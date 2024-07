El candidato opositor Edmundo González desmiente que padezca una "enfermedad terminal"

A 10 días de las elecciones, Nicolás Maduro ha encontrado al fin una encuesta que le da absoluto ganador frente al candidato Edmundo González Urrutia, de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). El Centro de Medición e Interpretación de Datos Estadísticos (CEMIDE 50.1) asegura que el presidente obtendría el 53% de los votos. "La posibilidad de una polarización del voto es mínima, de acuerdo a los estudios de campo realizados con la utilización de inteligencia artificial", dijo la consultora Nani Lozada a una radio oficialista. Los demás sondeos desmienten la confianza del madurismo y recién en la noche del 28 de julio comenzará a salir a luz la verdad de una contienda donde no faltan las fake news. González Urrutia se vio obligado a desmentir que padezca una "enfermedad terminal", como sugirió un medio de comunicación cercano al Palacio de Miraflores.

El candidato principal de la oposición dijo que un cuadro gripal le impidió asistir el martes a una de sus actividades proselitistas. Se vio a su vez obligado a explicar que las manchas que tiene en sus manos son consecuencia de una "fragilidad capilar". González Urrutia salió al paso en el portal 'ElNoticiero.Net'. La publicación aseguraba que el exdiplomático de 72 años había tenido una "fuerte recaída" de un supuesto cáncer que le provocó un desmayo. El número dos del Gobierno, Diosdado Cabello, es otro de los propagadores de esa versión. Días atrás, otro medio oficialista lo había vinculado con la ultraderecha salvadoreña durante la guerra civil en ese país centroamericano en la década de los 80.

Más incidentes

La oposición espera más fake news a medida que se acerque el momento de sufragar. Tampoco descartan otras situaciones tensas y más arrestos. El aspirante de la PUD condenó en ese sentido el arresto del jefe de seguridad de María CorinaMachado, Milcíades Ávila, a quien se le acusó de haber protagonizado un hecho de violencia de género que la dirigente calificó de inexistente. "Lo único que les queda es la violencia y el miedo y la detención de personas inocentes", dijo desde el estado de Portugesa. Machado llamó a la ciudadanía a cuidarse porque estos hechos pueden volver a repetirse. "Vamos a ir a defendernos, a protegernos. Este es un proceso cívico, pacífico y ellos son los violentos porque saben que ya no tienen fuerza", añadió la dirigente derechista. La oposición, recordó además, enfrenta una carrera de obstáculos permanente. "Nos cortan la luz y quitan sonido, rompen calles y pasamos por encima. Esto es lo que nos da fuerza y unión".

En este contexto, Alí Matute, presidente de la Cámara Municipal del municipio Ortíz del estado Guárico, tomó posesión de la alcaldía de esa localidad ubicada a 186 kilómetros de Caracas, tras la destitución del alcalde opositor Franco Gerratana, denunciado por haber cometido actos de corrupción. El episodio se conoce 24 horas después de que Vente Venezuela, el partido de Machado, la gran validadora de Gutiérez Urrutia, denunciara una serie de amenazas dirigidas contra dos alcaldes del estado Guárico para que respalden a Maduro en las elecciones.

Maduro redobla su campaña

Maduro también recorre día y noche el territorio venezolano. En cada acto sostiene que la violencia parte del otro lado. "La derecha fascista está desesperada. Los demonios y las demonias del fascismo están desesperados y desatados. Quieren hacerle un daño al país como sea". También estima que la victoria en las urnas está asegurada. "Estanos ganando y ganando bien. Nadie se debe confía". El candidato del Partido Socialista Unificado (PSUV) se permite criticar a su propia gestión y prometer corregirla después de más de 10 años en el poder. "No he sido ni soy títere de nadie. No tengo dueños, no tengo mafia, ni política ni le debo favores a nadie", dijo en el estado de Lara, y se definió como " un presidente independiente de poderes internos y externos".

Brasil envía observadores

El último tramo de la campaña electoral abisma las posiciones entre los principales candidatos. Brasil, que en principio había resuelto no enviar observadores, volvió sobre sus pasos. El Tribunal Superior Electoral (TSE) aceptó la invitación del Gobierno venezolano. El cambio de opinión llega después de que el presidente Luiz Inacio Lula da Silva exhortara al madurismo y sus adversarios a aceptar el veredicto de las urnas, gane quien gane.