Hace tiempo que Donald Trump convirtió sus problemas legales en el elemento central de su campaña presidencial para 2024 y para recaudar fondos. Este lunes ha llevado la estrategia a nuevas cotas. Justo antes de que arrancara en el Tribunal Supremo estatal de Nueva York el juicio civil en el que está acusado por fraude, un proceso donde el juez Arthur Engoron ya la semana pasada dio por confirmada la acusación central, Trump se ha parado ante las cámaras antes de entrar en la sala y ha hecho casi ocho minutos de declaraciones, retrasando el inicio del proceso.

Con el estilo y el contenido habitual de sus mítines, entrevistas y mensajes en redes, incluyendo insultos al juez y a la fiscal general de Nueva York Letitia James, Trump ha convertido así la ocasión en un inusual acto de campaña. A los correos y teléfonos de sus seguidores llegaban mensajes apelando a donar con el mensaje "no rendirse nunca" y la foto de su fichaje policial en el caso de Georgia. Otro correo electrónico de su campaña asaltaba a James. Y Trump, que no estaba obligado a acudir en persona al tribunal, ratificaba así sus esfuerzos por tratar de sacar rédito político de sus numerosos problemas legales, que incluyen tanto este juicio civil como cuatro imputaciones penales. Lo que no lograba era minimizar la gravedad de esos problemas.

Los cargos

El juez Engoron dictaminó la semana pasada que Trump, como alega la fiscal James, cometió fraude durante al menos una década inflando en miles de millones de dólares el valor de 23 propiedades y activos para conseguir condiciones ventajosas en préstamos y seguros. Ahora el magistrado preside un juicio civil, sin jurado, donde la fiscalía debe probar las otras seis alegaciones contra el empresario, sus hijos Donald Jr y Eric, su organización y dos de sus directivos: falsificación de registros empresariales y de declaraciones financieras y fraude a aseguradoras y conspiraciones para cada uno de esos tres delitos.

Antes de que Trump llegara al tribunal, James ha hablado en el exterior del edificio para lanzar un mensaje. "No importa lo poderoso que seas, cuánto dinero tengas: nadie está por encima de la ley", ha dicho la fiscal. Si ella logra su objetivo y convence al juez Engoron podría hacer que Trump enfrente multas y sanciones de hasta 250 millones de dólares, perder el control de varias de sus propiedades en la ciudad y estar vetado para hacer negocios en Nueva York.

Sin cámaras dentro

Una vez que se ha iniciado el juicio tras las declaraciones de Trump en el pasillo, el juez Engoron ha determinado que no podría haber cámaras mientras las dos partes hacían las presentaciones de sus alegatos iniciales. Sí ha permitido, no obstante, que se tomaran imágenes antes, en las que se ha podido ver a Trump sentado entre dos de sus abogados, y a James observándole desde uno de los bancos tras el equipo de la fiscalía.

Después de que los reporteros gráficos tomaran esas imágenes se ha iniciado el juicio, que Trump antes había intentado enmarcar como "continuación de la mayor caza de brujas vista nunca". En sus palabras ha insultado también al magistrado y a la fiscal, una demócrata negra a la que ha llamado "racista".

"Cada vez que me dan una imputación falsa subo en las encuestas", ha asegurado. Ha defendido también que sus declaraciones financieras son "fenomenales". Pero eso es algo que Engoron ya ha determinado como falso. Y en las próximas semanas la justicia determinará los detalles y el castigo.

De momento en los alegatos iniciales la fiscalía apuntó a la gravedad de las acusaciones y a la intencionalidad que aseguran había tras las acciones de los Trump y sus empleados. La defensa, por su parte, reiteró su línea argumental de que las declaraciones financieras no provocaron perjuicios y de que las entidades financieras y aseguradoras eran quienes tenían la responsabiidad última de hacer sus propias valoraciones.

Una de las abogadas de Trump introdujo también acusaciones de que se trata de una persecución política, algo que Trump volvió a reiterar ante los periodistas en el descanso para el almuerzo, cuando volvió a atacar al juez, que es demócrata, y dijo que "debería recusarse". "Ya tiene una decisión tomada, es ridículo", declaró.

Aunque inicialmente se esperaba que este juicio durara hasta finales de diciembre, el proceso, donde Trump podría testificar, puede acelerarse dado que Engoron ya ha dado por válida la acusación central. Y podría acabar antes de que tengan lugar las siguientes citas judiciales de Trump. En enero, el 15 y el 29, está previsto que arranquen en Nueva York otros dos casos (por la demanda de la escritora E. Jean Carroll y por otra acusación contra la Organización Trump). El 4 de marzo arranca el caso penal federal por sus esfuerzos para revertir los resultados de las presidenciales de 2020 y su papel en el asalto al Capitolio y el 25 de marzo el caso penal en Nueva York por los pagos para silenciar a Stormy Daniels. Para el 20 de mayo está fijado el arranque del juicio federal por el manejo irregular de documentos clasificados. Y aún no se ha fijado la fecha para el inicio del caso penal en Georgia.