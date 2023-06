Primero de forma soterrada, ya de forma pública, Francia bloquea por el momento el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países latinoamericanos de Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay). Su Parlamento ha exigido cambios y puesto líneas rojas, sin las cuales no ratificará lo que le llegue de Bruselas España quería que fuera uno de los asuntos prioritarios para la cumbre que UE-Celac que se celebra los próximos 17 y 18 de julio en Bruselas. Pedro Sánchez ya da señales de que probablemente no pueda completarse durante su presidencia (o la de su sucesor) del Consejo de la UE, de aquí a final de año. París dice que se trata de una cuestión medioambiental y de seguridad alimentaria, pero fuentes diplomáticas apuntan al poder de los sindicatos agrarios en el país galo. Países como España, que apoyan el acuerdo, subrayan la necesidad de garantizar los suministros básicos de países aliados (autonomía estratégica), especialmente en el complicado contexto geopolítico internacional. En el otro lado de la balanza, el temor a la importación de productos agrícolas producidos en macrogranjas y con menos requisitos supongan una competencia desleal para los agricultores europeos , especialmente si se eliminan los aranceles, como pretende el acuerdo.

"Para nosotros es inconcebible traer carne de vacuno o productos criados en tierras deforestadas del Amazonas", explica a preguntas de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, Olivier Becht, ministro delegado de Comercio Exterior, Atractivo y Franceses en el Extranjero, durante un encuentro con la prensa en la embajada gala en Madrid. "Tampoco puede ser que importemos productos con pesticidas que aquí no podemos usar; o que la UE siga poniendo restricciones a los productores europeos y al mismo tiempo permita importar productos elaborados gracias al dumping social, sanitario y fiscal frente a los de aquí".

España quiere acelerar la firma. La secretaria de Estado de Comercio Xiana Méndez ha solicitado a la Unión Europea que se dé un impulso definitivo a la firma y ratificación del Acuerdo Comercial UE-Mercosur

Becht niega que sea París sola la que esté impidiendo que salga adelante el acuerdo, y recuerda que hay otros países con reticencias, como Irlanda o Austria. Insiste en que las negociaciones llevan 23 años en marcha y que no tiene sentido hacer un sprint final para dejar un mal acuerdo por el simple hecho de que haya una cumbre, por relevante que sea, el mes que viene.

La Asamblea Nacional francesa aprobó la semana pasada, por 281 votos a favor y 58 en contra, un texto en el que fijan sus líneas rojas en criterios sanitarios, ambientales y climáticos. Sin ellos, no ratificará nada que salga de Bruselas. Los diputados piden que los agricultores sudamericanos respeten las mismas reglas ambientales y sanitarias que en Europa y una cláusula para suspender su aplicación si los países del Mercosur no respetan el Acuerdo de París sobre clima.

Sánchez desinfla las expectativas

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil abrió una ventana de oportunidad. Con Jair Bolsonaro la negociación era casi inviable, por sus iniciativas de "privatizar" el Amazonas. Con el líder de izquierdas, ese tema se quitaba de la lista de obstáculos. Moncloa veía un eventual anuncio de un nuevo acuerdo como un enorme éxito diplomático. La ratificación del tratado se convirtió en un tema importante en la agenda. Pero Pedro Sánchez rebajó las expectativas la semana pasada, durante la comparecencia para presentar sus prioridades para la presdiencia española del Consejo de la UE, del 1 de julio al 31 de diciembre. "Es fundamental que se cierren acuerdos comerciales con Chile, México y Mercosur y que, si no se cierran, al menos se den pasos sustantivos para crear una de las principales áreas de desarrollo conjunto", dijo ante los embajadores de la Unión Europea en Moncloa. "Nosotros desde España y otros muchísimos Gobiernos estamos situados en esa misma línea: no podemos mirar hacia otro lado y hacer la estrategia del avestruz, hay que reforzar todo lo que tenga que ver con la autonomía estratégica abierta".

"Un acuerdo no es imposible si los países de Mercosur piensan que es ahora o nunca", asegura Oliver Becht, que se reunió el jueves pasado en Madrid con Héctor Gómez, el ministro de Industria español para hablar del Mercosur, entre otros asuntos. "Pero no es porque tengamos una posición proteccionista fuerte del sector agrícola francés. Si no, no habríamos aprobado el acuerdo con Canadá CETA, por el que se importa mucha ternera o cordero a Europa, o el JEFTA con Japón o el acuerdo con Chile. Lo que pedimos es que nuestros agricultores tengan una competencia justa con los demás Estados con los que llegamos a acuerdos". Además, dice, no se negocia sólo con Lula, que parece más propenso al acuerdo. "El Congreso brasileño es mayoritariamente bolsonarista, y mantienen el objetivo de deforestar".

No todos en Francia están contra el acuerdo. La diputada oficialista Eleonore Caroit, la única en tomar la palabra en favor de un acuerdo durante el debate en la Asamblea francesa, insistió en la importancia estratégica del texto. "Si Francia y la UE se desvían de América Latina, ¿saben quién vendrá? China y Rusia", advirtió.

Lula tratará de impulsar el Mercosur

Lula tratará de reblandecer la posición de Emmanuel Macron esta semana. El presidente brasileño ha comenzado este lunes una visita a Italia y Francia, con la que tratará de darle la vuelta a las nuevas condicones que promueve París. "Voy a almorzar con Macron, quiero discutir el endurecimiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea aprobado por el Parlamento francés", ha dicho Lula en una entrevista en la cadena pública TV Brasil. "La UE no puede intentar amenazar al Mercosur con sanciones si no cumple esto o aquello. Si somos socios estratégicos, no tienes que hacer amenazas... tienes que ayudar", añadió, reiterando una declaración que dio la semana pasada al recibir en Brasilia a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Se refiere Lula al programa de sanciones que se pretende incluir en el acuerdo si no se cumplen los objetivos del Acuerdo de París sobre medioambiente. Brasilia alega que esos son voluntarios, y que plasmar penalizaciones en el texto es una muestra de falta de confianza entre los que dicen querer ser socios. Mientras, el presidente ha pedido a sus agricultores que dejen de usar los productos nocivos que afea la UE.