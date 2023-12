Hace años que Zoran Lutovac se encuentra en el ruedo de la política serbia. Ya en los noventa rondaba entre los dirigentes del Partido Democrático serbio (SDS), formación que entonces lideraba la resistencia política contra el autócrata Slobodan Milosevic y sus políticas represivas. Hoy en día, como presidente del SDS, es un anciano opositor que todavía tiene ganar de luchar. Por eso, es unos de los líderes séniores de 'Serbia contra la Violencia', la verdadera novedad de las elecciones parlamentarias anticipadas de este domingo en Serbia: una nueva coalición de partidos que han decidido unirse para enfrentarse al bloque del presidente serbio, el nacionalista Aleksandr Vučić.

¿Qué es exactamente Serbia contra la Violencia? En la coalición hay partidos de todo tipo, de izquierda, centro, ecologistas...

Es una coalición principalmente de partidos de izquierda y centroizquierda. Solo hay un partido más cercano a la derecha o centroderecha. Lo que es de fundamental importancia es que todos somos proeuropeos.

¿Por qué quieren ganar las elecciones?

Queremos poner fin a toda violencia verbal y física, que es un gran problema aquí en distintos entornos sociales, políticos e institucionales. También queremos frenar la altísima inflación. Y el tercer objetivo, igualmente importante, es luchar contra la corrupción y el crimen organizado que existe en nuestro país. Queremos realizar una limpieza total para excluir de la vida política de Serbia a todas las personas que tienen vínculos con la criminalidad organizada.

¿Y cómo lo harán?

Nombrando un Gobierno técnico. Después de eso, cuando todos nuestros propósitos se hayan cumplido, nuestra idea es convocar nuevas elecciones, lo que podría ocurrir en un año.

Serbia es un país candidato a entrar en la Unión Europea, y usted dice que son proeuropeos. ¿Eso qué significa? ¿La UE les apoya?

No. Lamentablemente, la UE y Occidente en general aún apoyan la estrategia de 'estabilocracia' (doctrina que implica hacer la vista gorda ante violaciones democráticas domésticas, a cambio de cooperación para que no escalen conflictos entre los países de la región). Es un sistema que no permite cambios. La 'estabilocracia' ha sido una política muy nefasta para Serbia, ya que se ha privilegiado la seguridad sobre la defensa de los derechos humanos y la crítica a los líderes autocráticos. Tal vez seamos los únicos proeuropeos que no tienen el sostén la Unión Europea.

Dentro de la coalición, ¿tienen una posición común sobre el conflicto con Kosovo?

Es inaceptable que el presidente serbio, Aleksandar Vučić, decida solo sobre un asunto tan complejo como Kosovo. Existe un Parlamento, la sociedad civil y los ciudadanos, todos tienen que participar en el debate sobre un tema tan serio. Eso es la democracia.

¿Pero qué plan tiene su coalición?

Por supuesto, queremos dialogar con ellos. Lo primero, deberíamos establecer una relación seria con la parte albanesa. ¿Qué está pasando hoy? Están enviando mensajes completamente ambiguos, y no sabemos qué piensan. Además, queremos hablar de las personas, no de la tierra. Lo que importa son las personas y sus condiciones de vida.

¿Rusia tiene realmente influencia en Serbia o no?

Mi opinión es que esta influencia es enorme. Dicho esto, creo que deberíamos dividir nuestras emociones, porque existe un pueblo ruso y un régimen ruso que es una autocracia antidemocrática. Vučić, nuestro presidente, es ambiguo al respecto y juega juegos tramposos. Nuestro país votó en la ONU contra la invasión rusa de Ucrania, pero aun así solo se han impuesto unas pocas sanciones. Es una actitud controvertida.

¿Intentan hacer algo al respecto?

La Unión Europea puede ayudarnos a liberarnos del Gobierno ruso. Deberían aceptarnos dentro de la UE incluso antes de que cumplamos con todas las condiciones para la adhesión del país. Existe un antecedente: Rumanía. También la dejaron entrar estando en una situación similar. Porque la realidad es que Vučić no quiere cumplir con las condiciones de la UE, como que los medios sean completamente libres, porque sabe que si lo hiciese, perdería el poder aquí.

Algunos dicen que uno de los motivos por los cuales Vučić tiene apoyo internacional es que en Serbia hay partidos de extrema derecha, más controvertidos que él.

Él controla esos partidos. Los necesita para acreditarse como un mejor actor frente a la Unión Europea. Está claro que ellos son más radicales que él, pero eso le sirve para mostrar que él sirve de cortafuegos para que esos partidos no avancen.