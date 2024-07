Biden dice que abandonaría la carrera presidencial si tuviera un problema médico grave

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó en una entrevista publicada este miércoles que reconsideraría su decisión de seguir en la campaña para las elecciones de noviembre si un médico le diagnosticara un problema médico grave. Ante la pregunta sobre qué circunstancias le harían replantearse su permanencia en la carrera electoral, Biden respondió: "Si me surgiera alguna condición médica, si los médicos vinieran a decirme que tengo este o aquel problema". Según un reciente sondeo, casi dos tercios de los demócratas quieren que el presidente de 81 años abandone la carrera tras su desastroso debate de junio contra su rival republicano Donald Trump, que suscitó numerosas dudas sobre su agudeza mental y física. Una veintena de congresistas demócratas, entre ellos el muy influyente Adam Schiff, rogaron a Biden que deje el sitio a otro candidato, pero muchos más han expresado sus dudas sobre la edad -81 años- y agilidad mental para enfrentar la dura campaña contra Trump.

Esta es la primera vez que Biden deja la puerta abierta a la posibilidad de renunciar a su candidatura presidencial ante la creciente presión que ha enfrentado dentro del partido para que lo haga, a la que había respondido hasta ahora desafiante. En la entrevista con BET News, Biden también admitió que en 2020 dijo que "iba a ser un candidato de transición" y que en 2024 entregaría a otra persona el testigo."Pero no anticipé que las cosas se volverían tan, tan divididas. Francamente, creo que lo único que trae la edad es un poco de sabiduría, y creo que he demostrado que sé cómo lograr cosas para el país. Y no quiero dejarlo", añadió.

Acelerar el nombramiento

Estas declaraciones se producen el día en que el Partido Demócrata anunció que quería acelerar el proceso de nombramiento de presidente como candidato presidencial mediante un sistema de votación telemática, para disgusto de aquellos que quieren que Biden pase el testigo a un aspirante más joven. El sistema permitiría a los demócratas votar de forma telemática durante la primera semana de agosto en lugar de esperar a la Convención Demócrata, prevista a partir del 19 de agosto en Chicago (norte).

El grupo encargado de organizar la Convención Nacional Demócrata anunció que se reunirá el viernes para abordar el posible voto telemático. Pero "ninguna votación virtual comenzará antes del 1 de agosto", escribió en una carta dirigida a los demócratas y consultada por France Presse. "No habrá precipitación", asegura la carta. Altos cargos demócratas consideran necesario que la votación virtual se celebre antes del 7 de agosto, fecha límite fijada por el estado de Ohio para presentar las candidaturas. El director adjunto de la campaña del presidente saliente pidió a los medios de comunicación "que no se enreden en temas de procedimiento" en un momento en que "los republicanos están mintiendo al pueblo estadounidense en prácticamente todos los temas".