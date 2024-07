Biden se retira de la carrera a la Casa Blanca, ¿y ahora qué?

Todo en esta campaña de las elecciones presidenciales de Estados Unidos está siendo histórico. Después del intento de asesinato contra el candidato republicano, Donald Trump, del pasado día 13 de julio, siete días más tarde, el que estaba a priori destinado a ser el candidato demócrata tras arrasar en las primarias, Joe Biden, ha cedido finalmente a las crecientes presiones del Partido Demócrata y ha anunciado que da un paso al lado.

A partir de ahora, se abre el proceso para escoger a un nuevo aspirante a medirse en las urnas a Trump el próximo 5 de noviembre y, aunque Biden ha expresado su respaldo a su número dos, Kamala Harris, no hay que descartar que pueda haber algún otro giro de guión en esta inédita carrera a las urnas. Harris ha anunciado este domingo que luchará por conseguir la nominación demócrata y ha pedido unidad: "Tenemos 107 días hasta el día de las elecciones. Juntos, lucharemos. Y juntos, venceremos"

¿Convención abierta o ceremonia para ungir a Harris?

"Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo". Con este mensaje publicado en X, Biden ha llamado este domingo al partido a colocarse detrás de Harris y trabajar para evitar que el republicano pueda volver a la Casa Blanca.

Además de Biden, otras figuras demócratas destacadas ya han manifestado su apoyo a Harris, como Bill y Hillary Clinton, y potenciales rivales como la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, ya ha dicho que no retará a la vicepresidenta. El gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró días atrás que no se postularía contra la vicepresidenta, pero a la hora de escribir estas líneas todavía no le había trasladado su respaldo.

La decisión final la tomarán los 3.939 delegados que se reunirán en Chicago entre el 19 y el 22 de agosto en la Convención Nacional Demócrata. La incógnita ahora es si el partido se unirá en torno a Harris y la reunión es únicamente un trámite para ungirla o se celebra una convención abierta con más de un candidato, lo que obligaría a los aspirantes a realizar una campaña exprés durante un mes en busca del apoyo de los delegados.

La expresidenta de la Cámara de Representantes y una de las dirigentes más poderosas del partido, Nancy Pelosi, es partidaria de organizar unas miniprimarias con las que se dotaría al proceso de elección de una pátina más democrática. Otro de los pesos pesados, Barack Obama, también parece inclinado por esta opción: "Tengo una confianza extraordinaria en que los líderes de nuestro partido serán capaces de crear un proceso del que surja un candidato sobresaliente".

Si no es Harris, ¿quién?

Aunque a cada minuto que pasa más demócratas se sitúan al lado de Harris, no hay que descartar que pueda surgir algún candidato que quiera retar a la vicepresidenta.

Entre los posibles nombres que barajan los medios estadounidenses está Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, quien en un comunicado este domingo ha aplaudido la decisión de Biden para "hacer avanzar al país, defender la democracia y proteger la libertad" pero no ha dedicado ninguna mención a Harris. 'The Washington Post' le ha descrito como una de las estrellas en ascenso "más intrigantes" en la formación y tiene la aprobación de tres de cada 10 votantes que apoyan a Trump.

Otros potenciales candidatos son el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, y el de Kentucky, Andy Beshear , el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, y los senadores Amy Klobuchar de Minnesota y Cory Booker de Nueva Jersey.

Si es Harris, ¿qué opciones tiene frente a Trump?

Algunos medios de EEUU ya han estado midiendo qué opciones podría tener Kamala Harris en una contienda contra Donald Trump. Según el último sondeo de 'The New York Times', la vicepresidenta obtendría el 46% de los votos frente a un 48% del republicano, un resultado mejor del otorgado a Biden (44% frente a 47%).

El citado medio también se ha detenido en estados bisagra como Pensilvania o Virginia, donde se juegan estas presidenciales. En el primero, Harris solo va un punto por debajo de Trump, mientras que en Virgina ganaba por cinco puntos.

No obstante, estas encuestas fueron realizadas antes del intento de asesinato de Trump, por lo que habrá que esperar a las que recojan el sentir de los estadounidenses tras el anuncio de Biden de retirarse y la decisión de Harris de pelear por la candidatura.

¿Quién será el candidato a vicepresidente? Y Biden, ¿seguirá hasta el 20 de enero?

Al margen de quién será el próximo candidato demócrata y qué papel realizará en las elecciones, se abren otros interrogantes sobre los próximos escenarios que se han abierto tras el paso al lado de Biden.

Uno de ellos es a quién escogerá Harris como compañero de ticket y posible vicepresidente en el caso de que llegue a la Casa Blanca.

Otra incógnita que se abre es si Biden seguirá siendo presidente hasta el próximo 20 de enero, cuando debe tomar posesión del cargo su sustituto. Los republicanos ya han anunciado que piensan presentar batalla en este campo. De hecho, el recientemente designado por Trump como candidato a la vicepresidencia, JD Vance, ya escribió el viernes en la red social X que si los demócratas creen que Biden "no tiene la función cognitiva para postularse a la reelección" tampoco la tiene "para permanecer como comandante en jefe". Una línea argumental que ha seguido tanto él como muchos otros de sus correligionarios.