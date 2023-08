Josep Borrell exige a los gobiernos de la Unión Europea que ayuden "más y más rápido" a Ucrania. "Mas y más rápido", ha repetido con énfasis en Toledo este miércoles, tratando de acuñar esa expresión "como mi lema", ha dicho, de la asistencia militar y financiera para el país atacado por Rusia.

Se ha referido el alto representante europeo para asuntos de Exteriores y Defensa al esfuerzo que, con copago de la UE, pide a los ejércitos de Europa en forma de munición y equipamiento militar. Al final de la reunión informal de ministros de Defensa, en el marco de la presidencia española del Consejo Europeo, el eurocomisario catalán ha señalado que el montante del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, 5.000 millones anuales, "es un tope, no un objetivo de gasto".

Por eso espera que este jueves, cuando se celebre la reunión siguiente, la de ministros de Exteriores, se afiance la voluntad de llegar a un acuerdo "antes de final de año" para la primera pata de su plan de ayuda: prorrogar este "sistema de apoyo" en el periodo 2024-2027.

Ese calendario implica una previsión nada optimista sobre la duración de la guerra en Ucrania. Tres años más para un conflicto que, al tiempo que devora vidas, agota munición y misiles. Y esa es otra pata del programa de ayuda que ha analizado Borrell con los titulares de Defensa. Se cuantifica en 1.100 millones de euros de la Comisión para que los gobiernos compren municiòn a la industria de Defensa -con la que se ha negociado este verano- para cargar cañones, fusiles y lanzacohetes en Ucrania.

Más y más ràpido han de aportarse también soldados cualificados al frente, tercera pata del programa. Borrell ha propuesto a los ministros de Defensa de Europa que se acelere el ritmo de entrenamiento de tropas. El objetivo para final de año, 30.000 soldados formados en Europa, se alcanzará en octubre, por lo que pide que el nuevo listón esté en 40.000 militares entrenados en diciembre.

África inquieta

Probablemente no es casual la elección del escenario de esta cita. Toledo es una ciudad vinculada a la causa de Ucrania. La ministra de Defensa, Margarita Robles, anfitriona del encuentro, ha recordado la mision UMAM de formación de combatientes ucranianos que militares españoles llevan a cabo en la Academia de Infantería, en un cerro cercano al hermoso campus universitario en que está convertida la vieja fábrica de armas toledana que ahora acoge el cónclave ministerial de Defensa y Exteriores.

Ucrania ha sido el primer gran tema de la cita, compartiendo agenda con la inquietud que produce África. Los reunidos han oído al ministro ucraniano de Defensa, Oleksii Reznikov, que por videoconferencia ha explicado el estado de la contraofensiva. Este jueves acudirá a Toledo en persona, además, el de Exteriores, Dmitro Kuleba.

Un Borrell al que la televisión rusa tilda de "engendro de Satanás" ha celebrado que Dinamarca y Países Bajos vayan a donar cazas F-16 a Kiev y ha señalado a Vladimir Putin al insistir en la advertencia que viene haciendo este verano: la escasez de grano. "Que Putin no haya querido prorrogar la iniciativa de los cereales -el acuerdo para dejar salir por mar el trigo ucraniano- es una mala noticia que nos va afectar a todos", ha augurado. Y una zona muy inestable del planeta acusará el golpe. "El Sahel depende fuertemente de esas exportaciones", ha señalado el alto representante.

En Toledo se ha hablado de África. Al comienzo de la reunión, a tenor de las noticias que iban llegando por la mañana desde Gabón, y sin abandonar el terreno del eufemismo, ha aseverado Borrell que "es evidente que la situación en el África subsahariana no está precisamente mejorando".

El alto representante ha traído su intención de crear "un marco jurídico para establecer sanciones" a la junta militar golpista de Níger. Lo ha confirmado sin querer adentrarse en el campo de "los futuribles", pero ha recordado que ya está "totalmente suspendida" la ayuda militar a Níger, 11 millones de euros.

Los ministros de Defensa se disponen a apoyar las decisiones que tome la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental) para aislar y castigar al poder usurpador en Níger, con medidas que esperan -ha dicho Borrell- que concreten este jueves los titulares de Exteriores.

“A pesar de las dificultades crecientes, debemos perseverar en el compromiso europeo con la seguridad de la región, escuchando a los africanos para conocer sus necesidades reales, y no dejar vacíos que puedan ser aprovechados por actores hostiles”, ha advertido Robles.

No sale de Toledo un compromiso firmado, pues es un consejo informal, pero en estas reuniones, ha recordado Borrell, es "donde se crea la opinión de los ministros"

Sin noticias de Gabón

Otra ficha de dominó caída en la cadena de golpes de Estado en África, la de Gabón, ha marcado la cumbre informal. A primera hora de la mañana, Robles y Borrell admitían la preocupación por los sucesos en el país africano. España, sin ir más lejos, desempeña misiones o asesorías militares y policiales en tres países muy cercanos: Mali, Senegal y República Centroafricana.

Gabón ha irrumpido en la agenda sin que por el momento haya trascendido que tenga aliento ruso el golpe que ha derrocado al presidente Ali Bongo, como sí lo tuvieron las asonadas de Mali (Mayo de 2021), Burkina-Faso (septiembre de 2022), Chad (tentativa en diciembre de 2022) y Níger (julio pasado). Borrell y Robles se han abstenido de comentar la situación, en espera de tener más información.

Pero Ucrania solapa urgencias con el asunto africano. Entre ellas, una premura financiera que debe abordar la Unión a la vuelta de este verano, porque las necesidades de Ucrania no se posponen hasta su futura reconstrucción, y porque a ese apoyo le urgen, más que los fondos, un horizonte de continuidad.

Al llegar y al salir de la reunión informal que ha presidido, Robles ha repetido la disposición al "apoyo total y absoluto" de España y la UE "a Ucrania y los valores que representa". Ha subrayado además que "España ha demostrado que es un socio fiable y responsable" y también que su gobierno está por la unidad europea ante Rusia: "Nuestra unidad es nuestra principal fuerza".

Lo decía Robles tras la noche del mayor ataque con drones de las fuerzas ucranianas sobre objetivos rusos... y en Rusia. Los aparatos enviados por Kiev han dañado objetivos en las regiones de Pskov, Briansk, Kaluga, Orlov, Riazán y Moscú. Y ese es un radio ya muy amplio de terreno ruso, con puntos a solo 32 kilómetros de la frontera báltica con territorio OTAN, pero también con lugares a más de 600 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Lo que la UE decida

En la cita de Toledo, tanto para hablar de Ucrania como para tratar asuntos africanos se ha pronunciado un mismo apellido: Prigozhin. La desaparición del jefe de la empresa de mercenarios Wagner obliga a los ministros de Defensa, según el tono de sus informes de inteligencia, a valorar un descabezamiento, palabra que ha estado a punto de pronunciar la ministra, o una reorganización del poder irregular y oligárquico ruso. Pero no tienen duda, ha dicho Borrell, de que se "va a encontrar rápidamente un sustituto" al jefe de los mercenarios. "Wagner seguirá siendo operativo en África, porque es el brazo armado de Rusia allí", ha asegurado.

Europa presencia una cadena de golpes de Estado que le van restando influencia en el continente, mientras la ganan Rusia y China. En la base de la inestabilidad están los problemas de la pobreza acuciada por el terrorismo, la explosión demográfica y el cambio climático. Borrell ha abogado por "soluciones africanas para problemas africanos", acuñando otro lema, este para el tardío cambio de mentalidad europea en África.

Robles, por su parte, ha remachado la posición española: no se puede salir de Mali: "La UE no puede quedar al margen del Sahel. El flanco sur nos preocupa enormemente". Y al final del encuentro ha inisistido en que, en cualquier caso, la misión EUTM Mali de formación de fuerzas de seguridad contra el yihadismo, en la que España tiene ahora el principal contingente, "no es una misión española, sino europea. Y a la UE corresponde la decisión".