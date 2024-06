Israel muestra en Madrid testimonios de violencia sexual de Hamás: "Me violó"

Amit Soussana es una abogada israelí de 40 años que fue secuestrada de la comunidad agrícola Kfar Azza el pasado 7 de octubre. Aquel día, Israel sufrió el peor ataque de su historia: centenares de milicianos del grupo islamista Hamás rompieron la valla que cerca Gaza y atacaron varios kibbutzim, un festival de música y otras localidades cercanas a la Franja durante varias horas, antes de que llegara el Ejército israelí. Murieron al menos 1.154 personas; en su mayoría, civiles. El Ejército israelí lanzó entonces una ofensiva en Gaza que aún dura y que ha provocado más de 36.000 muertos; la mayoría, niños. Siguen en poder de Hamás más de 100 israelíes, de los 250 que fueron secuestrados.

Entre ellos estaba Soussana. Fue llevada por la fuerza hasta la Franja, donde sus secuestradores la fueron cambiando de localización. Su captor decía llamarse Muhammad. Un día, la obligó a lavarse y, a punta de pistola, se la llevó a una habitación. “Me violó. Me obligó a tener sexo con él”, dice ella en el documental 'Gritos antes del silencio' (Screams Before Silence) que ha sido presentado por la Embajada de Israel este miércoles en un hotel de Madrid. La proyección coincide con el día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. La misma cinta fue presentada este lunes en Washington, en un acto al que acudió la propia Amit Soussana, que fue recibida por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

Soussana es la primera mujer israelí que sostiene públicamente que fue violada por Hamás. Fue liberada el 30 de noviembre del 2023 como parte de un intercambio de rehenes de Hamás por prisioneros palestinos encarcelados en Israel. Horas después fue a ver a una ginecóloga y a una trabajadora social para hablar sobre la violencia sexual sufrida, según han confirmado las dos expertas al The New York Times, que también ha visto el informe médico donde se resume lo acontecido. Hamás respondió al diario neoyorquino que investigarían el asunto, pero niegan que sus milicianos usaran la violación como arma de guerra durante el asalto. "El relato es difícil de creer, parece diseñado por oficiales de seguridad israelí", afirmó un portavoz de la organización, Basem Naim.

La cinta, de cerca de una hora de duración, sostiene en cambio que hubo un uso sistemático de la violencia sexual por parte de Hamás. Lo mismo afirma el Gobierno israelí. Contiene testimonios de testigos que relatan varias atrocidades sexuales. Entre otras, violaciones en grupo y mutilaciones genitales. Hablan jóvenes que se encontraban en el festival musical de Nova, cerca de la Franja; policías y miembros del Ejército que acudieron a los lugares de los ataques; y dos mujeres secuestradas por la milicia palestina. Además de la mencionada Soussana, la otra es Agam Goldstein Amog, de 17 años, que cuenta cómo asesinaron primero a su padre durante el asalto y luego la secuestraron a ella, a su madre y a dos hermanos pequeños. Ella no relata violencia sexual (aunque sí acoso), pero asegura que habló con otras secuestradas que le dijeron que habían sido violadas.

Informe de Naciones Unidas sobre violaciones de Hamás

El Gobierno israelí y organizaciones y activistas por los derechos de las mujeres de Israel han criticado a la comunidad internacional por no haber prestado suficiente atención a la cuestión de las presuntas violaciones durante los ataques del 7 de octubre y a rehenes de Hamás.

El diario Haaretz aseguró en un artículo a principios de enero que la Policía israelí no conseguía encontrar víctimas vivas de violencia sexual que quisieran testificar. Según varios testimonios de la cinta presentada en Madrid, algunas de las mujeres habrían sido asesinadas tras la violación.

Es lo que asegura Tali Binar, una de las supervivientes del festival de música Nova. Ella escuchó desde su escondite se escondió en una caravana durante la masacre. Desde allí pudo escuchar lo que asegura que era una violación: “Empecé a oír a mujeres gritando y pidiendo que pararan [...] Sé cómo suena, las mujeres ni gritan así si no les están haciendo algo sexual”, asegura, después de que la presentadora del documental, la ex directora de operaciones de Meta Sheryl Sandberg, le preguntara cómo podía saberlo si no lo veía desde donde estaba. Los gritos duraron unos 20 minutos. Luego, un disparo y el silencio, asegura.

Naciones Unidas publicó un informe, el pasado 4 de marzo, en el que afirmaba que hay "información clara y convincente" de que rehenes retenidos en Gaza han sido objeto de violencia sexual, y de que estos abusos podrían seguir ocurriendo. Durante la presentación del informe, la representante especial de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos, Pramila Patten, también afirmó que tienen "base razonable para creer" que hubo violencia sexual, incluidas violaciones en grupo, durante los ataques de Hamás del 7 de octubre.

Matizó que esa información no significa que tenga "pruebas" y afirmó "no haber encontrado nada" de lo que afirmaba el Gobierno de Israel cuando en su primera carta dijo que había habido "cientos sino miles de casos de brutales violaciones sexuales cometidas contra hombres, mujeres y niños".

Patten y nueve expertos de la ONU celebraron 33 reuniones con representantes israelíes y examinaron más de 5.000 fotografías y 50 horas de vídeo. Realizaron 34 entrevistas confidenciales, entre ellas con supervivientes y testigos de los ataques del 7 de octubre, rehenes liberados, personal de primeros auxilios y otras personas, según informa Naciones Unidas, que subraya que la misión no tenía carácter de investigación.

También visitaron los territorios palestinos ocupados para escuchar acusaciones contra las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes sobre tratos inhumanos y violencia sexual.

Después del informe de Naciones Unidas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, condenó la violencia sexual de Hamás durante una rueda de prensa junto al máximo responsable de la agencia de Naciones Unidas, UNRWA, en Madrid.