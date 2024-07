¿Qué pasos debería seguir el Partido Demócrata para reemplazar a Biden?

La debacle de Joe Biden en el debate frente a Donald Trump del pasado 27 de junio hizo que estallara en público y de forma masiva una idea que durante meses parecía casi tabú plantear en el Partido Demócrata o en círculos mediáticos, académicos o sociales cercanos a la formación o simplemente contrarios a Trump: que el mandatario, de 81 años, no sea el candidato a la presidencia de EEUU.

En modo de emergencia de contención de daños, el aparato se ponía a trabajar al día siguiente del desastroso cara a cara para tratar de frenar ese clamor. Lo hacían desde el propio Biden y la vicepresidenta Kamala Harris hasta pesos pesados como Hillary Clinton, Nancy Pelosi o Jim Clyburn y políticos demócratas que han aparcado sus propias ambiciones presidenciales para respaldar la campaña de Biden, como el gobernador de California Gavin Newsom.

Pero esos esfuerzos iniciales se han ido desvaneciendo con el paso de los días y no han logrado resolver la cuestión. Las voces que piden a Biden que abandone son cada vez más numerosas, y a ellas se han sumado algunos de los que salieron a defender al presidente, como Pelosi. Aunque la estacada más importante al demócrata ha llegado de uno de los pilares del partido, el expresidente Barack Obama, quien habría dicho a aliados que Biden debe reconsiderar la viabilidad de su candidatura, según ha revelado 'The New York Times'.

Estas son algunas claves para entender cuál es el proceso que debería seguir el Partido Demócrata para escoger a otro candidato que se mida el 5 de noviembre a Donald Trump y cómo se desarrollaría la selección.

1.¿Se puede reemplazar a Biden sin su beneplácito?

Sí, pero es prácticamente imposible hacerlo si él no decide voluntariamente retirarse primero. Tras enrocarse en el rechazo a tirar la toalla, el presidente se ha empezado a mostrar en los últimos días "más receptivo" a escuchar los argumentos de quienes expresan preocupación por que su continuidad pueda lastrar al partido. Algunos medios de EEUU aseguran, citando altos cargos del partido, que Biden anunciará su salida este fin de semana.

El Comité Nacional Demócrata podría hacer un cambio de reglas antes de la convención de la formación, que se celebra en Chicago entre el 19 y el 22 de agosto, pero nadie aventura que fuera a ir contra la voluntad de Biden si decide seguir un órgano cuya composición actual está claramente influenciada por él.

Tampoco es de esperar una rebelión de los delegados que acuden a ese cónclave y formalizan la selección de su nominado (unos 4.000, de los que Biden ha ganado en primarias el 95%). Porque las reglas dicen que tienen que votar de forma que "en conciencia refleje los sentimientos de los que les eligieron". Y además esos delegados son personas en cuya selección juega un papel el partido.

2.¿Qué pasaría si se retirara antes de la convención?

No hay un mecanismo formal para reemplazar a Biden y, dado que ya no hay tiempo de hacer nuevas primarias, se iría a una convención abierta, donde previsiblemente varios candidatos intentarían hacerse con la nominación.

Para que su nombre sea siquiera considerado esos aspirantes necesitan que al menos 300 delegados apoyen su candidatura.

Biden podría apoyar a un potencial sucesor, tratando de poner su peso tras esa figura, pero su selección no sería vinculante para los delegados.

Si en una primera ronda de votación ningún aspirante logra la nominación, entrarían en las siguientes rondas de voto 700 superdelegados, que son miembros del aparato del partido y no están vinculados por lo que decidieron los votantes de primarias.

3.¿Y si se retirara o queda incapacitado tras la convención?

Las reglas entonces permiten al Comité Nacional Demócrata (480) nombrar a un reemplazo. Jamie Harrison, el actual presidente del órgano, mantendría una reunión con los líderes demócratas en el Congreso y la Asociación de gobernadores. Lo que decidieran se presentaría para ser ratificado a los 483 miembros del Comité Nacional Demócrata, que incluyen a presidentes y vicepresidentes de partidos estatales y miembros elegidos de los 56 estados y territorios.

4.¿Quién podría ser su relevo?

La lista la encabeza, siquiera sobre el papel, Kamala Harris. La vicepresidenta es quien ascendería a la presidencia en caso de que a Biden le pasara algo antes de la convención, pero ni en ese caso sería automáticamente la nominada.

Si Biden se retirara antes del cónclave el mandatario tendría difícil no poner su peso tras la política que él mismo eligió para elevar a la vicepresidencia a la primera mujer y primera de color en el cargo. Pero a Harris le lastran bajos índices de aprobación y no sale bien parada en sondeos de un potencial duelo con Trump.

Tampoco ganan a los republicanos en esos hipotéticos cruces los otros tres los nombres más destacados en las quinielas de otros posibles candidatos, todos gobernadores: además de Newsom, el californiano, la de Michigan, Gretchen Whitmer, y el de Illinois, J.B. Pritzker.

Suscríbete para seguir leyendo