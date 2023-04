Una mujer paseaba por unos viejos edificios de bloques calcinados de Irpin. Aquellas estructuras que ya no eran nada, hace un tiempo fueron su casa. Le rodeaban recuerdos que ya no estaban. Objetos que ya no existían. Pero ella paseaba en ese bosque metálico buscando algo que todavía pudiera salvar. Allí encontró a un fotógrafo que manipulaba su cámara con cierto nerviosismo, acompañado por un militar ucraniano. Se acercó a ellos. «Cuéntales», les dijo la mujer.

«Un tanque, incluso destruido, hiere. A los sentidos, a la visa» 47 Aquel fotógrafo era Erik Pradas. Viajó al país en guerra para fotografiar los tanques que aguardaban ante el monasterio de San Miguel, en Kiev. «Un tanque, incluso destruido, hiere. A los sentidos, a la visa», apunta. «Sientes que si aún pudiese, no dudaría en aplastarte, en exterminarte como a un insecto», describe. Con su llegada a Ucrania, se reunió con Andrei, un militar conocido de una amiga de su familia. Y por medio de un traductor en línea, se entendieron durante el tiempo que compartieron juntos. Andrei le llevó a distintas localidades del país. No imaginaba que encontraría aquella historia entre los edificios que ya no eran tal cosa. Pradas llegó a Kiev por la mañana, a las seis. Cuando salió del autobús que le llevó a la ciudad, todavía era de noche. «Noto que se me congelan los dedos», apuntó en sus notas. Atento a su alrededor, describió el paisaje como algo oscuro y lúgubre. Y destacó a los militares que fumaban con sus petates. Los vio ante la terminal de autobuses. Y después de eso, le invadió la confusión del idioma que no comprendía. En ningún momento escuchó una palabra en inglés o en alguna lengua que pudiera entender. Una mujer, una nación Padras caminaba de forma frenética para no sucumbir al frío. No podía parar, la temperatura era muy baja, y le consumía. Solo cuando llegó a la caldeada estación de metro fue capaz de frenar y tener una temperatura que pudiera soportar. «Las tierras del oeste de Ucrania son llanas, hasta el horizonte, se siente uno insignificante». Así define Pradas el paisaje que vio a través del ventanuco del avión cuando viajó al país en guerra. Todo estaba oscuro, excepto las linternas que les apuntaban a los ojos cuando el avión aterrizó. «Hubo controles, querían saber quién había en el avión», comenta. Muchos ucranianos huyeron del país, los que quedaron consiguieron contener la invasión «Muchos nos quedamos y mandamos a nuestras familias a un lugar seguro, fuera de Ucrania. Si no llega a ser por nosotros, Kiev habría caído en tres días», le contaba Andrei mientras le mostraba al fotógrafo los lugares donde había combatido. Muchos ucranianos huyeron del país, y fueron los que se quedaron los que consiguieron contener la invasión. Lo recordaba mientras avanzaban hacia aquellos edificios derruidos. Aquella mujer anónima se acercó a ellos, e insistió en mostrarles su casa. O lo que quedaba de ella. «La basura que cubría el suelo, era la vida calcinada de esa mujer», cuenta Pradas. Y mientras caminaban entre escombros, ella indicaba: «Esta era la habitación de los niños». Una habitación que, cuenta el fotógrafo, se había convertido en «una estancia negra y vacía, con unos hierros retorcidos al fondo». Un paisaje calcinado Los rusos habían tomado la decisión de que si no podían tomar la zona, la arrasarían. Y Andrei contaba que lograron pararle los pies a los invasores, que se quedaron sin suministros y tenían problemas de logística, a escasos kilómetros de la capital. «¿Qué fue lo más difícil de aquellos días?», preguntó Pradas. «Todo fue difícil», sentenció el militar. Y mientras, caminaban junto a la mujer. Un crujido bajo los pies sorprendió al fotógrafo, mientras se preguntaba si debía pedir perdón o no. Eran los restos de su casa, de su vida. Recuerdos que habían quedado hechos pedazos, igual que el cristal roto bajo sus suelas. Si los rusos no podían tomar la zona, arrasarían con ella, pero no tenían suministros y había problemas logísticos El viaje en coche hasta llegar a ese punto desplegaba un paisaje de hierro quemado y miseria ante ellos. «Una columna de tanques oxidada», relata el fotógrafo. Los vehículos habían sido calcinados. Incluso habían explotado junto a los militares. La tierra de aquel lugar se había vuelto negra, y se quedaba pegada a en las suelas de las zapatillas cuando el fotógrafo caminaba sobre ella. Andrei le contó que murieron muchos rusos. No era casualidad que hubiera coches calcinados, estructuras de óxido que se quebraban. Las granadas antitanque hicieron su trabajo. «Era común que ardiesen con la tripulación dentro», anotó. Pero los destrozos de las explosiones no quedaban ahí. A veces, por puro azar el proyectil conseguía perforar el tanque de combustible. Explotaba. Y saltaban en pedazos tanto el vehículo como los soldados. Los coches se calcinaron con granadas, y los edificios, fueron destruidos por bombas «Muchos rusos se quemaron aquí», comentó Andrei. «¿Cuántos?», preguntó el fotógrafo, que entendió que la respuesta fue «fiveteen (quince)». Una mala pronunciación, o un despiste podía provocar esa fácil confusión de números en inglés. Andrei abrió y cerró las manos cinco veces. Fueron cincuenta. Te puede interesar: Galerías Imágenes desde primera línea: Un fotógrafo de Castellón viaja a la Guerra de Ucrania Para Pradas, la guerra ha quedado como una cicatriz en la vida de personas que no lo merecían. «Llevaba tres años viviendo aquí, lo he perdido todo», contaba la mujer. Y se alejó tras hacer una breve petición, dejando tras de sí los escombros de lo que antes fue su vida. «Cuéntales», pidió.