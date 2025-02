Hamás publica los nombres de los tres rehenes que liberará este sábado tras acusar a Israel de no dejar entrar ayuda

Israel se prepara para recibir a tres nuevos rehenes. Ohad Ben Ami, Or Levy y Eli Sharabi serán liberados este sábado tras 491 días en cautiverio en la Franja de Gaza. Estos tres hombres civiles serán entregados por Hamás al personal del Comité Internacional de la Cruz Roja que, como ha hecho durante las últimas tres semanas, los trasladará hasta territorio israelí para reencontrarse con sus familias. A su vez, según lo acordado en el pacto de intercambio, alrededor de 180 presos palestinos saldrán de las cárceles israelíes para protagonizar también otros ansiados reencuentros.

Termina el calvario para Ohad, Or, Eli y sus respectivas familias. Secuestrados el 7 de octubre de 2023, forman parte de los 33 rehenes israelíes que están siendo liberados durante esta primera fase del acuerdo de alto el fuego, iniciada el pasado 19 de enero y con una duración de 42 días. “Tenemos el deber sagrado y el derecho moral de traer a todos nuestros hermanos y hermanas a casa”, ha dicho el Foro de Familias de los Rehenes y Desaparecidos en un comunicado. “No nos rendiremos ni nos detendremos en ningún momento hasta que todos los rehenes regresen a casa según el acuerdo actual, hasta el último de ellos: los vivos para su rehabilitación y los muertos para un entierro apropiado”, han añadido.

Trágico 7 de octubre

Los tres rehenes protagonizaron trágicas experiencias compartidas por muchos durante el ataque de Hamás del 7 de octubre. Ohad Ben Ami, de 56 años y padre de tres niñas, fue secuestrado en su casa del kibbutz Be’eri, junto a su mujer Raz. Ella fue liberada tras 54 días de cautiverio como parte del acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2023. A sus 34 años, Or Levy, en cambio, no volverá a ver a su mujer Einav. Ambos asistieron al festival de música Nova, dejando a su hijo de dos años Almog con sus abuelos. Intentaron refugiarse en una habitación segura de hormigón, más tarde conocida como “el búnker de la muerte”, donde Einav fue asesinada y Or fue secuestrado.

Eli Sharabi, de 52 años, también vivía en el kibbutz Be’eri junto a su mujer y sus dos hijas. Las tres fueron asesinadas aquel trágico 7 de octubre. Eli fue secuestrado junto a su hermano Yossi, que vivía en la casa de al lado. Pero, 102 días después de su secuestro, funcionarios israelíes confirmaron que Yossi había sido asesinado y que Hamás tenía su cuerpo. Al menos ocho de los 33 rehenes que serán liberados durante esta primera fase de la tregua están muertos, y sus familias solo podrán recuperar sus cadáveres para darles sepultura.

183 palestinos libres

El anuncio de quienes van a ser liberados al día siguiente se ha hecho de rogar. Los términos del alto el fuego obligan a Hamás a informar a las autoridades israelíes a través de los mediadores antes de las cuatro de la tarde (las tres hora peninsular española), pero el grupo ha acusado a Tel Aviv de violar estas mismas condiciones al retener el envío de ayuda humanitaria a Gaza. Aunque los equipos negociadores se encontrarán en Doha este sábado, la controvertida propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de reubicar a los palestinos de Gaza fuera de la Franja ha aumentado aún más la incertidumbre sobre si el acuerdo de distintas fases se mantendrá. “La Franja de Gaza sería entregada por Israel a los Estados Unidos al concluir los combates”, escribió Trump el miércoles en su plataforma Truth Social, sugiriendo que las hostilidades podrían reiniciarse al finalizar la primera fase de la tregua.

Tras la salida de Ben Ami, Levy y Sharabi de Gaza, las autoridades penitenciales israelíes iniciarán este sábado la liberación de 183 presos palestinos, según ha informado la oficina de prensa de los prisioneros de Hamás. Entre ellos, hay 18 reclusos que han estado cumpliendo cadenas perpetuas, 54 que cumplen condenas largas y 111 que fueron detenidos durante la guerra. En total, Israel ha dicho que liberará hasta 1.904 prisioneros palestinos, incluidos 737 que cumplen cadena perpetua por decenas de asesinatos, a cambio de los 33 rehenes israelíes durante la primera fase del acuerdo de alto el fuego con Hamás.

Acusaciones de Hamás

No queda claro si el retraso a la hora de publicar los nombres de los tres israelíes afectará el calendario del quinto intercambio programado. Hamás acusó a Israel de retrasar la entrada de cientos de camiones que transportaban alimentos y otros suministros humanitarios acordados, y de retener casi toda la carga de tiendas de campaña y casas móviles necesarias para proporcionar refugio a las personas que regresaban a sus hogares bombardeados. “Esto demuestra una clara manipulación de las prioridades de ayuda y refugio”, ha afirmado el grupo palestino en un comunicado. Por su parte, el COGAT, el organismo del Ministerio de Defensa que supervisa el envío de ayuda a Gaza, ha negado la acusación.

La gran mayoría de las familias gazatíes han retornado a sus casas sin que quede nada de ellas. Algunas, incluso, custodian entre sus escombros los cuerpos de sus familiares. Por ello, esta semana las autoridades gazatíes han elevado la cifra de víctimas mortales a 61.700 personas, incluyendo los más de 14.000 gazatíes desaparecidos bajo las ruinas. Los equipos de la defensa civil, diezmados tras 15 meses de brutal ofensiva israelí, están intentando recuperar los restos de estos palestinos para darles sepultura, pero gran parte de su maquinaria fue destruida por los bombardeos, así que confían en que la entrega de ayuda humanitaria incluya el material necesario para lograr hacer su trabajo y tratar de cerrar las heridas de miles de familias.