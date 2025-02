Milei se excusa por haber promocionado una criptomoneda vinculada con posibles estafas y arrecian los pedidos de juicio político

Javier Milei quedó en la cresta de la ola de un escándalo financiero que para la oposición tiene la forma de una estafa. En medio de rumores de inestabilidad económica, incendios en la Paragonia que ponen en aprietos al Gobierno argentino, su presidente promovió el viernes a través de X la inversión en un token denominado $LIBRA. La influencia del anarco capitalista en el mundo virtual se hizo sentir entre miles de sus seguidores y el presunto activo digital generó millones de dólares en pocas horas. Como la espuma, el valor de $LIBRA se hizo añicos en muy poco tiempo, lo que llevó al propio Milei a tomar distancia del episodio en la madrugada del sábado. "Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)". El desapego presidencial tuvo el efecto de una pirueta política y provocó la inmediata reacción opositora.

Cuando las voces de suspicacia comenzaron a propagarse por las redes sociales, Milei avivó más el fuego de la controversia con su acostumbrado lenguaje soez. "A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo".

Pedido de intervención parlamentaria

El diputado socialista Esteban Paulón anunció que a comienzos de la semana presentará un pedido de juicio político en contra del extertuliano televisivo por haber promocionado un fraude. "Ojalá las autoridades (parlamentarias) avancen en la designación de las autoridades de la Comisión y se aboquen a la investigación Es muy grave lo que ha sucedido". El dirigente peronista Agustión Rossi le contestó: "para defender esta estafa a cielo abierto que hiciste no alcanza con atacar a la casta. Hoy eres vergüenza mundial". Maximiliano Ferraro, legislador de la Coalición Cívica (centroderecha), estimó que el mandatario podría haber violado la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, "particularmente en lo referido a la publicidad para la captación de recursos". Pero además, lo ocurrido "podría configurar delitos de lavado de dinero, defraudación y/o estafa, que la UIF (Unidad de Información Financiera) no puede ignorar". Ferraro subrayó: "esto no fue libre mercado. Fue una maniobra especulativa que podría estar apalancada en el poder político del Presidente y en el uso de información privilegiada. El Congreso no puede dejar pasar este hecho. Debe constituirse una Comisión Especial Investigadora".

Del entusiasmo al escándalo

Todo había comenzado cuando despuntaba la noche de Buenos Aires. "La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina", escribió el anarco capitalista y adjuntó el link del proyecto cuyo dominio se denomina "vivalalibertadproject".

Agustín Laje, el escritor y gurú presidencial, conocido en el mundo hispano por su cruzada contra "ideología de género" y el "marxismo cultural", exaltó de inmediato la intervención de Milei. "La libertad es el fundamento del crecimiento económico. VLLC!!!!!!! (Viva la libertad, carajo) ". Su entusiasmo duró un suspiro. Laje eliminó el mensaje de su cuenta en X y se llamó a silencio, al menos en asuntos de monedas virtuales.

Libra es en realidad lo que los especialistas llamaron una "moneda meme" sin apoyo en la economía real. A pesar de su ausencia de respaldo llegó a una vertiginosa capitalización cercana a los 4000 millones de dólares a partir de las palabras de Milei en X. Cuando todo mostró el rostro de un timo, los seguidores del ultraderechista dijeron que había sido víctima de un hackeo. El especialista en criptomonedas Carlos Maslatón, quien había sido socio político del actual jefe de Estado en sus días de tertuliano televisivo refutó esa hipótesis. "Milei involucrado directamente en un fraude criptográfico. Ha traspasado todos los límites morales".

Otros especialistas en el mercado de las llamadas blockhains citados por el diario ´La Nación` expresaron su perplejidad por el episodio. "Es peor que una estafa. El 80% de los tokens lo tienen cinco billeteras que compraron a costo cero al minuto que se listó el token. El Presidente lo promociona y en unas horas sube exponencialmente el valor. Luego los 10 insiders (personas que tienen acceso a información privilegiada) lo venden y cae estrepitosamente el valor de la moneda".

Por primera vez en más de un año de gestión, el Gobierno perdió la primacía en las redes sociales que suelen ser su campo de batalla. La frase "Presiente Ponzi", se replicó frente a la impotencia del ejército de troles oficiales. "En cuestión de minutos todos los que pusieron la plata se quedaron sin nada. ¿El presidente detrás de una estafa? Todo ILEGAL ¿La Oficina Anticorrupción está de adorno? ", dijo la directora del Centro de Economía Política Argentina y diputada de Unión por la Patria, Julia Strada. "Que un presidente promueva una inversión cual influencer ya de por sí es un delito. Que encima lo haga en una estafa de corto plazo para que 10 pícaros ganen millones de dólares en cuestión de minutos, no sólo habilita una investigación por parte del poder judicial, sino también a que hagamos una desde el Congreso, aseguró otro economista y legislador opositor", Itaí Hagman