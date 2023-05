El fallo contra Donald Trump en el caso civil por agresión sexual y difamación este martes dispara ahora los interrogantes sobre el impacto que tendrá lo ocurrido en sus aspiraciones políticas de volver a luchar por la Casa Blanca y por regresar al Despacho Oval, si es que lo tiene, así como en la carrera electoral para las elecciones presidenciales de 2024, en la que el demócrata Joe Biden ya ha anunciado que buscará la reelección.

Se siente ajustado algo que se podía leer recientemente la revista ‘The New Yorker’: “A veces parece que el superpoder de Donald Trump es haber sido acusado de tantas transgresiones que ninguna por sí sola puede cambiar la percepción pública sobre él”. Y 'The New York Times' recordaba hoy tras el fallo del jurado que "las investigaciones criminales contra él han hecho poco para dañarle entre quienes le apoyan y está por ver si este veredicto será una historia diferente".

Favorito en las encuestas

Trump no solo es el favorito en este momento para lograr la nominación republicana, a más de 29 puntos de distancia del segundo mejor posicionado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, según la media de encuestas que mantiene Real Clear Politics. Desde que fue imputado con 34 cargos en el caso penal presentado por la fiscalía de distrito de Manhattan que dirige el demócrata Alvin Bragg sus números no han dejado de mejorar prácticamente en ningún momento. Mientras, la meteórica carrera de DeSantis pierde fuelle.

Los números de Trump en esos sondeos y su fortaleza en su tercer asalto a la Casa Blanca son llamativos para alguien que está también pendiente de posibles imputaciones en otros casos penales: los que investigan su posible injerencia electoral en Georgia en las presidenciales de 2020, el potencial manejo irregular de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca y la obstrucción a esas pesquisas, y el que tiene en el punto de mira el papel que jugó en el asalto al Capitolio y en los intentos de revertir los resultados legítimos de las elecciones que perdió frente a Joe Biden.

"Inquietante"

Para Jennifer Horn, expresidenta de los republicanos en Nuevo Hampshire pero firme opositora de Trump, es “extraño” ver a un candidato con un cerco legal tan intenso a su alrededor. Pero “lo realmente inquietante es que sea el favorito de uno de los dos partidos. No puedes culparle a él de eso”, le ha dicho la experta a ‘The New York Times’. Hay que culpar de eso a los líderes del partido y a sus principales bases”.

También Christina Wolbrecht, una profesora de política en la Universidad de Notre Dame, piensa que sobre todo habrá que estar pendiente del impacto que tienen los problemas legales de Trump en donantes y asesores. Pero la politóloga especializada en estudios de política y género se muestra convencida de que “llegados a este punto, los estadounidenses ya tienen bastante idea del carácter de Trump”, y en unas declaraciones a AP ha opinado que “es improbable que el juicio de Carroll cambie las opiniones de muchos votantes”.

Un primer pulso podrá tomarse este miércoles. A las 8 de la tarde (2 am en España) Trump tiene previsto participar en un encuentro con votantes en Nuevo Hamsphire estilo 'town hall' organizado y retransmitido por CNN.