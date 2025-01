¿A cuánta gente llega Elon Musk con X? La evolución de los usuarios del antiguo Twitter en Europa

Mientras Elon Musk se acerca a Donald Trump en las vísperas de su retorno a la Casa Blanca, millones de usuarios abandonan X (antes Twitter), la red social de la que Musk es propietario. La reacción en Estados Unidos fue inmediata: unas 115.000 personas borraron su cuenta el día después de la reelección de Trump. En Europa, más de 6 millones de personas se han ido de X en el último año del que se disponen datos, que llega hasta octubre de 2024, es decir, antes de la incursión política de Musk, a partir de la cual el éxodo se prevé que haya sido mayor.

La respuesta de Europa ha sido dispar, a nivel político y de usuario. Mientras Francia acusa a Musk de interferencia política, Italia estrecha lazos con él. En cuanto a la popularidad de su uso, X ha bajado en toda la UE con escasas excepciones. Pero una es Alemania, y preocupa a las puertas de las elecciones anticipadas de febrero, cuando la desinformación queda sin apenas guardarraíles. Una de las primeras medidas de Musk al comprar Twitter fue despedir a los verificadores de datos, dejando la tarea de frenar los bulos a merced de la autogestión de los propios usuarios. Facebook e Instagram han copiado la medida esta semana.

A continuación, cinco datos claves para entender el impacto que tiene X, la red social de Elon Musk, en un año convulso para Europa, todo en base a los datos que publica la propia plataforma:

Que 6 millones de europeos hayan decidido abandonar la plataforma conlleva un descenso en la influencia de Elon Musk en el continente. Desde que comprara Twitter y le cambiara el nombre a X, en octubre de 2022, se calcula que el uso de la plataforma ha caído un 15%, más que el descenso generalizado de entre el 5% y el 10% de las demás redes sociales. Musk lo niega, y dice que su membresía, de hecho, sigue creciendo. Lo cierto es que, aun pese a esta caída, hay más de 112 millones de europeos mirando X, una cuarta parte de la población de la UE expuesta a la desinformación de Musk.



Cuando Musk dice que su plataforma crece, el dato tiene trampa. Se refiere solo a los usuarios que tienen cuenta propia, que en la UE han pasado de 60,9 millones en agosto de 2023 a 67 millones en agosto de 2024. Sin embargo, ahí no se cuentan las personas que abren la web de X en sus navegadores sin haber iniciado sesión. Mientras los usuarios registrados suben 6 millones, los usuarios no registrados bajan 12 millones. Esto deja el balance negativo: Musk pierde 6 millones de personas de su público. Los datos se conocen gracias a que la UE obliga desde 2022 a un informe de transparencia sobre a cuántas personas llegan las redes sociales, independientemente de si tienen cuenta o no.

España es el tercer país de la UE con más usuarios en X, 16 millones de personas, tantas como Alemania, a pesar de la gran diferencia de población (Alemania tiene 84 millones de habitantes, frente a los 47 de España). En Francia, líder con el mayor número de usuarios en términos absolutos, más de 20 millones, estos representan menos del 29% de su población, similar al caso de Alemania, donde la aceptación social de X es del 20%. En cambio, en España, con una población menor, la cifra sube a más de un tercio de sus habitantes.

España también encabeza la lista de los países de la UE con más usuarios en X en relación a su población, un 33,2%. Solo la superan Finlandia, Países Bajos e Irlanda, donde más del 40% de la población usa X. La extrema derecha se ha hecho fuerte y ha entrado en las coaliciones de gobierno en Finlandia, hace un año y medio, y en Países Bajos, este 2024. Contrasta Irlanda, donde la extrema derecha no es tan fuerte y el éxito de X es herencia de un Twitter que siempre fue exitoso en países de habla inglesa.

En cambio, en el este de Europa, la penetración social de X está por debajo del 15%. Aquí compite con otras plataformas ya que estos países miran hacia Rusia, donde X no es legal. Destaca la baja popularidad en dos bastiones de la extrema derecha, Hungría, donde el primer ministro Viktor Orbán ha ostentado una presidencia de la UE muy amigable con Trump y Putin, y en Italia, cuya primera ministra, Giorgia Meloni, publica insistentemente fotos con Trump y Musk, acercando posiciones al dueto presidencial, a pesar de que sus ciudadanos están menos pendientes de X.

