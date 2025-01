Israel redobla sus ataques contra Gaza en la recta final de las negociaciones por el alto el fuego

En las guerras es costumbre que, durante las horas previas a su final, el enemigo redoble sus ataques, que se despida con un festival de bombardeos, violencia y destrucción que dejen huella sobre la tierra que se dispone abandonar. Eso parece estar ocurriendo ahora mismo en la Franja de Gaza. En plena recta final de las conversaciones por un alto el fuego, el Ejército israelí no aminora sus ataques y ha matado a 62 palestinos en las últimas 24 horas. Edificios residenciales y escuelas convertidas en refugio han vuelto a ser objetivo de las bombas hebreas, elevando la cifra total de víctimas mortales a 46.707 palestinos desde el 7 de octubre de 2023.

Ya van tres días de brutales agresiones al asediado enclave palestino. A su vez, las tropas israelíes siguen ordenando el desplazamiento forzado de personas. El portavoz árabe del Ejército, Avichay Adraee, ha publicado en X este mismo miércoles una advertencia para los residentes de la zona de Jabalia, al norte de la Franja. "Por vuestra seguridad, dirigíos inmediatamente a los refugios del centro de la ciudad de Gaza", ha dicho, alegando que "organizaciones terroristas" están "lanzando cohetes desde la zona". Israel ha emitido órdenes de este tipo a lo largo de la guerra y ha bombardeado con frecuencia las llamadas zonas humanitarias del enclave.

Asedio del norte

También en el norte, el asedio no se detiene. Los bombardeos de artillería israelíes han cortado el suministro eléctrico al hospital Indonesio, en Beit Lahiya. Los vehículos militares han empezado a arrasar el lado occidental del centro médico. Los tres principales hospitales del norte de Gaza han sido forzosamente cerrados a lo largo del centenar de días de dura campaña militar contra el territorio, que ha arrasado con más de 5.000 vidas palestinas. Naciones Unidas ha denunciado que las autoridades israelíes siguen negando el acceso a sus misiones de ayuda, rechazando dos intentos de llegar a hospitales en el norte de Gaza el martes.

Pero no sólo en la zona septentrional del enclave los ataques continúan, sino que los aviones de guerra israelíes siguen sin dar un respiro a los palestinos a lo largo y ancho de la Franja. Unicef ha denunciado que, en los primeros 15 días de 2025, al menos 120 niños han fallecido en Gaza a causa de la guerra. "El asesinato de niños debe terminar, no mañana, no la semana que viene, AHORA", ha publicado en su cuenta de X. Además, la oenegé Save the Children ha declarado que el uso de armas explosivas por parte de Israel en Gaza a lo largo del año pasado condenó a un promedio de 475 niños cada mes, o 15 niños al día, a discapacidades potencialmente permanentes.

"Esta noche o mañana"

Mientras, no muy lejos de las sacudidas de las bombas, cada una de las partes involucradas ultima los detalles de su respuesta a la propuesta de acuerdo de alto el fuego. Basándose en fuentes israelíes y palestinas, los medios hebreos aseguran que Hamás, mediante el líder Mohamed Sinwar, ha respondido "positivamente" a la entente y que está "a punto de firmarse". Podría ser "esta noche o mañana". La oficina del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, desmiente que Hamás haya dado "luz verde" al acuerdo. Un funcionario palestino ha dicho a Reuters que el grupo palestino da su aprobación verbal al acuerdo de alto el fuego, pero espera más información para dar un acuerdo final por escrito.

Si el gabinete de seguridad israelí aprueba el acuerdo –y en un plazo de 48 horas no hay apelaciones–, las condiciones podrían empezar a aplicarse este mismo domingo. Una fuente extranjera involucrada en las negociaciones ha reconocido que no está claro si el acuerdo se completará hoy o mañana. Probablemente este miércoles por la noche o el jueves por la mañana el Gobierno israelí se reunirá para ratificar el entente, a la vez que una fuente hebrea ha dicho que Israel confía que los primeros rehenes sean liberados antes del próximo lunes, cuando Donald Trump retorne como presidente estadounidense a la Casa Blanca.

Presión a Smotrich

Netanyahu, acompañado de su ministro de Defensa, Israel Katz, se ha reunido con el de Finanzas, el colono radical Bezalel Smotrich, con la intención de convencerle para que dé su apoyo al acuerdo. A su vez, el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha lanzado una campaña para persuadir a los miembros del Parlamento con ideas afines a que renuncien al Gobierno si se aprueba dicho acuerdo. Como acérrimo opositor al alto el fuego, Ben Gvir lleva días intentando persuadir a su socio de coalición Smotrich para abandonar el gabinete juntos en caso de ratificarse.

Smotrich ha insistido este miércoles en un vídeo que la guerra en Gaza debe continuar, pero no ha dicho explícitamente si apoyará o se opondrá al acuerdo. El primer ministro podría haberle prometido reanudar los combates después de la primera fase del alto el fuego, que incluye la liberación de 33 rehenes israelíes a cambio de un millar de presos palestinos. La emisora pública Kan ha informado que Netanyahu ha ofrecido a Smotrich y Ben Gvir "ganancias para la derecha" a cambio de que permanezcan en el gobierno. Esos avances podrían ser la construcción de más asentamientos en la Cisjordania ocupada y una mayor seguridad a lo largo de la línea divisoria entre ese territorio e Israel.