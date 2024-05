Argentina no pedirá disculpas por las agresiones personales de Milei contra Sánchez

El Gobierno de ultraderecha de Argentina descartó de plano que Javier Milei se retracte de su intervención en Madrid que ha provocado una crisis diplomática sin precedentes entre entre España y este país. "El presidente no va a pedir disculpas porque no tiene por qué", dijo su filoso portavoz Manuel Adorni, al programa televisivo La Cornisa.

"Las elites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos; no saben qué tipo de sociedad y país pueden producir y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abusos puede llegar a generar, aun cuando tenga a la mujer corrupta, ensucia y se toma cinco días para pensarlo", señaló Milei en la reunión patrocinada por Vox en inequívoca alusión al mandatario y su esposa Begoña Gómez. Sin embargo, Adorni negó la existencia de un problema porque "no nombró a (Pedro) Sánchez, ni a nadie del Gobierno español".

España ha llamado a consulta a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, y exigió que el anarco capitalista vuelva sobre sus pasos incendiarios. "Pueden esperar tranquilos", ironizó Adorni y le restó importancia al hecho que provoca estupor en la oposición y los medios de prensa argentinos. La discusión, añadió, "está en el marco de cuestiones privadas que nada tienen que ver con cuestiones diplomáticas y mucho menos con la relación entre los dos pueblos que está por encima de cualquier circunstancia". Según el portavoz, "estaríamos gustosos de que el presidente español le pida disculpas por los destratos y maltratos de los últimos, por lo menos, 15 días".

El ministro del Interior, Guillermo Francos, también cargó las responsabilidades de la crisis en el Gobierno español. "Las agresiones fueron del Gobierno del presidente Sánchez, no corresponde ninguna disculpa". Francos, quien conoce a Milei desde los días en que trabajaban juntos en la empresa aeroportuaria más importante de Argentina, sostuvo que ha sido Sánchez el que inició los problemas al haber respaldado al peronista Sergio Massa en el segundo turno de las elecciones de noviembre pasado. En esa oportunidad, "hizo campaña por Massa, no sé de qué se queja ahora". Francos estimó que "no existe una crisis" bilateral y restó importancia a la reacción del ministerio de Exteriores español. Sobre el llamado a consulta de la embajadora dijo: "supongo que en estos días volverá. Es ridículo que quieran romper relaciones con Argentina".

Historia de roces

Milei y Sánchez nunca simpatizaron. Pero roces de las últimas semanas pusieron en escena otro tipo de conflicto. Para la ultraderecha argentina, a chispa no la encendieron sus constantes acusaciones de "comunistas" a las autoridades españolas, con los mismos argumentos de Santiago Abascal. Todo comenzó cuando el ministro de Transporte español, Óscar Puente, aludió a la proyección de figuras como Milei o Donald Trump. Sobre el primero habló a su vez de la posible "ingesta de sustancias". La oficina del presidente reaccionó con un comunicado de una violencia desconocida en el que acusó a Sánchez de poner en peligro la "unidad" del reino de España al aliarse con "separatistas", además de hacer suyo el programa político de Vox. Fue el propio Adorni el que consideró "saldado" el incidente después de los intercambios.

El propio Milei abrió otra vez la puerta de la confrontación. Según el diario Perfil, "si aún se dudara si Milei tiene condiciones para ejercer la jefatura de Gobierno, ninguna duda cabe de que no está capacitado para ejercer la jefatura de Estado. Las inclasificables palabras del Presidente dirigidas a la esposa del presidente del gobierno español, en suelo español, abren una crisis diplomática sin precedentes entre dos países no solo de profundo e histórico vínculo, sino consanguíneos. Por propiedad transitiva, la crisis involucra a la Unión Europea, como ya hecho saber su canciller Josep Borrell, catalán y argentino de nacionalidad".

De acuerdo con Walter Curia, el autor del artículo, "hay razones para cuestionar el viaje de Milei a España, fundadas en el uso fondos públicos para uso privado. No nos imaginábamos que la excursión derivaría en este tipo de escarnio global al que ha llevado a la Argentina. Como podrían decir los españoles, Milei nos ha puesto a parir". Curia señaló además que "con los antecedentes de los agravios e improperios dirigidos a Lula, Boric y al colombiano Petro, la agresión de Milei al presidente español y a España misma acaso no debería indignar. Pero lo hace. Las palabras equilibradas del canciller José Manuel Albares pone las cosas en su lugar: no se trata solo de las fraternidades con España: Milei atenta contra los intereses permanentes de la Argentina".

Reacciones políticas

Para el senador y líder de la Unión Cívica Radical (UCE), Martín Losteau, "el presidente se va nuevamente de viaje por motivos personales (no de Estado) y nos mete otra vez en un innecesario conflicto diplomático. Ahora con España". Para Losteau, "la política exterior argentina no puede ser rehén de ninguna ideología u orientación política partidaria".

Por su parte, la bancada peronista (oposición) pidió la presencia en el Congreso de la canciller Diana Mondino para que explique sobre "el estado del vínculo" entre Argentina y España, el "carácter del viaje" de Milei a Madrid y también "las expresiones de contenido xenófobo" de la propia ministra hacia los chinos. Días atrás, Mondino descalificó los rasgos fisonómicos de los orientales al decir que "son todos iguales".