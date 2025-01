Biden se despide de la nación con una alerta: “Se esta formando una oligarquía en EEUU”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha cumplido este miércoles con una larga tradición del país y ha ofrecido un discurso de despedida a la nación desde el Despacho Oval, una intervención que ha centrado más en defender la idea de democracia del país y alertar sobre los riesgos y peligros que enfrenta con el retorno de Donald Trump y sus aliados que en cimentar su propio legado legislativo de los últimos cuatro años y de cinco décadas en la vida política.

“Hay una peligrosa concentración de poder en manos de unos pocos ultrarricos y habrá consecuencias peligrosas si no se controla su abuso de poder”, ha dicho. “Se está formando en Estados Unidos una oligarquía de extrema riqueza, poder e influencia que literalmente amenaza toda nuestra democracia, nuestros derechos y libertades básicos y que todo el mundo tenga una oportunidad justa de salir adelante”.

Era una clara alusión de Biden a Trump y al círculo de asesores formales e informales que rodean al republicano para su segundo mandato. El demócrata, eso sí, no ha dicho nombres propios en su alocución, que ha durado 17 minutos y han presenciado en directo desde el Despacho Oval la primera dama y su hijo Hunter, la vicepresidenta Kamala Harris y su esposo y algunos cercanos asesores del mandatario.

Cinco días antes de abandonar la Casa Blanca, Biden mostraba su “profunda preocupación” por la posibilidad de que los acaudalados y poderosos usen su influencia para lograr ventajas fiscales, eludir la rendición de cuentas o deshacer los pasos que ha dado en la lucha contra la emergencia climática, que ha tildado de históricos.

“Complejo tecnológico industrial”

En sus palabras Biden ha hecho eco directo y referencia al discurso que ofreció desde ese mismo escenario en 1961 Dwight Eisenhower, que advirtió entonces de las amenazas que representaba lo que bautizó como complejo militar industrial. Y 64 años después, Biden ha hablado este miércoles de los peligros de un “complejo tecnológico industrial”.

“Los estadounidenses están siendo enterrados bajo una avalancha de desinformación que permite el abuso de poder. La prensa libre se derrumba. Las redes sociales han abandonado la verificación de datos”, ha dicho también el demócrata, en referencia clara a la reciente decision de Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, de seguir en Facebook e Instagram los pasos de Elon Musk en X y eliminar de sus plataformas los mecanismos de comprobación.

“La verdad está siendo ahogada por mentiras que se dicen por poder y por beneficio”, ha denunciado igualmente el demócrata en un mensaje que ha incluido palabras sobre la promesa de la Inteligencia Artificial junto a advertencias sobre los peligros de no regularla.

Reformas institucionales

En el discurso Biden ha retomado temas tradicionales de su mensaje sobre protección de ideales democráticos pero en esta ocasión ha urgido a realizar cambios en los sistemas e instituciones que ha pasado 50 años defendiendo. Ha llamado, por ejemplo, a que se imponga un límite de 18 años de servicio para los jueces del Tribunal Supremo y a aprobar para esa corte “la más contundente reforma ética".

Ha urgido igualmente a reformar el código fiscal “pero no dando los mayores recortes de impuestos a milmillonarios sino haciendo que paguen lo que les corresponde”, así como a “sacar de la política el dinero oscuro, financiación oculta que está tras demasiadas contribuciones de campaña”.

Medio año después de que la mayoría conservadora del Supremo dictara una sentencia histórica que ha realizado una ampliación sin precedentes de la inmunidad presidencial que ha resultado ya extremadamente favorable para Trump, Biden también ha urgido a aprobar una “enmienda constitucional para asegurar que ningún presidente es inmune por crímenes que comete mientras está en el cargo”. “El poder del presidente no es ilimitado, no es absoluto y no debería serlo, y en una democracia es otro peligro de la concentración de poder y riqueza, erosiona el sentido de unidad y de un propósito común, causa desconfianza y división”, ha asegurado.

El mandatario ha encomendado a los estadounidenses seguir vigilantes y defender la democracia y el país. “Creer en la idea de EEUU significa respetar las instituciones que gobiernan una sociedad libre: la presidencia, el Congreso, los tribunales y una prensa libre e independiente”, ha dicho en un momento. Y en una despedida que ha sonado como una llamada a la resistencia ha dicho a los ciudadanos: “Tras 50 años de servicio público les doy mi palabra de que aún creo en la idea que representa este país, una nación donde la fuerza de nuestras instituciones y el carácter de nuestra gente importa y debe perdurar. Es su turno de defenderlo. Sean los guardianes de la llama. No pierdan la fe".

Contraste con Trump

Con su discurso de este miércoles Biden retomaba una normalidad y una tradición histórica que Trump rompió hace cuatro años. Entonces, un día antes del relevo presidencial, el republicano sí emitió en el canal de YouTube de la Casa Blanca un discurso pregrabado donde hizo un repaso a su mandato y extendió los “mejores deseos” a la Administración entrante, pero siguió sin reconocer la victoria de Biden (algo que a día de hoy continúa sin hacer).

Sobre Trump pendía aquel enero de hace cuatro años ya la certeza de un segundo 'impeachment'. Y horas antes de aquella intervención del mandatario, el entonces líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, decía por primera vez que la turba que había asaltado el Capitolio el 6 de enero poniendo en peligro la certificación de la victoria de Biden había sido “provocada por el presidente”.

No fueron las de ese discurso pregrabado las últimas palabras de Trump. El día 20, cuando se saltó la toma de posesión de Biden, el republicano pronunció otras en la base de Andrews antes de emprender vuelo hacia Florida. Entonces dijo: “Volveremos de una manera u otra”. Nadie entonces se atrevió a anticipar que tenía razón y que lo haría a través de una victoria en las urnas.