.

¿Cuándo podría incorporarse Suecia?

"Tenemos que recordar que todos los aliados acordaron invitarlos y todos los aliados han firmado el Protocolo de Adhesión. Lo que queda en Suecia es la ratificación en dos parlamentos. Confío en que ocurrirá. Me reuní con el presidente (turco Tayyip) Erdogan hace unas semanas. También hablé con él por teléfono recientemente. Acordamos reiniciar el proceso -el mecanismo permanente, las reuniones de Finlandia, Suecia y Turquía- para garantizar que podamos avanzar en la ratificación de Suecia", ha explicado Stoltenberg. El objetivo de los dirigentes aliados es que pueda incorporarse lo antes posible, previsiblemente antes de la cumbre de líderes de Vilnius (Lituania) prevista el 10 y 11 de julio. "No estropee la cumbre de Vilnius", ha reivindicado el ministro de exteriores lituano, Gabrielius Landsbergis.

¿Habrá tropas de la OTAN en Finlandia?

La incorporación del país nórdico a la Alianza Atlántica hará que la organización aumente su capacidad militar y duplique su frontera terrestre con Rusia sumando 1.300 kilómetros más de frontera. La posibilidad, no obstante, de reforzar esa frontera con el despliegue de tropas aliadas, como ya ocurre en las tres repúblicas bálticas, Polonia, Rumanía o Eslovaquia, es una decisión que tendrá que tomar el Ejecutivo de Helsinki. “No habrá tropas de la OTAN en Finlandia sin el consentimiento de Finlandia. Esto no se ha planteado hasta ahora en nuestras conversaciones con Finlandia”, ha asegurado Stoltenberg, y ha aludido a la realización habitual de ejercicios militares en países donde no tienen una base permanente.