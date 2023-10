Estados Unidos también regulará la inteligencia artificial (IA). El presidente Joe Biden ha emitido una orden ejecutiva con la que, por primera vez, el Gobierno federal del país establecerá una serie de normas para limitar los riesgos de los sistemas más avanzados.

Entre ellas, se exigirá que los productos más punteros se sometan a una serie de pruebas para garantizar que no puedan usarse para la fabricación de armas nucleares o biológicas. También se recomendará a las compañías de IA generativa que marquen las fotos, vídeos y audios creados con esta tecnología para que no se confundan con contenido real, si bien eso no será obligatorio.

Sin embargo, la normativa no aborda amenazas inmediatas como la desinformación difundida por herramientas ya existentes, como se ha visto en Ucrania o Israel.

Algunas de las medidas establecidas por la orden ejecutiva entraran en vigor en los próximos 90 días, aunque podrían tardar más en aplicarse. Y es que los expertos señalan que podrían enfrentarse a numerosos desafíos jurídicos.

Seguridad nacional

La orden de Biden también incluirá una serie de normas destinadas a proteger la "seguridad nacional" de EEUU. Entre ellas, se exigirá a las empresas que operan servicios de computación en la nube que informen al Gobierno sobre sus clientes extranjeros. Otras directrices se mantendrán clasificadas.

Hace casi un año, la 'startup' OpenAI lanzó al mercado ChatGPT. Su éxito precipitó una batalla comercial entre grandes compañías tecnológicas, que desde entonces pugnan por liderar este emergente sector creando nuevos servicios de IA. Sin embargo, ese desarrollo también plantea dudas, como el impacto que podría tener en los puestos de trabajo o en el ecosistema informativo.

Biden ordenará a distintas agencias del Gobierno federal estudiar las posibles consecuencias de la IA, crear normas sobre la compra y uso de esas herramientas y proporcionar recomendaciones para evitar los sesgos discriminatorios de los algoritmos.

Tras los pasos de la UE

Bruce Reed, jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, ha asegurado que se tratará del "conjunto de medidas más enérgicas que ningún gobierno del mundo haya adoptado jamás en materia de seguridad y confianza en la IA".

No obstante, este movimiento de Washington trata de seguir los pasos de la Unión Europea (UE), que ultima la aprobación de la primera ley del mundo que regulará la IA y que lo hará en base al riesgo que entrañen sus usos. China e Israel también han emitido propuestas de regulación de este tecnología cada vez más presente.