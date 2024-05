De Ucrania a las protestas de agricultores: los 5 retos de la Unión Europea tras las elecciones

Desde la guerra de Ucrania hasta las protestas de los agricultores, Europa llega a las elecciones del 9 de junio en el momento más convulso de su legislatura de los últimos cinco años. Si bien la Unión Europea (UE) ha superado algunos arduos retos como el de la pandemia del covid-19, va a tener que enfrentarse a importantes desafíos que expertos y eurodiputados identifican como prioritarios independientemente de su color político.

Reforzar defensa y seguridad

Que una guerra estallara en el continente ha convertido la seguridad en una prioridad para la UE. La ecuación se complica con las también próximas elecciones en Estados Unidos, donde el expresidente Donald Trump vuelve a ser candidato y amenaza con que, a su retorno a la Casa Blanca, no solo no permitirá que el ejército americano honre sus compromisos con la OTAN sino que animará a Putin a atacar a los países europeos que no cumplan con la aportación del 2% de su PIB para armar a sus ejércitos.

“Europa tiene que hacerse cargo de su seguridad”, dice el eurodiputado socialista Javi López en una entrevista con EL PERIÓDICO, del mismo grupo editorial, y argumenta que la UE no puede estar pendiente de si EEUU la protegerá. Sin embargo, matiza: “La autonomía estratégica de la UE no va en detrimento de la OTAN” y de hecho ve necesario que España y sus aliados aumenten su presupuesto en defensa.

“Europa tiene interés en que Biden continúe como presidente pero en EEUU hay un consenso bipartidista en que la prioridad es Asia-Pacífico”, afirma, con sus esfuerzos geopolíticos puestos en la contención de China. Por eso, uno de los principales retos de la UE será coordinarse para evitar la injerencia extranjera y fortificarse ante la invasión rusa activa en el continente.

Hacia la autosuficiencia industrial

La reducción de la dependencia extranjera no se limita a la compra de armamento sino también de microchips, de energía y abastecimiento en general. Fuera de Ucrania, la guerra se libra en el plano económico. “Todo es un tema de seguridad ahora”, afirma Javi López, que pide más inversión para la reindustrialización de Europa y acabar con “la dependencia tóxica”, no solo de Rusia sino de otros gigantes como China.

Los cuellos de botella que se formaron durante la pandemia del covid-19 derivados de una exportación masiva de países como China dejaron en evidencia que la UE necesitaba ser autosuficiente. “El nuevo Parlamento tendrá que trabajar para aumentar la capacidad de resistencia sin provocar el aislamiento”, dice a este diario Rebecca Christie, investigadora principal en Bruegel, el centro de pensamiento de Bruselas dedicado a políticas económicas.

La reducción de la dependencia también pasa por la transición de combustibles fósiles a fuentes de energía ecológicas que puedan ser de producción nacional, con la instalación de paneles solares y baterías eléctricas procedentes.

El equilibrio entre agricultura y clima

La emergencia climática pareció entrar en rivalidad con las recientes protestas de los agricultores que colapsaron con sus tractores capitales de toda Europa. Uno de los grandes retos enfrente de la UE va a ser encontrar un delicado equilibrio entre las recetas de la economía verde para compatibilizar ambas. “Debe ser compatible. El sector primario es el que más fuertemente se ve golpeado por los efectos del cambio climático”, explica el eurodiputado socialista Javi López.

La sequía que atraviesa Catalunya es el ejemplo más palpable de que el cambio climático supone un peligro real para la“desertificación del sur de Europa y el eurodiputado se muestra preocupado porque “la extrema derecha está instrumentalizando los miedos reales con ideas falsas”, aludiendo al negacionismo climático.

“El objetivo es que las políticas climáticas y de apoyo financiero beneficien a las poblaciones locales, no imponer normas alejadas de la realidad práctica”, explica en una entrevista Rebecca Christie, investigadora senior en Bruegel, el principal centro de pensamiento de Bruselas dedicado a políticas económicas.

El aumento del coste de vida

Una de las mayores preocupaciones sociales a través de toda la UE es el aumento del coste de la vida. La Comisión Europea, en su evaluación anual de la situación macroeconómica de los estados miembros, recomendó a España el desarrollo de políticas con mayor cooperación público-privada para abordar el problema de vivienda.

Parte de los fondos europeos de recuperación NextGenerationEU va destinada a la rehabilitación de viviendas para alquiler y hay hasta 1.000 millones de euros para la construcción de vivienda social, cuya oferta en España sigue por debajo de la media europea. El mayor escollo es la eficiencia burocrática. “Es esencial mejorar la absorción de los fondos Next Generation si queremos que realmente sirvan para mejorar el acceso a la vivienda”, explica la eurodiputada Eva Poptcheva de Ciudadanos.

Por otro lado, desde la rama legislativa, el Parlamento Europeo ha aprobado este año una ley que obliga a plataformas como Airbnb y Booking a compartir mensualmente información sobre las propiedades anunciadas con las autoridades locales, con tal de prevenir la oferta ilegal de alquiler vacacional que encarece el acceso a la vivienda a los locales.

El pacto migratorio

El Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo fue uno de los últimos logros de la legislatura. El principal hito es que, por primera vez, la UE impone “un mecanismo de solidaridad obligatorio y permanente”, según explica a EL PERIÓDICO la portavoz de Asuntos Internos de la Comisión Europea, Anitta Hipper. “Ningún estado miembro quedará solo bajo presión” pero cada estado “podrá elegir el tipo de solidaridad que aporta”, añade. Voces críticas apuntan a que los países con fronteras exteriores de la UE, como España, Italia o Grecia, seguirán cargando con el mayor peso migratorio ya que esto permite a los países con más renta evitar la acogida a golpe de cheque.

El Plan, que la Comisión presentará en junio, con tal de que se ponga en marcha con carácter inmediato reforzará los controles de identidad, seguridad, salud y vulnerabilidad de los que entren por vías irregulares y acelerando los procesos de retorno o acogida de los que sean elegibles a quedarse en la UE.