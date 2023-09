Con el susto en el cuerpo y, tal como decía Alba Valenciano, de Burjassot, "la sensación de que hay una posibilidad muy clara de que me voy a morir ahora mismo. No lo había sentido nunca". Así han llegado a media tarde los pasajeros del vuelo de Marrakech a València tras pasar las que todos coincidían en señalar como las horas más difíciles de sus vidas.

En el relato general hablan no sólo que el terremoto se sintió en todas partes y que les quedarán grabadas las imágenes de las viviendas cayendo y el pánico general. La actitud general, una vez pudieron recoger las maletas, fue irse directamente al aeropuerto para tratar de volver rápidamente a casa, aunque se dejaran días de vacaciones por el camino. En general también se marchan con una sensación amarga por lo vivido y por las gentes que han dejado atrás sumidas ahora en el dolor.

En el aeropuerto de Manises se han producido imágenes de emoción ante la vuelta a casa. Alguno de los testimonios, como el de María Ramón, de Faura, que reconocían "lo difícil que ha sido pensar cómo llamar a casa para no asustar a los seres queridos". "He intentado describir con palabras lo que ha sucedido a los amigos y no hay manera. Una sensación de que se va a abrir la tierra y te va a tragar". Relataba que "habíamos salido a una cena espectáculo en un edificio moderno, en el que no cayó nada, pero cuando volvimos a la ciudad vimos que habían caído paredes... en el hotel había callejones cegados. Entramos a por los pasaportes y nos sacaron a descampados. Hemos dormido entre cartones, mantas y albornoces. Una vez se reguló el tráfico decidimos irnos al aeropuerto. Yo tenía suerte de que tenía el vuelo para hoy, pero había muchos que querían cambiarlo. Angustioso, muy angustioso. Y en el aeropuerto, imaginate, con la gente durmiendo en el suelo, buscando billetes...".

Noche en el aeropuerto

"Corrimos y corrimos hasta que llegamos a una rotonda y allí nos quedamos pasando la noche hasta que pudimos volver al riad y cogiéramos las maletas y nos fuéramos nuevamente a un sitio abierto. ¿Qué se siente? Más que el temblor, la sensación de la gente corriendo, la estampida. Pero también nos llamó la atención cómo la gente lo asumió, sacando las mantas. Pasamos miedo. No sabíamos qué hacer porque nos quedaba una noche todavía. Recogimos todo, nos juntamos con otros españoles y hemos preferido pasar la noche en el aeropuerto" comentaba Yago Rodríguez, de El Puig.

"Dando botes, saltando todo. No entendíamos lo que pasaba porque Marruecos no es un sitio donde no esperas que haya un terremoto. En los riads hay plazas en medio y veíamos cosas caer. La verdad es que pasamos pánico, gritando, ladrillos en el suelo, polvo... la peor noche de nuestras vidas. Mucho, mucho miedo. A la media hora vino la réplica y después ya decidimos salir a una plaza abierta, pero a las cinco y media de la mañana decidimos coger un taxi e irnos al aeropuerto. Y aún allí, con miedo de que vuelva a pasar" era el relato de Alba Valenciano.

El miedo es un aspecto que más describía Mike, un ciudadano británico. "En todo momento tienes miedo. Cuando estás bajando, en el tercer piso, con suelo y pared y techo por todas partes y moviéndose todo. Seguimos corriendo y al llegar a la planta cero dijimos, "Dios, la calle"".