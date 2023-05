En Israel, la bandera tiene una posición elevada, casi sacrosanta. Con dos franjas horizontales azules enmarcando una blanca central, donde hay una estrella de David del mismo color, quiere imitar el Talit, el manto de oración judía. Este también es de color blanco con franjas azules. Las banderas están presentes en cada rincón de Israel, incluso en las casas. No importa la ideología, izquierdistas y derechistas la pasean durante sus manifestaciones. A sólo unas horas de celebrar su propia Marcha de las Banderas, la Kneset, el Parlamento israelí, avanza en un proyecto de ley que prohibiría la exhibición pública de banderas de una "entidad hostil". Es decir, izar la bandera palestina podría suponer pasar hasta un año entre rejas.

La Kneset ha aprobado este miércoles de forma preliminar el proyecto de ley, que ahora necesita pasar tres votos adicionales. La propuesta legislativa ha sido patrocinada por el legislador del Poder Judío, Almog Cohen, y quiere establecer que si tres o más personas enarbolan la bandera de una entidad u organización supuestamente enemiga se considerará una reunión prohibida. Por lo tanto, quiénes sean participes de este encuentro pueden ser arrestados y condenados a una pena de prisión de hasta un año. También sería posible dispersar tal reunión por ley. Esta medida busca perseguir, aún más, las banderas palestinas.

A día de hoy, la policía ya está autorizada a prohibir la exhibición pública de banderas palestinas, si considera que estas son "un símbolo que puede conducir a la perturbación de la paz". Aunque la ejecución se deja a discreción del comandante sobre el terreno. Repetidas veces los palestinos han sido testigos y receptores de la violencia más feroz al mostrar su bandera. Durante el funeral de la periodista Shireen Abu Aqleh en mayo del año pasado en Jerusalén, por ejemplo, los soldados israelís arrebataron con agresividad la bandera palestina que acompañaba al féretro.

Según sus partidarios, el proyecto de ley "dirige el comportamiento público en Israel". "Como democracia, Israel permite a sus ciudadanos protestar por decisiones con las que no están de acuerdo con las autoridades, pero la propuesta traza una línea roja entre la protesta legítima y aquella en la que hay banderas de los que no reconocen al Estado de Israel, de los que no son amistosos con él o no permiten que Israel levante su bandera en su territorio", han dicho en el texto legislativo. También se ha aprobado en votación preliminar otro proyecto de ley de Poder Judío que duplica la pena por acoso sexual si se determina que el móvil del delito es nacionalista. El lenguaje del texto indica que buscan perseguir el acoso de mujeres judías por parte de hombres árabes.

La bandera palestina ha sufrido diversos ataques. Durante los años posteriores a la Guerra de los Seis Días de 1967, las autoridades israelís consideraron un crimen izar una bandera palestina en los territorios bajo ocupación de Gaza y Cisjordania. Para subvertir la prohibición de los colores nacionales –verde, rojo, blanco y negro–, los palestinos empezaron a llevar rodajas de sandía en señal de protesta, ya que cuentan con los mismos colores. Desde entonces, esta deliciosa fruta ha estado fuertemente vinculada a la causa palestina y a la lucha por la liberación.