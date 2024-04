"El Macartismo está vivo": Google despide a 28 empleados que denunciaron un polémico contrato militar con Israel

Google despidió el miércoles a 28 empleados después que decenas de ellos participasen un día antes en una sonora protesta contra el millonario acuerdo por el que suministra su tecnología al gobierno de Israel.

En 2021, el gigante tecnológico estadounidense cerró un contrato de 1.200 millones de dólares a cambio de proporcionar sus servicios de computación en la nube al sector público y al ejército israelí. Desde entonces, decenas de trabajadores han denunciado esa alianza, conocida como Proyecto Nimbus, pues consideran que "alimenta el apartheid" contra los palestinos, unas quejas que se han intensificado con la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, que ya ha matado a más de 33.000 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños.

El martes, docenas de empleados de Google protagonizaron una sentada en las oficinas de la compañía en Nueva York y en Sunnyvale, California, y rechazaron abandonarlas hasta que se cancelase el contrato. "No más genocidio con ánimo de lucro", rezaba uno de sus carteles de protesta. Nueve de ellos fueron detenidos y acusados de allanamiento de morada tras ocupar la oficina de Thomas Kurian, director ejecutivo de Google Cloud.

"Obstaculizar físicamente el trabajo de otros empleados e impedirles el acceso a nuestras instalaciones es una clara violación de nuestras políticas y un comportamiento totalmente inaceptable", declaró Google en un comunicado firmado por su jefe de seguridad global, Chris Rackow, antiguo miembro del ejército estadounidense y del FBI.

"Flagrante represalia"

Los empleados despedidos denuncian que se trata "claramente" de un "acto flagrante de represalia", que algunos de los despedidos no participaron en la sentada y que si hay víctimas de "intimidación o acoso" por parte de la compañía esas han sido los empleados palestinos, árabes y musulmanes.

"Google tiene miedo de los trabajadores que exigimos responsabilidad y transparencia a nuestros jefes. Estos despidos masivos e ilegales no nos detendrán. Solo alimentan el crecimiento orgánico de este movimiento", ha advertido el grupo 'No Tech for Apartheid', que engloba a empleados de Google y Amazon en contra de los contratos militares.

"El Macartismo está vivo y coleando", ha denunciado Kate J. Sim, asesora política de Google especializada en seguridad infantil y una de las empleadas represaliadas por la protesta. "Mira cómo les aterroriza el poder de los trabajadores". La semana pasada, The New York Times adelantó que la compañía prepara cambios en su foro corporativo para evitar que se discuta del conflicto entre Israel y Palestina.

Millones en plena guerra

Aunque fueron anunciados como una mejora para las empresas de Israel, los servicios 'cloud' de Google están siendo utilizados por el Ministerio de Defensa, del que dependen las fuerzas armadas que desde el pasado noviembre bombardean Gaza. Estos servicios son cruciales para recopilar, almacenar y procesar todo tipo de datos, así como para el uso de tecnologías automatizadas como la inteligencia artificial (IA) o el reconocimiento facial que usa para vigilar a la población de los territorios palestinos ocupados.

Investigaciones periodísticas han destapado que el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu ha recurrido a este tipo de sistemas de IA para tratar de localizar a operativos del grupo armado palestino Hamás, si bien su uso podría haber causado víctimas innocentes. La semana pasada, 'TIME' desveló que Google e Israel han seguido negociando para profundizar su alianza durante los ataques de los últimos meses.