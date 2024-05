Maayan Mulla, comandante israelí de visita en España tras ser herido en Gaza: “¿Le parezco un terrorista?”

Maayan Mulla es un teniente coronel israelí en la reserva que vivía y trabajaba en India cuando, el pasado 7 de octubre, Hamás atacó Israel y desencadenó la peor matanza en un día de la historia del país, con al menos 1.154 fallecidos; en su mayoría, civiles. Su propia hermana estaba en uno de los kibutzim que fueron atacados e incendiados, según ha contado a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, en una entrevista el pasado viernes en Madrid. Decidió volar ese mismo día hacia Israel para combatir. Estuvo en Gaza hasta que resultó herido a finales de diciembre. Comandaba un batallón de ingeniería de 650 soldados, encargado entre otras cosas de las demoliciones de túneles y edificios gazatíes de todo tipo.

Mulla, de 39 años, casado y con tres hijos, recibe a este diario mientras toma una copa a mediodía en un céntrico hotel madrileño junto a otros 15 soldados israelíes más. Camina con muletas y usa una silla de ruedas de apoyo. Han venido invitados por “alguien de la comunidad judía” para que “limpien” su mente. Van a ver un partido de fútbol del Atleti y a salir. Hablamos con él durante una hora sobre la masacre de civiles, especialmente de niños, en Gaza; del destrozo de las infraestructuras civiles (él pertenece al cuerpo de ingenieros) y de su perspectiva militar sobre el conflicto.

Usted estaba en India el 7 de octubre… Supe inmediatamente que iba a haber una gran guerra. Dejé mi negocio y a mi familia. Tomé un vuelo a Israel, adonde conseguí llegar el 9 de octubre. Tengo dos hermanos, soldados profesionales, y una hermana. Ella vivía en la frontera de Gaza. Los terroristas fueron a su casa, pero ella estaba en el refugio y no pudieron abrirlo. Tiene cinco hijos. Entraron en la casa y dispararon a todas partes. Los enemigos, o monstruos, como quiera llamarlos, entraron en la casa y la destruyeron desde dentro y la quemaron. Mi hermana, su marido y sus cinco hijos estaban en el refugio, les entraba todo el humo, pero sobrevivieron.

¿Qué hizo en Gaza?

Personalmente, mi objetivo era traer a los secuestrados. Como comandante de mi unidad, mi misión era destruir cada túnel y cada base de Hamás. La guerra no es contra los gazatíes, sino contra Hamás. Es una guerra complicada. Sé que desde fuera se ve que los israelíes estamos destruyendo Gaza y no tenemos medida y que nos comportamos mal. Pero esa no es la realidad. La realidad es que yo, cuando entré en Gaza, encontré en la playa, junto a las hamacas, un contenedor con 20 cohetes que iban contra Israel.

¿Ha dinamitado usted infraestructuras como universidades o colegios?

No hacemos cosas como esas. Las universidades y los colegios, si no hay pruebas al 100% de que es una base terrorista…

Yo he visto vídeos de soldados dinamitando una universidad y diciendo: “no habrá más ingenieros en Gaza”. Entraron para poner la dinamita, así que supongo que no había nadie de Hamás dentro…

Pero lo ve con estrechez de miras. Esa no es la cuestión. En esas universidades que nosotros volamos, las Fuerzas de Defensa de Israel, son universidades en las que enseñan cómo construir bombas, no coches o plantas desalinizadoras.

¿Por eso le dijeron que las volaran?

Mi comandante no me decía nada. Yo sabía lo que estaba haciendo.

Usted tomó la decisión.

Hay normas y estándares. No puedes hacer lo que quieras. No puedes disparar a los civiles.

¿Usted no ha disparado a ningún civil?

No

¿Cómo lo sabe?

Porque sé dónde disparo. No soy un terrorista.

Dispararon contra tres rehenes israelíes liberados que iban en calzoncillos y con bandera blanca. ¿Cómo pueden estar seguros?

Nunca puedes estarlo al 100%. ¿Cómo sabe usted que cuando salga de este hotel no va a sufrir un accidente de coche? Lo que sí sé es si entro en una universidad y tiene banderas de Hamás y pancartas de “matar a los judíos”.

¿Usted ha visto esas pancartas?

¡Por supuesto! Con libros sobre cómo construir una bomba o cohetes. Para mí no es cuestión, amigo, cuando entro en ese lugar, de si es una universidad. Es muy bonita, pero están criando terroristas.

Eso podría aplicar a todos los edificios de Gaza, porque en la Franja gobierna Hamás.

No es cierto.

¿Ha tenido que dinamitar, por ejemplo, panaderías o tiendas de comestibles?

Hay tiendas comestibles que han sido afectadas, pero no porque alguien vaya y los destruya, sino porque los terroristas se esconden ahí y empiezan a dispararte, y tú debes disparar. Si alguien te dispara desde una tienda o un hospital, ya no son eso, sino el refugio de terroristas.

Cuando usted llegaba a una zona, ¿era después de que otros batallones la aseguraran? ¿O estaba usted en primera línea y tenía que disparar?

No me gusta la forma en la que lo describe, no es mi lenguaje. Yo no disparo a gente…

O enemigos…

No, lo que hago es proteger a mi país. ¿Sabe cuál es la diferencia? El joven que va a su colegio con un arma automática en Estados Unidos, está disparando a la gente. Yo no disparo a gente, ni a terroristas. ¿Cuál es el trabajo de un soldado, matar o proteger? Mi misión es proteger, no matar gente. Por favor, tenga cuidado con el lenguaje que usa. La operación de Hamás, el 7 de octubre, fue la mayor llevada a cabo por ninguna organización terrorista en la historia. ¿Comprende lo que significa? ¿Que hay otras células dormidas en Londres o Madrid? Está dándoles incentivos. Alguien sentado en Londres abrirá su periódico, y verá su artículo. Pensará que los israelíes son enemigos, que se comportan como terroristas. Sabemos que la forma correcta de comportarse es como un occidental. No somos un país en desarrollo. No somos India o Azerbaiyán. Somos un país importante. Una nación start-up, que por nuestra localización permite equilibrar Oriente Próximo. Pero si yo estoy en Gaza y en una de cada dos casas encuentro armas, ¿cómo se interpreta eso? Si entras en un jardín de infancia y te encuentras armas…

¿Usted vio armas en esos jardines de infancia?

20 AK-47. Cincuenta explosivos improvisados. Te preguntas: ¿es una zona civil? El hospital de Kamal Adwan, el más importante del campo de refugiados de Jabalia, tiene como director a un general de Hamás. Cuando entramos, sin dar un solo tiro, nos encontramos, dentro de la máquina de rayos X, armas...

Estados Unidos ha realizado un informe en el que concluye que Israel podría haber violado la ley internacional usando armas estadounidenses. ¿Usted ha visto alguna acción que viole las leyes de la guerra?

En absoluto. Es muy difícil proteger la legislación internacional en un lugar como Gaza, donde una de cada dos personas te está disparando.

Casi la mitad de los gazatíes son niños…

¿Cuál es el futuro de esos niños en Gaza?

Ahora, muy difícil, porque todo está prácticamente destruido.

No hoy. El 6 de octubre. Si los colegios, las instituciones del Gobierno, los hospitales, las universidades; los fundamentos del país -educación, defensa, seguridad, salud y alimentación- si todos trabajan por la agenda de Hamás, entonces, hay un problema. Esto no es una guerra entre Gaza e Israel.

¿Cree que la guerra empezó el 7 de octubre? El conflicto lleva mucho tiempo y ha habido guerras en Gaza antes...

El conflicto lleva abierto más de 3.000 años. Parece una estupidez, pero es la verdad. ¿Le puedo decir algo desde el corazón? El 10 de octubre estaba en las afueras de Gaza. 22 horas después de aterrizar en Israel, estaba bajo los disparos, a 12 metros de los terroristas. Mi primer trabajo era limpiar los pueblos atacados. Más de 97 cuerpos de terroristas en siete días. Encontré en ellos drogas, cascos con cámaras incorporadas. Las abres y ves lo que han grabado y te preguntas, ¿qué es eso?

Usted sabe que hay un clamor mundial contra el número de civiles asesinados en Gaza. ¿Cómo lo explica? ¿Están haciendo un uso excesivo de la fuerza?

Se usa una cifra [unos 40.000 muertos, entre ellos unos 15.000 niños, según el ministerio de Salud gazatí], pero lo que no sabe es cuál podría llegar a ser esa cifra …

¿Podría ser más alta?

El motivo por el que no es más alta es porque pedimos a la gente más de diez veces que se vayan…. Nosotros no disparamos a mujeres, niños o ancianos…

Yo he visto más de media docena de vídeos de francotiradores disparando contra lo que parecen civiles: una mujer con un niño de la mano, niños…¿Usted no las ha visto?

No.

¿Cree que puede haber ocurrido?

Todo puede ser. Pero el reto es comprender toda la historia a partir de un vídeo. Lo que se ve en el vídeo puede ser un francotirador disparando a una mujer con un niño de la mano. Pero no veo qué había antes ni lo que pasaba. La mayor parte de las veces la situación es que, o bien hay información sobre una mujer que va a hacer algo (eso pasa todo el tiempo); u otra cosa ha ocurrido. Pero nunca, nunca, he visto a un francotirador disparar contra una mujer o un niño sin motivo.

También hay centenares de vídeos de niños muertos en los bombardeos. Hay miles de niños muertos. ¿Cómo se siente al respecto?

Muy mal. Muy, muy mal. No es fácil [silencio]. ¿Sabes? Soy padre. No soy un terrorista. Tengo estándares en mi vida. Hay reglas. Tengo que respetar al resto de la gente de la comunidad que me rodea. Hamás es una organización terrorista que no tiene sentimientos o idea sobre lo que significa ser una persona normal.

Hamás representa una ideología. ¿Realmente cree que hay alguna opción de derrotar a Hamás? Vendrá otro grupo, con otra ideología…

Es una pregunta complicada. No tengo la capacidad para saber cómo será el futuro. Pero, aprendiendo de la historia, veo que hoy tenemos a Hamás y mañana será otra organización.

¿Cómo fue herido?

Estaba en una operación en Jabalia. Un grupo de tres terroristas empezó a dispararnos. Lanzaron un misil antitanque, que dio a uno de los miembros de mi equipo, que murió enseguida. En total, seis resultamos heridos. Yo estuve en condición crítica. Otro estaba en medio de la vida y la muerte. Yo no me di cuenta de que estaba herido. Recuerdo el explosivo, el fuego, abrir mis ojos en el suelo, y la imagen de mis hijos pensando que era el final.

Comandaba un batallón de 650 hombres. ¿Tuvo más muertos?

Sí, nueve en total. Esta no es una guerra de Israel, sino de la comunidad judía global.

¿Por qué judía? Hay árabes musulmanes en Israel, uno de cada cinco...

Hamás atacó Israel no por ser Israel, sino por ser judíos. No es una guerra por el agua o el territorio. Es religiosa.

Las organizaciones internacionales dicen que se está produciendo una hambruna por la falta de entrada de agua y comida en Gaza. ¿Tiene algún objetivo militar?

No. Es un caos. Por un lado luchamos contra Hamás, no contra Gaza. Pero, por el otro lado, estamos ayudando a los civiles.

¿Les ayudan?

Todo el tiempo.

¿Usted ha ayudado a algún civil?

Yo he ayudado a muchos. Cómo hablas con ellos, cómo los tratas, si les das la oportunidad de hacer las maletas o no. Si les respetas o no. No recuerdo a ningún terrorista de Hamás entrando en una casa judía y preguntándoles: gente, os vamos a llevar secuestrados, por favor, haced las maletas. No. Ellos entran, y su misión es matar. La nuestra no es matar. ¿Ve la diferencia?

Maayan Mullan jefe de batallon del Ejército de Israel, en Madrid / / XAVIER AMADO

¿Qué hay de los detenidos o prisioneros de guerra, como los quiera llamar? ¿Cómo los tratan? Hay imágenes duras de CNN [una investigación que muestra campos de internamiento, presos atados en camas las 24 horas y otros con los ojos vendados y en cuclillas]?

No veo la televisión.

¿Cómo tratan a los detenidos?

No conozco la historia de la que habla. Pero no he presenciado nada como lo que cuenta.

¿Usted o su batallón no han tomado prisioneros?

No. Nuestra misión era diferente.

La misión de su batallón eran los explosivos, destrucción de túneles, infraestructuras…

No se trata del nombre del lugar, sino lo que hay dentro. Si entras en una casa y encuentras armas, es la casa de un terrorista.

Y entonces lo vuelan…

Si entras y encuentras armas, no importa si es hotel o institución del Gobierno. Recogemos las pruebas, vamos a la legislación.

De los abogados en el Ejército israelí...

Tengo que recopilar pruebas, mínimo tres o cuatro, para mostrar que ese lugar es de terroristas. Porque igual alguien ha dejado las armas y se ha ido. Pero si encuentro las armas, de forma organizada, es que alguien lo planteaba. Le corrijo, pues: mi trabajo es encontrar, investigar y destruir, si es necesario, cualquier lugar, edificio, institución o túnel que se considere al 100% un lugar de terrorismo. En cada vecindario, si hay 20 casas, entre cinco y 15 serán destruidas porque están conectadas con algún terrorista.

¿Cómo cree que los padres de esos 15.000 niños muertos van a reaccionar? ¿Cree que se defenderán?

No lo sé

¿No piensa en eso?

Ahora no. Hay otras cosas en las que pensar. La gente del norte y del sur de Israel no han podido regresar a sus casas. Ahora, ¿qué? Dígamelo usted. El 7 de octubre, ¿fue un espejismo? ¿No ocurrió?

Muchos sostienen que esto comenzó antes del 7 de octubre, y que tiene que ver con la ocupación, especialmente de Cisjordania, 700.000 colonos…

Tonterías, excusas. Usted y yo somos de edades similares. Probablemente piense como usted. Le hago una pregunta: ¿qué espera que ocurra si mañana por la mañana una organización terrorista decide destruir Madrid, y 3.000 personas entran con bombas o misiles, por la mañana, y empiezan a matar a niños, a secuestrar gente?

Este tipo de guerra, ¿fue la forma más sabia de responder a ese ataque?

Creo que Gaza debe dar las gracias de que somos Israel y no Estados Unidos. Si fuéramos americanos, eso podría haber sido un segundo Hiroshima.

Hay quien sostiene que la cantidad de bombas que han lanzado en Gaza es equivalente en capacidad destructiva a la de Hiroshima.

No se trata de la cantidad total de potencia. Lo relevante es el aspecto que queda tras una bomba en Hiroshima y cómo tras todas estas bombas que hemos lanzado sobre Gaza. Verá que no es igual. Lo que trato de decirle, a fin de cuentas, es que necesitamos proteger a nuestro país. ¿Somos un país legítimo? Sí. Comerciamos por todo el mundo, viajamos. Si hablas sobre un israelí puedes decir que es maleducado o desagradable, pero nunca dirás que es un terrorista, un asesino, un matón. ¡No! Eso no es lo que somos. Usted ha estado sentado delante de mí en este mismo momento durante más de 50 minutos. Dígamelo usted. ¿Le parezco un terrorista?