Rutte pide que los países de la OTAN que no gastan el 2% en defensa lo hagan antes del verano

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó este miércoles a los aliados que aún no han llegado al objetivo de destinar el 2% de su PIB en defensa a que lo hagan "antes del verano" y eleven la inversión "más pronto que tarde" para el nuevo listón que se situará por encima del 3% del PIB.

"Estamos seguros ahora, nuestra disuasión y defensa es fuerte en este momento, pero no en cuatro o cinco años si no tomamos algunas decisiones difíciles este año (…) . Los (aliados) que aún no están en el 2%, por favor, lleguen antes del verano", subrayó Rutte en una rueda de prensa previa a la reunión de los ministros de Defensa de la Alianza de mañana jueves.

La reiterada petición del secretario general de la OTAN llega en un momento de tensión por la exigencia del presidente de EEUU, Donald Trump, de que los países lleguen hasta el 5% de gasto en defensa y antes de que su secretario de Defensa, Pete Hegseth, se estrene en el foro. "La OTAN debe ser más fuerte (...), no debe ser solo un club de diplomáticos", ha subrayado en un mensaje publicado en X este miércoles.

De los 32 países que forman parte de la Alianza Atlántica, 23 todavía no han alcanzado el 2% del PIB de gasto en defensa, entre ellos España.