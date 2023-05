Wagner, el mazo de Putin en Ucrania, Rusia y más allá

Yevgueni Prigozhin, el líder del grupo de mercenarios Wagner, ya rompió abiertamente una de las normas no escritas en Rusia, la de no criticar abiertamente a hombres fuertes del régimen. Incluso ha protagonizado más de un vídeo con cadáveres al fondo, en los que interpela abiertamente a nombres importantes para el Kremlin como Valeri Guerásimov, el jefe del Estado Mayor, o Serguéi Shoigú, el ministro de Defensa. En sus últimas apariciones públicas hizo amagos de querer retirar a sus hombres del frente. Fue también notoria su petición formal al Ministerio de Defensa, al que solicitó que Shoigú apareciera en la batalla porque necesitaban a alguien "experimentado", un dardo cargado de sarcasmo porque es vox populi que el titular de la cartera no tiene ninguna experiencia en combate.Prigozhin, como representante del ala dura del putinismo, ha hecho buenas migas con el gobernador de Chechenia, Ramzán Kadyrov, y sus hombres, los llamados 'Kadyovtsy'. Tenía apalabrado con él que los chechenos ocuparan sus posiciones en Bajmut si finalmente se producía tal retirada. Argumenta el analista de riesgo de S&P Global Alex Kokcharov que todas estas críticas y disputas "realmente benefician a Putin, ya que le permiten mostrarse como un árbitro supremo por encima del sistema político ruso".

El jefe de Wagner asegura que Bajmut ha sido tomada y Ucrania lo niega Recuerda el experto que de acuerdo con los cambios constitucionales de 2020, "Vladímir Putin podría mantenerse legalmente en el poder hasta 2036", por lo que le interesa este rol de mediador, "le permite ponerse por encima de otros hombres del régimen y mantener su peso como líder indiscutible de Rusia". Aunque hay rumores de que su salud no es buena --debido a su avanzada edad-- no parece que el presidente ruso vaya a abandonar el cargo. Así lo ve Kokcharov, que opina que "Putin claramente intenta mantenerse en el poder durante mucho tiempo". El también conocido como "cocinero de Putin" juega fuerte sus cartas, e incluso se le acusó desde medios estadounidenses de querer vender a la inteligencia ucraniana las posiciones de las tropas rusas si estas se retiraban de Bajmut. Kiev ha preferido mantener en secreto la veracidad de esos rumores; el mismo presidente, Volodímir Zelenski, apuntó que esa información "es un asunto de los servicios secretos ucranianos". Si se confirmara, se podría juzgar al mismo Prigozhin por traición y evidenciaría el divorcio total entre brazos armados del Kremlin. El brazo 'secreto' del Kremlin Desde el inicio de la ofensiva rusa, blogueros militares, 'halcones' y expertos pedían más hombres en el frente, especialmente después de que este se estancara en primavera de 2022. Fue entonces cuando los mercenarios empezaron a reclutar efectivos entre la población presidiaria de Rusia, la máquina de guerra necesitaba más gente y una movilización total hubiera sido muy impopular, además de provocar un éxodo de gente que querría irse. Esto quedó demostrado en septiembre del mismo 2021 cuando miles de rusos colapsaron las fronteras terrestres y agotaron los billetes de avión tras el anuncio de una movilización parcial que realizó Putin. Ante el escaso interés de los ciudadanos de a pie en combatir en Ucrania, ganó aún más importancia el grupo Wagner. Estos mercenarios son los que han puesto el cuerpo en Ucrania, algo que les permite gozar de prestigio a ojos de los más fervientes defensores del putinismo, como el canal de televisión RT. Este les dedicó un documental propagandístico titulado 'Al servicio de la patria'. Aunque ahora los soldados de Wagner son en el centro de atención por su papel en Ucrania, han tenido muchos otros sitios donde se han 'lucido' como brazo armado de Rusia. De la misma forma que Academi hacía lo que el Ejército estadounidense no podía hacer, los hombres de Prigozhin actúan donde las fuerzas regulares rusas no pueden actuar. Al Kremlin le interesa conservar en su órbita a este grupo armado, que en los últimos 10 años ha ganado poder e influencia en diferentes países extranjeros, especialmente en Siria, Venezuela, Libia, Madagascar, República Centroafricana y Sudán. En algunos de ellos se les acusa de no respetar los derechos humanos y de asesinar a civiles desarmados. Además del apoyo que se han ganado a ojos de algunos políticos por su lucha tanto en Ucrania como en otros países, fuera de las fronteras rusas los hombres de Prigozhin estarían extrayendo recursos minerales de algunos de los estados en los que tiene presencia, según apuntan diferentes medios occidentales, por lo que también estarían sacando rédito económico.