Milei se hace selfies con Mark Zuckerberg mientras arrecian las críticas por desentender los problemas de Argentina

"El fenómeno barrial con Mark Zuckerberg". Javier Milei se tomó la foto con el fundador de Facebook con su pose conocida: elevando los dos pulgares y sus cejas. El presidente selfie había hecho lo propio con Sam Altman, el CEO de OpenAI, Sundar Pichai (CEO de Google) y con Tim Cook (CEO de Apple). El supuesto motivo de su cuarto viaje a Estados Unidos es transformar a la Argentina en una nueva Silicon Valley. La distancia entre los sueños del ultraderechista y la realidad se midieron esta semana en el territorio que desatiende como si el Gobierno fuera un asunto secundario: dimisiones, escándalos, protestas y ejercicios de la impericia que cuestan mucho dinero al adalid de lo que él mismo llama "el ajuste (económico) más grande en la historia de la humanidad".

Convencido de que es una celebridad global a partir de su incursión española que disparó la crisis diplomática y, casi de inmediato, la crítica nota en 'Time', Milei tendrá este sábado su primer viaje institucional. Participará de la nueva asunción presidencial de Nayib Bukele, con quien tiene afinidades políticas. De acuerdo con el portal 'La Política Online', el anarcocapitalista intentará encontrarse con el rey Felipe VI para evitar que el Gobierno español lo declare "persona no grata", lo que dificultaría su deseo de aterrizar nuevamente en Madrid a mediados de junio para recibir un premio a sus ideas.

"Va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre. De alguna manera va a decidir algo para no morirse. No necesito intervenir. Alguien lo va a resolver", dijo en Stanford. Lo que pudo parecer una abstracción tiene un peso específico e inquietante en Argentina. El súperministerio de Capital Humano ordenó la "inmediata" distribución de casi seis millones de kilogramos de alimentos y 3,4 millones de litros de leche, con ayuda del Ejército. Millones de personas de un país con 50% de pobres los esperan. La titular de esa cartera, la especialista en reiki, Sandra Pettovello, tuvo que reconocer la falsedad de los argumentos prexistentes. El Gobierno había dicho primero que esas provisiones no existían en la cantidad denunciada. Más tarde aseguró que estaban cerca de vencer. Luego cambió el argumento: se trataba de una reserva en caso de catástrofe. Intervino la justicia, el escándalo adquirió centralidad política y Pettovello echó a su secretario de Estado, Pablo de la Torre. Milei salió a respaldar a Pettovello desde Estados Unidos. Dijo que era la mejor ministra en el área social en las últimas cuatro décadas.

Echar funcionarios se ha constituido en un deporte. También las dimisiones en las segunda y terceras líneas de un Gobierno que todavía no ha podido ocupar todos los cargos claves, un tema agravado por la salida de 40 funcionarios de alto rango que se van por las suyas, a veces espantados.

Problemas energéticos

El presidente subió al avión después de echar a su jefe de ministros, Nicolás Posse, en medio de una trama que incluye rencores y sospechas de espionaje a funcionarios del propio Gobierno. Su reemplazante, Guillermo Francos, se encontró con urgencias que comienzan a solucionarse no sin un alto costo económico. El suministro de gas a industrias y gasolineras ha vuelto a funcionar con normalidad después de que el Gobierno pagó a la brasileña Petrobras por un cargamento que se ha inyectado en la red nacional. Argentina sintió el peso de la escasez con temperaturas bajas que no se conocían desde hace décadas. Hasta un Gobierno que rechaza los Acuerdos de París se vio obligado a reconocer la existencia del cambio climático en el que no cree.

Los especialistas coinciden. Milei suspendió obras públicas por 40 millones de dólares que habrían garantizado el autoabastecimiento y ahora el Estado debe pagar 500 millones de dólares para cubrir a partir de importaciones la demanda en todo el territorio. "Mala praxis energética", dijo el diario ´Ámbito Financiero`. "Cuando uno cree que logra el superávit paralizando la obra pública, sólo genera problemas que después son difíciles de resolver. Se trata de funcionarios que, por defender un dogma, manipulan cifras y siempre mienten o cargan en otros sus culpas cuando se revela el desastre que han causado", señaló el expresidente, Alberto Fernández.

Además de no distribuir alimentos a las organizaciones sociales que gestionan miles de comedores populares, la ultraderecha quiere desregular las prestaciones y los tratamientos destinados a personas con discapacidad que son sostenidos por el Estado y las obras sociales, como se conocen a las prestadoras de servicios de los sindicatos. Frente al peligro, cientos de personas, entre familiares y acompañantes terpéuticos se movilizaron hasta la residencia presidencial, ubicada en la periferia norte de la capital. Milei no estaba. Si prospera la iniciativa gubernamental serán afectadas 200.000 personas con discapacidad. El cambio impactaría además en la continuidad en 150.000 puestos de trabajo.

Destrucción del empleo

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en los primeros cinco meses de gestión del anarco capitalista se han perdido 21.103 puestos de trabajo estatales, un 6,2% del total nacional, como parte de la "motosierra" del Gobierno. El informe advierte que el número debería ser mucho más alto porque no han sido computadas las cesantías en municipios y gobernaciones provinciales. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) ha calculado que solo entre diciembre y febrero se destruyeron 62.920 puestos. Se estima que la cifra es mayor: en los tres primeros meses de 2024 se han cerrado 275.000 cuentas bancarias donde se depositaban los salarios de los empleados.

Según Carlos Pagni, columnista del diario ´La Nación`, "las encuestas que reflejan las principales preocupaciones de la sociedad están registrando un cambio paulatino. El desvelo por la inflación está cediendo espacio a otro drama: la pérdida del trabajo. La carrera de los precios se desacelera sobre el paisaje de una profunda recesión". Un sondeo de la consultora Pulso Research da cuenta de que un 46% que aprueba la gestión de Milei, dos puntos menos que en enero. La encuestadora Opina Argentina sostiene que el 53% de los consultados mostró estar a favor de la gestión libertaria. La investigación de la Universidad de San Andrés sobre "la marcha general de las cosas" informa sobre una desaprobación del 50% de los entrevistados, mayor a los que avalan la política en curso. La memoria de lo ocurrido en los últimos ocho años todavía funciona como un aval a un Milei. Muchos analistas se preguntan hasta cuándo y no se atreven a esbozar un augurio.

