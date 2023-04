Un asesor de Zelenski pide dinero para comprar cazas F16 y helicópteros Blackhawk para Ucrania

"No tenemos aviones, y es un escándalo. ¿Por qué, después de un año de guerra, la Fuerza Aérea Ucraniana solo tiene un helicóptero Blackhawk?" Timofiy Mylovanov, economista asesor del Gobierno Zelenski y director de la Kiev School of Economics (KSE), inicia con esa imprecación una petición que ha formulado en redes sociales este fin de semana. Anuncia la apertura de un 'crowdfunding' internacional para reunir fondos con los que Ucrania pueda adquirir cazas F16 y helicópteros de ataque de fabricación occidental, puesto que los medios aéreos de origen soviético y postsoviético de que dispone su país no tienen capacidad para superar a las aeronaves rusas.

Otro cargo del entorno gubernamental ucraniano pide cazas, pese a los anuncios por parte de gobiernos de Europa de Este como Polonia y Eslovaquia de una próxima entrega de aviones Mig29. El propio ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, insistió en el mantra del F16 -o cazas de cuarta generación- durante su reciente visita a Madrid, provocando que su anfitriona, la ministra Margarita Robles, repitiera que España "no puede dar lo que no tiene". Reznikov, en realidad, repetía su mensaje proponiendo la creación de una coalición aérea, como la que España ayudó a fundar en torno a los carros de combate Leopard. Timofiy Mylovanov fue ministro de Economía de Ucrania de 2019 a 2020 y, además de dirigir la KSE, imparte clases en la universidad norteamericana de Pittsburg. La suya no es la primera cuestación privada organizada para dotar de armamento al ejército ucraniano. De hecho, colectas de fondos pequeñas y grandes llevan un año proliferando en diversos países, en ocasiones promovidas por residentes y refugiados ucranianos, como la que recientemente se organizó en España para adquirir un dron turco de ataque. Salvar vidas "¿Por qué Estados Unidos u otros países se niegan a proporcionar equipamiento de fuerza aérea? Ucrania puede parar esta guerra, puede ganarla si tiene las armas adecuadas", dice Mylovanov a sus seguidores. La necesidad de cazas es, en su opinión, tan apremiante como la de helicópteros porque, en su defecto, Ucrania se ve obligada a hacer el esfuerzo de guerra "a base de vidas humanas". "¿Por qué Ucrania necesita fuerza aérea? Porque salva vidas al evacuar a los soldados que están sin aliento: 15 minutos de vuelo al hospital frente a un día de conducción todoterreno", argumenta Mylovanov. En su opinión, con helicópteros adecuados, su ejército puede "desplegar operaciones especiales más rápido y en mejores condiciones: 20 minutos de vuelo y seis segundos de despliegue frente a 20 millas de caminata con el equipo completo". El asesor de Zelenski pide aviones que puedan superar a los Mig 31 rusos y helicópteros capaces de realizar incursiones nocturnas. Las peticiones ucranianas tienen a favor, en parte, la lógica de los militares de la OTAN. En el propio ejército español expresan fuentes no oficiales a este diario su convencimiento de que "es arriesgado" aportar carros Leopard sin una estructura de superioridad aérea que los cubra. El planteamiento occidental de un despliegue ideal de Leopards en el Donbass o Zaporiya es con una cortina de fuego de artillería por delante y helicópteros con misiles antitanque por detrás; además, con superioridad en el aire garantizada que evite la vulnerabilidad de los carros por arriba. Pero eso es lo que dibujan los militares; los políticos atienden a otras variables. Diputados exmilitares Hasta el momento, la fuerza aérea rusa está muy limitada en el campo de batalla ucraniano por las aportaciones occidentales de misiles y baterías de defensa antiaéream, entre ellas las de misiles Hawk españoles. Repetidamente la administración norteamericana -muy celosa de no escalar en exceso el conflicto- se ha negado a la cesión de cazas F16 a Ucrania, si bien el presidente Joe Biden no ha cerrado esa posibilidad para el futuro. Pero sí se desarrolla labor de lobby en torno a este asunto en el Congreso norteamericano. La conexión más directa con las peticiones norteamericanas la encarna un exmarine que es además congresista por Maine. Se llama Jared Golden, y encabeza un grupo de 16 parlamentarios norteamericanos republicanos y demócratas -entre ellos el exmilitar tejano de la US Navy Tony Gonzales, el exoficial californiano de inteligencia de la marina Jimmy Panetta, y el exmarine de Wisconsin Mike Gallagher- que exige a su gobierno "proporcionar aviones de caza F16" considerando un "esperado incremento de operaciones de combate de larga escala". Según un documento firmado por ese grupo del Congreso el pasado 28 de febrero, una cesión norteamericana de cazas F16 "puede animar a nuestros aliados de la OTAN y socios europeos a proporcionar a Kiev aviones comparables de cuarta generación".