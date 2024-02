Estados Unidos quiere poner coto a la desinformación electoral. Este jueves, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) anunció la prohibición de las llamadas automáticas generadas con inteligencia artificial (IA), una medida que llega poco más de dos semanas después del escándalo causado por la suplantación de la voz del presidente Joe Biden para engañar a votantes demócratas.

"Parece algo de un futuro lejano, pero ya está aquí", advirtió en un comunicado la presidenta de la agencia estatal, Jessica Rosenworcel. "Malos actores están utilizando voces generadas por IA en llamadas automatizadas no solicitadas para extorsionar a familiares vulnerables, imitar a famosos y desinformar a los votantes".

La decisión, adoptada de forma unánime, se ampara en una ley de hace 30 años orientada a frenar las llamadas telefónicas basura y la amplía para añadir aquellas generadas con sistemas de IA generativas, que pasan a ser ilegales. El objetivo de la FCC es dar un marco legal que dé más capacidad a los estados del país para perseguir este tipo método de manipulación.

Temor al engaño masivo

A finales de enero, miles de electores demócratas recibieron una llamada no solicitada en la que una aparente voz de Biden les pedía no votar en las primarias de New Hampshire, las primeras del ciclo electoral. El fiscal general del estado ha abierto esta semana una investigación penal contra una empresa con sede en Texas que podría ser la responsable de esta injerencia en el proceso democrático.

Los programas de IA que permiten clonar la imagen o la voz de políticos y famosos son cada vez más sofisticados, pero también más accesibles para el gran público. Eso abre la puerta a un abanico de malos usos que preocupa a los expertos, que temen un alud de desinformación de cara a las elecciones presidenciales que EEUU celebra en noviembre. Los seguidores de Donald Trump, que apunta a la Casa Blanca, ya se están sirviendo de estas herramientas para atacar a los jueces que investigan al expresidente y a sus rivales políticos, según ha documentado The New York Times.

EEUU aún no ha adoptado ninguna ley federal que prohíba usar falsificaciones con IA para los anuncios políticos. Ante la inacción del Congreso, una docena de estados sí han pasado legislaciones con la misión de restriginir esos usos. Empresas tecnológicas como Google, Meta (propietaria de Facebook e Instagram) y OpenAI (creadora de ChatGPT) han prohibido usar su IA para la propaganda política, pero eso no garantiza nada.