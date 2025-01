Macron: "Francia cree en la fuerza de la OTAN"

Mientras Donald Trump era investido por segunda vez como presidente de Estados Unidos, Emmanuel Macron ofrecía su discurso anual a sus tropas en al comando de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), cerca de Rennes. "En un mundo en el que las reglas se desvanecen y los arsenales se llenan, es necesario ir más lejos y más rápido", afirmó el presidente.

Durante su intervención, Macron defendió una "preferencia europea" que es "indispensable" y que hay que "asumir". Asimismo, no dudó en insistir en que "Francia cree en la fuerza de la OTAN", en particular "porque es el espacio de cooperación natural con Estados Unidos siempre que sigan comprometidos con la seguridad europea". Aunque el presidente fue tajante y no descartó la posibilidad de un cambio de rumbo por parte de Washington, y ante eso, reclamó la necesidad de "despertar la estrategia europea".

En su visita a Cesson-Sévigné, el jefe del Estado francés pidió a su ejército "de aquí a mayo" actualizar la Revisión Estratégica Nacional, que ya fue actualizada en 2022, con el objetivo de definir "la defensa global y el rearme de Francia, incluido el moral", ante los cambios en la política internacional que se avecinan.

Macron insistió en la importancia de mantener la soberanía en materia de defensa "incluso frente a los formidables aliados de hoy que son los Estados Unidos de América". "Nuestra vocación no es ser clientes, sino ser naciones soberanas en Europa", remarcó.

Estados Unidos, China, Ucrania…

El discurso del presidente frente a sus tropas, más que una tradición, pareció un mensaje directo a Trump. Tras mencionar los recientes cambios en la política internacional, subrayó el deseo del republicano de poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia.

"Este conflicto no terminará mañana ni pasado mañana, y no será el fin del problema de seguridad que Rusia plantea a los europeos. (...) No puede haber paz y seguridad en Europa sin los europeos y sin que sean negociadas por los europeos", declaró. "El desafío mañana, cuando cesen las hostilidades, será dar a Ucrania garantías contra cualquier retorno de la guerra a su territorio y garantías para nuestra propia seguridad", añadió.

Un gesto del presidente que hizo saltar las alarmas su alusión al servicio militar obligatorio. Sin "reestablecer el servicio militar obligatorio", el presidente pidió al Gobierno y al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas propuestas, antes de mayo, para "permitir a los jóvenes voluntarios formarse en las fuerzas armadas y reforzar así sus efectivos".