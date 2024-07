J. D. Vance, el "sueño de Putin" para vicepresidente de Trump

"Es el sueño de Putin". Con estas taxativas palabras reaccionaba este martes un informador basado en Washington con larga experiencia a la noticia del nombramiento del senador por Ohio J. D. Vance como candidato a vicepresidente de EEUU, acompañando a Donald Trump en el 'ticket' del Partido Republicano. El reportero, que llegó a entrevistar al ahora aspirante vicepresidencial en una ocasión, confirma que en los últimos años el legislador ohionés no solo se ha convertido en una de las voces norteamericanas más críticas con el envío de ayuda militar a Ucrania, sino que incluso se encarga de impulsar en EEUU narrativas favorables al Kremlin que repiten uno por uno los principales argumentos de la propaganda rusa, tanto en sus intervenciones públicas como en plataformas mediáticas alternativas que cuentan con su participación.

El largo historial de discursos pronunciados por J. D. Vance en los que ha censurado la posición dominante en Occidente respecto al conflicto armado en el este de Europa abundan en las hemerotecas. En una columna publicada en 'The New York Times' en abril pasado, en plena crisis de escasez de munición en el país eslavo, escribió, en tono derrotista, que "las matemáticas" no estaban del bando de Kiev y que EEUU y Europa "carecían de la capacidad de manufacturar la cantidad de armas" que Kiev necesitaba para "ganar la guerra". El tiempo ha restado valor a la predicción primaveral del senador por Ohio, ya que desde entonces, una vez aprobado el paquete de ayuda financiera por el Congreso de EEUU de alrededor de 60.000 millones, la situación en los frentes de guerra ha mejorado sustancialmente, y apenas se producen en la actualidad avances de las tropas rusas, quienes están sufriendo graves pérdidas entre sus soldados, según los análisis diarios realizados por el Instituto de Estudios sobre la Guerra (ISW).

Pérdidas humanas

Precisamente, en el mismo texto publicado en el diario neoyorquino, J. D. Vance ahondó en las pérdidas humanas del conflicto, aunque centró su análisis en las sufridas por Ucrania ante un enemigo que él califica de muy superior en recursos humanos. En su opinión, las tropas de Kiev debían limitarse a defender "para preservar "su "precioso poder humano, frenar la sangría y dar tiempo a las negociaciones para comenzar". También en abril, y sin ocultar siquiera que estaba preparando el terreno para una Administración en la Casa Blanca de otro color político en la que él eventualmente podría participar, reprochó con dureza, durante una sesión del comité bancario en la Cámara baja con la presencia del vicesecretario del Tesoro, Waly Adeyemo, la confiscación de activos rusos para ayudar a Kiev a sufragar los costes de la guerra, dando incluso a entender que en el futuro, un Ejecutivo diferente podría plantearse levantar las sanciones a Rusia. "Tengo el temor de que si congelamos el régimen de sanciones, impedimos al (futuro) presidente de contar con una herramienta importante a su disposición para negociar un arreglo pacífico del conflicto... es importante que la próxima Administración tenga flexibilidad diplomática para negociar", proclamó durante la sesión en el comité.

J. D.Vance tampoco ha escatimado en gestos públicos para demostrar su indiferencia hacia la suerte que puedan corren los ucranianos en su lucha contra la invasión ordenada por el Kremlin en febrero de 2022. En el pódcast de Steve Bannon, estrecho aliado de Donald Trump ahora en prisión, --es decir, un ambiente más relajado y próximo a sus postulados políticos-- llegó incluso a presumir de falta de interés por lo que le pueda ocurrir a la nación eslava y a sus habitantes: "Realmente, no me importa lo que pueda suceder en Ucrania, en un sentido o en otro". El desplante que hizo a finales del pasado pasado año al presidente Volodímir Zelenski, abandonando antes de que finalizara una reunión con él en Washington para tratar el paquete de la ayuda financiera, también fue muy comentado, e incluso le valió ser caricaturizado en una publicación 'online' de Ohio como un Santa Claus malvado, al coincidir el viaje del mandatario ucraniano a EEUU con las fechas navideñas. En el dibujo, se muestra a Zelenski en las rodillas de J. D. Vance con una lista de deseos, que incluyen la "liberación de Ucrania de Putin, la ayuda de EEUU y paz en el mundo", protestando y pidiendo ser recibido por el Santa Claus de barba blanca, identificado como el Tío Sam.

Pero si hay una actuación controvertida de J. D. Vance que ha provocado indignación en un amplio segmento de la opinión pública estadounidense es la difusión en 2022 en Rumble, una plataforma de vídeo alternativa, de una entrevista realizada por el canal propagandístico RT a dos voluntarios estadounidenses que confesaron, tras ser torturados con electroshocks y golpes, que habían acudido a Ucrania "engañados por la propaganda de Occidente". Según 'The New York Times', Rumble recibió financiación de Narya Capital, una sociedad de capital de riesgo participada por el senador de Ohio; el propio Vance, de acuerdo con la misma fuente, cuenta incluso con participaciones en su accionariado equivalentes a 100.000 y 250.000 dólares. Una vez liberados, los voluntarios aseguraron haber sido golpeados en diferentes partes del cuerpo, evitando eso sí marcas en el rostro, para obligarles a hablar. "Sabían que apareceríamos ante la cámara y querían que nuestros rostros estuvieran bien; pero se encargaron bien de nuestros cuerpos", denunció Alex Drueke, uno de los detenidos, una vez ya en suelo estadounidense,