Las bombas seguirán cayendo un día más sobre Gaza. A las puertas de iniciarse la tregua en el 48º día de guerra, ha caído por ahora el acuerdo entre Israel y Hamás. La mañana del jueves, el asesor de seguridad nacional israelí, Tsaji Hanegbi, ha afirmado que el alto el fuego no comenzará al menos hasta el viernes. A ambos lados de la Línea Verde, palestinos e israelís han quedado decepcionados, ya que el acuerdo incluía un canje de rehenes cautivos en Gaza por presos palestinos y la entrada al enclave de cientos de camiones de ayuda humanitaria. Tras posponer el inicio del alto el fuego, han empezado a surgir las acusaciones entre las partes.

Mientras, las fuerzas israelís han continuado bombardeando el enclave asediado de Gaza. “Las negociaciones sobre la liberación de nuestros rehenes avanzan y continúan constantemente”, ha dicho Hanegbi, en un comunicado difundido por la oficina del primer ministro. “El inicio de la liberación se producirá según el acuerdo original entre las partes y no antes del viernes”, ha añadido. La emisora pública israelí Kan, citando a un funcionario israelí no identificado, ha informado que hubo un retraso de 24 horas porque el acuerdo no había sido firmado por Hamás y Qatar, que ha sido el mediador clave en el acuerdo. El funcionario ha confesado que son optimistas de que el acuerdo se llevaría a cabo cuando se firmara.

Incertidumbre

“Nadie dijo que habría una liberación mañana excepto los medios de comunicación... Tuvimos que dejar claro que no está prevista ninguna liberación antes del viernes, debido a la incertidumbre que enfrentan las familias de los rehenes”, ha dicho una fuente anónima del primer ministro israelí Binyamín Netanyahu a Kan. También una fuente del Gobierno israelí ha acusado a Hamás de no haber entregado la lista de secuestrados que liberará ni firmado el acuerdo con los mediadores cataríes. Un día antes de la aprobación del acuerdo por parte del Gobierno, Hamás había dicho que “la pelota estaba en el tejado de la ocupación”. El acuerdo incluía un alto el fuego temporal durante cuatro días a cambio de la liberación de hasta 80 rehenes y de 150 prisioneros palestinos y la entrada de ayuda humanitaria al enclave.