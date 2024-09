La Fiscalía venezolana pide una orden de captura contra el candidato opositor, Edmundo González Urrutia

Tras días de especulaciones, el Ministerio Público de Venezuela (MP) dictó una orden de captura contra de Edmundo González Urrutia, el candidato de la Plataforma Democrática Unitaria (PUD), el espacio opositor que dice haber ganado las elecciones del pasado 28 de julio que fueron oficialmente acreditadas a Nicolás Maduro. La gran pregunta que resonaba en la noche caraqueña se relacionaba con el momento en que se iría a consumar la medida judicial. El fiscal Luis Ernesto Dueñez considera que el exdiplomático, de 75 años, está involucrado en la comisión de "delitos electorales". Dueñez, que actúa por instrucción del fiscal general Tarek Willam Saab, pidió a un juez de primera instancia especializado en "casos de terrorismo" que inculpe a González Urrutia por "usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración", así como "sabotaje y daños de sistemas (informáticos) " del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El exabanderado de la PUD había sido citado en tres oportunidades durante la semana pasada Saab. González Urrutia se negó a declarar asegurando que la fiscalía tiene de antemano la sentencia en contra escrita y que, además, carece de independencia del Poder Ejecutivo. El MP, dijo, lo "pretende someter a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos".

La investigación en su contra está relacionada con la publicación de una página web en la que la oposición asegura haber cargado "el 83,5 % de las actas electorales" recabadas por testigos y miembros de mesa la noche del 28 de julio, para darle sustento a su denuncia de fraude en los comicios. Para el Gobierno, esas actas divulgadas por la PUD son falsas.

Respuesta de Maduro

El mandatario comentó de inmediato la decisión del MP. "Nadie puede desconocer a las leyes", dijo, y recordó que tras haber presentado un recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fueron convocados todos los participantes de la contienda, pero González Urrutia se abstuvo de presentarse. "Dice que no va, se esconde, porque no reconoce al Ministerio Público, ¿dime un país del mundo donde sucede eso? Si (Donald) Trump hiciera eso, ¿qué pasaría? Este señor cobarde que avala la violencia que sufrimos, que avala el golpe eléctrico (el apagón del pasado viernes), se da el tupé de decir que no reconoce leyes. Eso es inadmisible. La mayoría de las personas está de acuerdo de que las leyes funcionen".

Según Maduro, Venezuela ha enfrentado exitosamente un "brote de fascismo" que se conecta con un problema mundial. "En España avanza a pasos gigantescos Vox y en Italia gobierna la primera ministra (Giorgia) Meloni que reivindica a Mussolini". A su vez, lanzó duras críticas contra su colega chileno, Gabriel Boric, por no reconocer la victoria electoral. Para Maduro, Boric pertenece a una izquierda que no es consecuente y que es rechazada por su propio pueblo.

Reacción opositora

Horas antes de que se conociera el paso dado por la fiscalía, el abanderado de la PUD había pedido que se pusiera "fin a la persecución de opositores". No hablaba necesariamente de su situación judicial. "86 niños, niñas y adolescentes han sido liberados tras sufrir detenciones injustas que jamás debieron ocurrir. Exigimos la liberación inmediata de los 28 adolescentes restantes y todos los presos políticos".

"Han perdido toda noción de la realidad. Amenazando al presidente electo solo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos. Serenidad, coraje y firmeza. Avanzamos", dijo en X la líder de la oposición, María Corina Machado. "Una vez más y pretendiendo disfrazar todo un proceso viciado, inconstitucional, ilegal; dictan una orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia. ¡Continúa la persecución y el hostigamiento desde el poder!", sostuvo el excandidato presidencial, Henrique Capriles. "Nos sumamos a la indignación y rechazo de la gran mayoría de los venezolanos contra los que pretenden desde el poder hacer un traje a la medida de la ilegalidad, torciendo las leyes a conveniencia y su interpretación".

Venezuela repudia confiscación de aeronave

La orden de aprehensión contra González Urrutia había sido antecedida por otro incidente: la incautación por parte de Estados Unidos del avión oficial del presidente venezolano, que se encontraba en República Dominicana. El Departamento de Justicia consideró que su compra violaba las sanciones impuestas por la Casa Blanca al país sudamericano. "El Departamento de Justicia continuará persiguiendo a aquellos que violan nuestras sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional de los Estados Unidos".

El ministerio de Exteriores de Venezuela acusó a Washington de utilizar su "poderío económico y militar para amedrentar y presionar a Estados como el de República Dominicana, para que sirvan de cómplices en sus actos delincuenciales". Para el Palacio de Miraflores, la confiscación es un acto "criminal" y de "piratería". Advirtió a su vez que "ningún Gobierno constitucional está a salvo de acciones ilegales que desconocen el derecho internacional". Para el Gobierno, la administración de Joe Biden redobla sus esfuerzos para desestabilizar el país.