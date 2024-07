Von der Leyen intenta arañar todos los votos posibles para garantizarse la reelección

En la quiniela de la alemana Ursula von der Leyen (65 años) solo hay esta vez un único número que lleva premio, el 361. Son los votos que necesitará asegurarse el próximo jueves 18 de julio en el pleno del Parlamento Europeo para ser reelegida presidenta de la Comisión Europea. La candidata del Partido Popular Europeo (PPE), escogida por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE como parte de la nueva cúpula institucional europea en la que también estarán el portugués António Costa y la estonia Kaja Kallas, lleva tres semanas haciendo campaña, reuniéndose con los distintos grupos políticos e intentando lograr su confianza para arañar todos los votos posibles en una votación que no tiene asegurada de antemano.

A priori los números están a su favor. Los tres partidos que apoyaron el nuevo reparto de poder en las instituciones europeas superan el umbral necesario con 401 votos de los 720 del hemiciclo: 188 del PPE, 136 de los socialdemócratas y 77 de los liberales de Renew, según el último recuento. Pese a esta mayoría holgada, la experiencia demuestra que nada está ganado --el voto es además secreto-- y en su equipo son muy conscientes de que la muy posible fuga de votos -no todos los parlamentarios de los tres grupos están dispuestos a apoyarla- podría complicarle el camino.

Es lo que ocurrió por ejemplo en 2019 cuando obtuvo el cargo con solo 9 votos de margen. Para evitar una situación similar y una votación infarto el jueves, Von der Leyen ha estado cortejando también a los Verdes cuyos 53 escaños podrían marcar la diferencia y darle el margen que necesita. En su radar también figuran los ultraconservadores de ECR que lidera la italiana Giorgia Meloni con sus 78 escaños, aunque apoyarse en ellos --tienen previsto reunirse la próxima semana en Estrasburgo— le podría costar apoyos entre los ecologistas y los progresistas que esperan ver reflejadas sus prioridades en el discurso de Von der Leyen del jueves.

Socialdemócratas y liberales

Tanto los socialdemócratas como los liberales y los verdes le han transmitido esta semana, en las reuniones que han mantenido, que su apoyo "no será un cheque en blanco". Los socialdemócratas, la segunda fuerza de la cámara, no solo reclaman a von der Leyen no colaborar con la extrema derecha, también quieren que se comprometa a nombrar un comisario de vivienda, continuar con el el pacto verde y una economía social e invertir en seguridad y defensa. "Las preocupaciones de la gente son claras: el coste de la vida, la vivienda asequible, el empleo de calidad y unos los riesgos perturbadores del cambio climático, los derechos de las mujeres y de las minorías y la seguridad y la defensa", señalan en su manifiesto de prioridades.

Y lo mismo los liberales cuyo apoyo estará condicionado. "Hay mucho en juego para el próximo ejecutivo. Los próximos cinco años serán esenciales para proteger el Estado de derecho y los valores fundamentales que guían nuestro destino europeo", señalaba el miércoles la jefa de filas de los liberales de Renew, Valerie Hayer, para quien es "imperativo" que la próxima Comisión rechace cooperar con la extrema derecha y fortalezca el mecanismo del estado de derecho, implemente plenamente el pacto migratorio y rechace cualquier retroceso del pacto verde. Los verdes por su parte han puesto el acento en "construir una mayoría democrática y proeuropea que apoye a Ucrania, construya un futuro competitivo con el Pacto Verde y defienda el Estado de derecho", apuntaba la copresidenta de los Verdes, Terry Reintke.

De no lograr los 361 votos necesarios, la alemana quedaría fuera de juego y los líderes de la UE tendrían que proponer un nombre alternativo en un plazo de un mes. Hasta ahora ya han anunciado oficialmente que no apoyarán su reelección la Izquierda Europea y los Patriotas por Europa de Viktor Orbán. "Está claro que Patriotas por Europa no votarán a la candidata del Consejo Europeo. Encarna todo lo que ha ido mal en la última legislatura", ha avisado este viernes el portavoz del grupo, Alonso de Mendoza.

"Si Ursula von der Leyen fracasa nos arriesgamos a encontrarnos en una Europa muy inestable", avisaba el pasado miércoles el jefe de filas de los populares, Manfred Weber. Antes de votar a Von der Leyen y tras la constitución del nuevo Parlamento Europeo, los diputados tendrán que elegir el martes 16 de julio a su presidente, puesto en el que repetirá durante los próximos dos años y medio, fruto del pacto entre las tres grandes fuerzas, la conservadora maltesa Roberta Metsola. El pleno también tendrá que elegir a los 14 vicepresidentes y cuestores de la nueva legislatura y confirmar el número y tamaño de las comisiones y subcomisiones así como delegaciones.

Suscríbete para seguir leyendo