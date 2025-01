La web de RT codirigida por Afinogenova azuzó la violencia y la polarización en momentos críticos para Cataluña y España

La web de RT en español, financiada por el Kremlin y vetada por la UE al inicio de la invasión rusa de Ucrania por su carácter propagandístico, publicó artículos con informaciones manipuladas y titulares engañosos que exageraban la violencia y azuzaban la polarización en momentos críticos para Cataluña y España, con especial énfasis durante la movilización independentista de 2017. Inna Afinogenova, fichaje estrella de Pablo Iglesias para sus medios, ocupaba al menos desde finales de 2016 el cargo de subdirectora de la página web en español de dicha cadena, y ha admitido públicamente haber tenido un papel decisorio en el establecimiento de "las líneas editoriales", según ha podido certificar EL PERIÓDICO a partir de capturas de pantalla de la web de RT en español y de su cuenta de X. Ante la comisión mixta de Seguridad Nacional en las Cortes, el ministro de Presidencia Félix Bolaños, aunque negó la existencia de una "trama rusa" de apoyo al independentismo catalán, sí admitió que se intentó "debilitar al Estado español y a Europa", desde "redes sociales, televisiones gubernamentales rusas y webs de origen progubernamental", que es donde precisamente Afinogenova ejercía su cargo de responsabilidad editorial.

Captura de pantalla. / EL PERIÓDICO

Numerosos ejemplos surgen en un rastreo por la web de RT en español: se publicaron artículos y mensajes en redes sociales que citaban a expertos de reputación cuestionable hablando de "tanques", que evocaban la existencia de "disparos" durante las cargas policiales, que sugerían que la OTAN debía bombardear Madrid y que mostraban fotografías exagerando el nivel de violencia policial. Asimismo, se difundió mapas manipulados de países de la UE que, sin viso alguno de realidad, habían apoyado la independencia de Catalunya de "alguna forma". Afinogenova no ha respondido a un email enviado por EL PERIÓDICO donde se le preguntaba si, además de ella, otras personas tomaban decisiones editoriales en la web de RT en español y, en caso afirmativo, quiénes serían.

Los expertos recuerdan que este tipo de coberturas mediáticas constituyen una muestra del peligro de la desinformación rusa, al tiempo que alertan que dichas estrategias se activan en periodos de polarización política, como el actual en España. "RT en español e Inna Afinogenova han desempeñado un papel clave en la estrategia de desestabilización informativa rusa en España, especialmente durante eventos críticos como el referéndum catalán de 2017, las elecciones generales españolas y la pandemia del covid 19", sostiene Albert Borràs, doctor en Geopolítica y codirector de Cassini Group Spain en el informe titulado 'Amenazas informacionales rusas en España' y al que EL PERIÓDICO ha tenido acceso en exclusiva. La empresa posee gran experiencia en el análisis de riesgos geopolíticos en áreas como la seguridad, la sostenibilidad y el ciberespacio, y colabora con instituciones nacionales e internacionales para abordar las amenazas informacionales y los desafíos derivados de estas dinámicas en el contexto europeo.

"Sobre la web y Catalunya, es la misma técnica que aplican para toda Europa y Occidente: cuando ven debilidades en nuestra sociedad, las sobredimensionan", afirman a EL PERIÓDICO personas conocedoras del funcionamiento interno de la cadena. Este diario ha contactado con extrabajadores de RT: algunos declinaron participar en este artículo, otros hablaron bien de Afinogenova, definiéndola como como "talentosa" y "abierta", y otros aceptaron solo hablar bajo anonimato. RT ha establecido por contrato un régimen de multas para sus extrabajadores que revelen el funcionamiento interno de la cadena.

La web de RT en español vino evocando la idea de que los tanques podrían acabar haciendo acto de presencia en las calles de Catalunya mucho antes del 1 de octubre de 2017. "¿Saldrán los tanques el día de la consulta independentista catalana?", titulaba un artículo publicado el 10 de junio de 2017, donde se especulaba con un posible envío del Ejército español a reprimir las movilizaciones con motivo del referéndum convocado por la Generalitat, una idea que, según la información, era "bastante popular" entre el sector de la sociedad contrario a la independencia. En realidad, el texto solo citaba un tuit realizado por un usuario de esa red social, con 300 seguidores, y que recabó un único retuit y tres 'likes'.

Captura de pantalla de RT en español. / EL PERIÓDICO

La segunda ocasión se produjo ya pasado el referéndum, el 28 de octubre de 2017. Bajo el titular "'Tanques en las calles de Barcelona': España y Cataluña al borde de un desenlace violento", se reproducía el análisis de los sucesos del 1-O de John Wight, presentado por el medio como un "analista político". El comentarista, novelista de profesión y carente de relación alguna con Catalunya, es autor de libros como Dreams that Die, sobre las desventuras de un aspirante a guionista que llega a Hollywood y acaba ejerciendo de actor figurante, se hallaba en aquellos momentos en nómina del entramado de medios del Kremlin. De hecho, contaba con una emisión en Spútnik Radio denominada Hard Facts, un programa en el que se impulsaban narrativas y bulos favorables al Kremlin, por ejemplo calificando de "histeria antirrusa" las acusaciones contra Moscú de estar detrás del envenenamiento de Serguéi Skripal en el Reino Unido.

Titular llamativo

Especial impacto provocó otro artículo de análisis, con un titular también muy llamativo, --"¿Por qué la OTAN no bombardea Madrid durante 78 días?"--, publicado por la web de RT tres días después de la celebración de la consulta no autorizada, concretamente el 4 de octubre de 2017, donde se establece una comparación entre el deseo de "independencia unilateral" de la provincia balcánica y Catalunya. "La situación es similar en muchos aspectos... de hecho, Kosovo es aún más parte de Serbia que Catalunya de España", escribe un tal William Mallison, presentado como un exdiplomático británico. En realidad, se trata de un profesor en la universidad online italiana Guglielmo Marconi, que ocupó en el pasado cargos de segunda y tercera fila en legaciones de su país como Kenia. Posee un blog sobre política internacional en la página web del Russian International Affairs Council, un 'think tank' próximo al Ministerio de Exteriores ruso. La represión de los paramilitares serbios durante la guerra de 1998-1999 en la provincia albanesa de Kosovo forzó a un millón de albaneses a abandonar sus hogares.

Captura de pantalla de la web de RT en español en octubre de 2017. / Redacción

Uno de los ejemplos más controvertidos de informaciones engañosas se produjo el mismo 1-O y versó precisamente sobre sobre la violencia de las fuerzas de seguridad. La noticia "FUERTES VÍDEOS: la brutal represión de la Policía contra los votantes del referéndum catalán" difundida a mediodía de aquella jornada, tuvo como primera ilustración la imagen de un individuo yaciendo sobre el asfalto, con una mancha de sangre en la frente y los ojos cerrados. A simple vista, a la hora de ser difundida en las redes sociales, parece que el hombre está muerto, o como mínimo malherido. En realidad, solo sufrió contusiones. Según los datos ofrecidos por la Generalitat, de los 1.066 heridos en las cargas policiales y atendidos en hospitales, más 800 se debían a contusiones y policontusiones.

Con el posible objetivo de crear falsas expectativas entre la audiencia independentista catalana, el medio codirigido por Afinogenova publicó en otoño de 2017 un mapa manipulado bajo el titulo "El nuevo mapa de Europa ¿quiénes apoyan la independencia de Cataluña?" donde salían coloreados "varios países que han dado muestras de apoyo a los independentistas", incluyendo Gran Bretaña, los países bálticos o Suiza. El enunciado del titular original fue modificado posteriormente, eliminando la palabra "apoyo" y limitandolo a "algún tipo de apoyo oficial", según decribe un informe presentado ante la UE. En el cuerpo de la noticia, se consideraba como "apoyos oficiales" a medidas como la votación de una resolución parlamentaria instando "al diálogo". Antes de introducirse los cambios en el titular y enunciado de la noticia, ésta logró 6.300 interacciones en Facebook.

