Erdogan amenaza con una invasión militar turca de Israel

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha dado a entender este domingo por la noche, en un encuentro privado con miembros de su partido, que Turquía podría atacar a Israel para defender a Palestina.

"De la misma forma que entramos en el Alto Karabaj, de la misma forma que entramos en Libia, podemos hacer algo similar con ellos. Debemos ser fuertes para que Israel no pueda hacer lo que hace con Palestina. No hay ningún motivo por el cual no podemos hacerlo (atacar al Estado hebreo). Debemos ser fuertes para poder tomar estas iniciativas", ha dicho Erdogan este domingo.

Turquía nunca ha entrado oficialmente en el Alto Karabaj, pero prestó toda su ayuda y más a Azerbaiyán durante la segunda guerra del Karabaj en 2021, y las posteriores ofensivas azeríes en contra de la región, antes poblada por armenios. En el caso de Libia, Turquía mandó soldados regulares del Ejército turco para defender al Gobierno de Trípoli internacionalmente reconocido por la ONU.

Hegemonía en Oriente Próximo

Con sus amenazas -no son más que eso-, Erdogan busca tocar uno de los puntos más sensibles dentro del nacionalismo turco y de los seguidores islamistas del presidente turco, que ven a Turquía como país que debe luchar por la hegemonía en Oriente Próximo, sobre todo ante Israel.

Erdogan, constantemente, utiliza una frase muy similar a esta, que se ha convertido en una coletilla en muchos de sus mítines: "Puede que vengamos en cualquier momento, en una noche cualquiera". El presidente turco utiliza esta expresión para amenazar, sobre todo, a la guerrilla kurdoturca del PKK y a las milicias kurdosirias de las YPG, cuyas bases están en el norte de Irak y en el norte de Siria, respectivamente.

Pero no solo: en el pasado, en momentos de tensión, Erdogan también ha amenazado con un ataque nocturno a Grecia, enemigo histórico turco pero aliado dentro de la OTAN. Esta amenaza, por supuesto, nunca se ha materializado (Grecia y Turquía conviven sin guerra desde 1923, cuando ambos países firmaron el Tratado de Lausana).

El "fin del genocida"

"Justo como llegó el fin del genocida de Adolf Hitler, también existirá el fin del genocida del primer ministro israelí, Benyamín Netanyahu. Tal y como los nazis fueron ajusticiados, también lo serán aquellos que están intentando destruir a los palestinos", ha dicho este lunes por la mañana un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, que ha continuado: “La humanidad está del lado de los palestinos. No seréis capaces de destruirlos. La historia nos ha mostrado que todos los genocidas y sus seguidores terminan de la misma forma”.

Erdogan, así, con sus palabras, ha levantado otra vez las tensiones con Israel, en máximos históricos después de que Turquía cancelase todos sus acuerdos comerciales con el país hebreo en primavera. Israel, sin embargo, sigue consiguiendo la mayoría de sus hidrocarburos a través de Turquía, según han revelado investigaciones en la prensa turca.

"Erdogan está siguiendo el camino de Saddam Husein con sus amenazas de atacar a Israel. Debería intentar recordar qué le pasó a Husein y cómo terminó su historia", ha dicho este domingo por la noche el ministro de Exteriores israelí, Yisrael Katz. Saddam Huséin fue condenado a muerte y ejecutado en 2006 después de haber estado escondido durante casi tres años tras la invasión estadounidense de Irak.