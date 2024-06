Maduro y González Urrutia tienen su primera controversia sobre los resultados electorales en medio de sondeos que favorecen al candidato opositor

Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia tuvieron su primera controversia de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio. "Estoy listo para firmar un acuerdo ante el Poder Electoral para que todos los candidatos reconozcamos el boletín que se leerá el día de las elecciones", dijo Maduro. "Firmar un acuerdo para qué, el primero que ha violado los acuerdos que se firman es el Gobierno", respondió el abanderado de la Plataforma Democrática Unitaria (PUD), en clara referencia al incumplimiento de lo pactado en Barbados en octubre pasado entre el madurismo y la oposición para garantizar la completa transparencia de la contienda. La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de inhabilitar la candidatura de la académica Corina Yoris y revocar la invitación a la UE para que observe los comicios son, según González Urrutia, otra de las anomalías que acompañan el proceso. Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), encargado de las negociaciones en Barbados y, a la vez, el jefe de la campaña proselitista de Maduro, atribuyó la negativa de González Urrutia al miedo a ser derrotado en las urnas. "Anda completamente chorreado por este mar de pueblo que se soltó por las calles de la patria, por eso es que no firman".

Maduro derrocha optimismo de cara al 28 de julio. Preparémonos para una gran victoria". El presidente ha redoblado su campaña por el interior del país y presenció un simulacro de lo que el lenguaje publicitario estatal llama "1x10", engranaje por el cual, cada integrante del Partido Socialista Unificado (PSUV) debe garantizar una decena de votos en favor de la reelección presidencial. "Vamos por cifras que impresionan. Hoy hemos tenido visitas casa por casa, calentando el brazo, poco a poco". La sensación de un triunfo asegurado es puesta en sin embargo en entredicho por una serie de encuestas que muestran a González Urrutia por delante del hombre que gobierna Venezuela hace una década. La primera línea del madurismo las considero meras ficciones. Pero la oposición se las toma demasiado en serio, al punto de que algunos analistas han advertido sobre los peligros de un temprano "triunfalismo".

Rodríguez ha levantado también la voz para descalificar los sondeos que benefician al candidato opositor. "Sabemos cuánto le pagan a cada encuestadora, pero el peso de la realidad es el peso de la realidad". Las consultoras no solo detectaron una supuestamente alta competitividad de González, sino que Maduro también mejora su intención de voto, aunque por debajo de su rival, y en el límite de sus posibilidades de crecimiento. "Son brutos, subió 10 puntos en nueve días, entonces quiere decir que ese candidato es indetenible, no hay forma". Para Rodríguez se trata de "una operación de engaño" de consultoras "de derecha". Maduro, auguró, va a ganar y "ellos van a cantar fraude" pero "no lo vamos a permitir".

Números de la discordia

El dirigente aludió a las conclusiones de la consultora Delphos, según la cual el presidente pasó del 18% a un 27%, a 47 días de los comicios. Consultores 21 y Datincorp le otorgan al mandatario un 32% de los sufragios, 18 puntos menos que a González. Días atrás, ORC Consultores aseguraba que González Urrutia ya ha captado a su favor el capital político acumulado por María Corina Machado desde que ganó la primaria opositora. Machado no pudo competir por un ardid judicial. Primero respaldó a Yoris, quien tampoco pudo inscribirse ante el CNE y luego salió a apoyar a González Urrutia. El exdiplomático era un completo desconocido para los ciudadanos al momento de constituirse en el candidato de la PUD. Las redes sociales y los teléfonos celulares contribuyeron a diseminar su nombre y su imagen. Machado sale sistemáticamente a recorrer pequeños pueblos y ciudades para pedir que se lo vote.

El exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Vicente Díaz, advirtió que más allá de las predicciones de las consultoras, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) debe "traducir" en las urnas "la preferencia política que se muestra en las encuestas". La oposición tiene que movilizar a los venezolanos que desean derrotar al madurismo.

Llamada a la calma

Luis Vicente León, integrante de la consultora Datanálisis y una referencia natural a la hora de descifrar la trama venezolana, hizo una llamada a la oposición a no cantar victoria antes de que se juegue el partido decisivo. "No es verdad que el resultado de la elección del 28 de julio ya está claro y definido y que no existen espacios para las sorpresas". A su criterio, "cuando los vientos son favorables, la mejor estrategia es esperar la tormenta y prepararse para ella".

En ese sentido, recordó que el resultado electoral dependerá del "número de votos efectivos" que logre cosechar el abanderado de la PUD, con la ayuda de Machado y "la movilización espontánea provocada por el deseo mayoritario" de pasar de página, "presente en la población venezolana". León sostiene a su vez que no se debe subestimar por completo el desempeño de los candidatos alternativos de la oposición y, mucho menos, el papel que desempeñará Maduro con la ayuda del PSUV, el Gobierno y todos los resortes estatales, "recursos infinitamente mayores que los de su adversario" que son capaces de "estimular" y también "presionar" al electorado. "Las encuestas no son buenas para estimar participación, pues hay un abismo entre la disposición manifiesta y el hecho de votar". Mientras más venezolanos acudan a las urnas y se reduzca el nivel de abstención, "mayor la probabilidad de concretar la ventaja electoral de la oposición".

En este contexto Maduro despliega sus esfuerzos para garantizar su continuidad en el Palacio de Miraflores. Augura días de bonanza económica a pesar de las sanciones internacionales y el fin de los pesares de una sociedad abrumada. Los medios de comunicación públicos no dejan ninguna actividad por destacar, entre ellas, la entrega de viviendas construidas por el Estado, y que son subsidiadas de manera parcial o total a sus usuarios. Según el candidato oficial, ya se han levantado cinco millones de unidades y se edificarán otros tres millones si es reelegido. También prometió embellecer calles y espacios públicos a partir de la Gran Misión Barrio Nuevo. "Maduro dice que entregó la vivienda cinco millones. Sigue creyendo que puede subestimar al pueblo venezolano con sus mentiras y que eso no tendrá consecuencias. El 28 de julio serán millones de venezolanos votando por un cambio pero también contra el peor Gobierno de la historia", dijo el dirigente opositor Henrique Capriles. El partido Comunista, que ha roto con Maduro, calificó su campaña, centrada en la divulgacion de las obras públicas, de "circo sin pan".