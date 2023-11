El tercer día del alto el fuego en Gaza ha permitido otra imagen para la Historia. Mientras decenas de gazatís se reencontraban con el mar Mediterráneo después de 51 noches bajo fuego israelí, el primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, ha entrado en la Franja, convirtiéndose en el primer mandatario israelí en pisar ese territorio palestino en dos décadas. Desde allí, ha expresado lo anunciado días antes de la tregua. Ni él ni su gobierno ni su Ejército tienen ninguna intención de detener su maquinaria de guerra en Gaza en cuanto acabe el alto al fuego de cuatro días para la liberación de rehenes pactada con Hamás. "Continuamos hasta el final; nada nos detendrá", ha proclamado, desafiante, frente a algunas de sus tropas desplegadas sobre el terreno. "Tenemos tres objetivos: eliminar a Hamás, traer de vuelta a todos nuestros secuestrados y garantizar que Gaza no se convierta de nuevo en una amenaza para Israel", ha repetido.

Durante esta tercera jornada de alto el fuego, el acuerdo de intercambio de secuestrados ha funcionado sin sobresaltos. Al menos 17 rehenes capturados el 7 de octubre, 14 israelís y tres extranjeros, han regresado a Israel, donde les esperaban sus familiares. De acuerdo con la oficina del primer ministro, entre los liberados se encuentran mujeres, ancianos, adolescentes y niños. Los extranjeros eran tres de nacionalidad tailandesa y otro de nacionalidad rusa. Al otro lado de la Línea Verde, las calles de Ramala han desbordado de alegría, esa que tanto ha molestado a las autoridades israelís en los últimos días. Parte del tercer grupo de 39 presos palestinos, compuesto por menores de edad y reclutas femeninas, han sido liberados en medio de cautas celebraciones y algunos altercados. También, en este tercer día sin bombas en Gaza y con ayuda humanitaria en el enclave, han crecido los rumores de una posible extensión del alto el fuego.

Netanyahu y el Ejército israelí se hallan bajo la tremenda presión de la opinión pública israelí que, galvanizada por los familiares de los rehenes que aún permanecen en Gaza, aspira al regreso de todos los cautivos capturados el 7 de octubre. Esta demanda debe ser equilibrada con la posibilidad de que un nuevo cese de hostilidades de mayor duración permita reagruparse al movimiento palestino para volver a lanzar otro ataque devastador, y, a su vez, de que el Ejército israelí lance después ataques más letales si caben. Los responsables de Hamás ya han hecho saber públicamente que respaldan la prolongación del cese de fuego. Algunos ataques que han tenido lugar en las últimas horas tanto en el enclave como en la Cisjordania ocupada no han comprometido el alto el fuego. Ni tampoco las palabras del primer ministro israelí durante su primera visita al territorio palestino desde el inicio del conflicto, conminando al personal militar israelí a continuar con la ofensiva.

Ataques es Cisjordania

El alto el fuego en Gaza, de momento, no se está reproduciendo en otros puntos de la Palestina ocupada. Al iniciarse la tregua hace dos días, muchos expertos recordaban que este alto el fuego solo era vinculante en la Franja de Gaza. No se aplicaba en la Cisjordania ocupada, donde colonos y soldados llevan casi dos meses sometiendo a la población a asesinatos diarios, desposesión continua y graves restricciones de movimientos. Por eso, el asesinato de ocho palestinos en incursiones e incidentes en los territorios palestinos ocupados durante las primeras horas del domingo no ha puesto en riesgo los frágiles acuerdos entre Hamás e Israel. Tampoco, de momento, el ataque israelí a un grupo de agricultores en el campo de refugiados de Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza, que ha provocado la muerte de uno de ellos, ha comprometido el alto el fuego. Aunque muchos gazatís han decidido aprovechar el parón en los bombardeos para volver a sus hogares y retomar el cultivo de la aceituna, los soldados israelís no se lo han permitido.

Mientras cada vez más familias disfrutan del reencuentro con sus seres queridos cautivos, las casi 200 restantes siguen aguardando su retorno tras 51 días de cautiverio. La tensión vivida el sábado sirve de advertencia para mantener las expectativas bajas. Hasta el último momento, Hamás no dejó claro si iba a liberar a los 13 israelís y los cuatro extranjeros que secuestró el pasado 7 de octubre. Pero, finalmente después de una concienzuda negociación por parte de los qatarís y amenazas de retomar las operaciones terrestres por parte de Israel, la liberación tuvo lugar con imágenes de agradecimiento y simpatía entre los cautivos y sus secuestradores. El Ejército israelí han informado que sus tropas están aprovechando la pausa en los combates para renovar sus fuerzas y mejorar los planes para la siguiente etapa de los combates en Gaza. Israel ya ha dejado muy claro antes de iniciarse la tregua y durante su aplicación que es totalmente temporal y que volverán a caer las bombas sobre el enclave.

"Combustible para encender la revolución"

Por su parte, el funcionario de Hamás, Abed al Hakim Hanini, ha dicho que los "crímenes" que Israel está cometiendo en la ciudad ocupada de Yenín en Cisjordania y sus campamentos "no pasarán desapercibidos". Al menos cinco personas han sido asesinadas por el Ejército israelí con un dron la noche del sábado en el campo de refugiados de Yenín, uno de los principales bastiones de la resistencia palestina. En declaraciones recogidas en el canal Telegram de Hamás, Hanini afirma que su partido dará una "respuesta proporcionada a este crimen", añadiendo que "la sangre de los mártires no se desperdiciará, sino que será combustible para encender el fuego de la revolución en la cara de la ocupación en todas las áreas". Unos 238 palestinos han muerto en territorio cisjordano desde que empezó la guerra hace menos de dos meses, y los arrestados superan los 3.200, entre los cuales hay más de mil de ellos sospechosos de tener lazos con Hamás.

A su vez, un petrolero vinculado a una empresa filial de Israel ha sido abordado frente a las costas de Yemen, ha informado la empresa de seguridad marítima Ambrey a AFP, tras una serie de incidentes en la misma ruta marítima. "Las fuerzas navales estadounidenses están involucradas en la situación" después del incidente que afectó al buque Central Park, propiedad y administrado por una compañía con sede en el Reino Unido y vinculada a Israel. Este ataque se suma al secuestro de otro buque naval relacionado con Israel por parte de los hutís de Yemen la semana pasada. Mientras, el sur del Líbano aguanta la respiración en este tercer día de tregua a la espera de que se reinicien los enfrentamientos entre el Ejército israelí y la milicia libanesa Hizbulá.