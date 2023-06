La ola de calor que golpea a México ha ocasionado 36 muertes en el norteño estado de Nuevo León, informó este miércoles la Secretaría de Salud de la entidad. En una rueda de prensa, la titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín, detalló que los decesos por “golpe de calor” suman 25 hombres y 11 mujeres, de los cuales la mayoría presentaba comorbilidades como diabetes e hipertensión. “Las defunciones que nosotros tenemos notificadas en nuestro sistema de vigilancia en el estado son 36”, dijo. Compartió que el grupo de mayor riesgo son los adultos mayores de 60 años, así como aquellas personas que presentan algún tipo de comorbilidad.

Marroquín reveló que la cifra oficial que maneja la Secretaría de Salud está basada en los certificados de defunción en donde se asentó como causa de muerte “golpe de calor”.

Inusual comportamiento

La funcionaria estatal no explicó un inusual comportamiento en el número de decesos en la entidad que ha mantenido colapsado el Servicio Médico Forense (Semefo) del estado.

El lunes, el vicefiscal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó de un “fenómeno atípico” de muertes en la entidad porque de 70 cadáveres que se recibían en el Semefo semanalmente, la cantidad se elevó primero a 130 y luego a 250, precisamente en los 15 días de mayor calor cuando se alcanzaron temperaturas de hasta 45 grados. También un funcionario del Registro Civil aseguró que había 850 actas de defunción relacionadas con muertes por “golpe de calor”. Sin embargo, el Gobierno del estado salió a desmentir la cifra en un comunicado y mencionó que no estaba en las atribuciones de dicha persona brindar esa información.

Lo cierto es que en las instalaciones del Hospital Universitario en donde está el Semefo hay personas que dieron testimonio que llevan tres o cuatro días esperando los cuerpos de sus seres queridos que no les han sido entregados por la sobrecarga de trabajo en ese lugar. Inclusive se mencionó que ya llegó un camión refrigerante para los cadáveres para los cuales ya no se tiene espacio en el inmueble. La situación en el Semefo es atípica y no se vivía desde la pandemia de covid-19.

La autopsia de los fallecidos, trasladados al Servicio Médico Forense, arrojó que la mayoría murieron por infarto agudo al miocardio.