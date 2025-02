Milei teme un impacto en el Congreso y los mercados del escándalo de la estafa con un activo digital que había promovido

"Ponzigate", "Libragate", "Criptogate", "Memegate". El vocabulario público de los argentinos se ha ampliado este fin de semana a partir de la estafa con un presunto activo digital que tuvo al presidente Javier Milei como entusiasta propagador y, tres horas después, cuando se consumó el timo, en calidad de estadista que no se había "interiorizado" en los pormenores del movimiento que a los creadores de $LIBRA le deparó ganancias calculadas por analistas de mercado en hasta 100 millones de dólares.

El incidente ha provocado una crisis al interior del Gobierno de ultraderecha que amenaza con extenderse al Congreso, donde se espera una lluvia de pedidos de apertura de juicio político de parte de la oposición, y hasta litigios internacionales. Burwick Law, una de las firmas especializadas en delitos con critomonedas más importante del mundo, publicó en las redes un aviso ofreciendo asesoramiento a las personas afectadas. "Si perdió dinero en $LIBRA, comuníquese con Burwick Law para conocer sus derechos legales. Nuestra firma representa a miles de clientes que desean recuperar su dinero por pérdidas en criptomonedas", hizo saber esta firma con sede en Manhattan.

"El impacto negativo del episodio $Libra sobre la imagen del mandatario fue global y todavía resta conocer la profundidad de sus consecuencias", señaló el portal ´Cenital` este domingo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, resumió la situación de una manera más contundente: habló de la detonación de una "bomba atómica".

Después de la ola de insultos en X a "la casta política", Milei sosegó su tono apenas para enredarse más en el laberinto que se confeccionó desde las entrañas del poder. El extertuliano televisivo decidió que la Oficina Anticorrupción (OA) determine "si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente". La intervención de la OA tiene sin cuidado a los adversarios: esperan un pronunciamiento indulgente que no calmará las aguas desatadas.

Nada parece ser igual en Argentina. El propio Milei recordó que había "compartido" en su cuenta en la red social de su amigo Elon Musk "el lanzamiento del proyecto de KIP Protocol, al igual que lo hace cotidianamente con muchos emprendedores que quieren lanzar un proyecto en Argentina para crear empleo". En ese contexto reconoció que el 30 de enero mantuvo un encuentro en la sede del Ejecutivo como el norteamericano Hayden Mark Davis, "quien, de acuerdo a lo expresado por los representantes de KIP Protocol, proveería la infraestructura tecnológica para su proyecto". Davis, subraya la información oficial, "no tuvo ni tiene ninguna vinculación con el Gobierno argentino".

La desmentida

En la noche del sábado, cuando el Gobierno creía tener la situación bajo control, apareció Davis en el espacio virtual y, tras presentarse como "asesor" del lanzamiento de $LIBRA y del propio Milei, dijo que este inicialmente lo había respaldado y promovido activamente. "Sus asociados me garantizaron que su respaldo continuaría a lo largo del proceso". A través de un video, dijo que el portavoz presidencial, Manuel Adorni, y Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y conocida como "El Jefe", empujaron al mandatario a acompañar el negocio que le propuso Julian Peh, fundador de KIP Network, cuya imagen al lado de Milei circula como prueba inequívoca de una relación preexistente. Tras la euforia presidencial del primer posteo en X, "inesperadamente cambiaron de postura, retirando su apoyo y eliminando todas las publicaciones previas en redes sociales en las que respaldaban el token". Esta "decisión abrupta", remarcó Davis, "se tomó sin previo aviso y contradijo directamente las garantías previas". Al mismo tiempo, el influencer del mundo de los activos digitales, Nick O’Neill, no solo dijo desde Nueva York haber confirmado de "múltiples fuentes" que el anarco capitalista y su equipo trabajaron en el lanzamiento de esta moneda "durante semanas". Aseguró que esa actividad no se realizó de manera gratuita.

Sospechas y posibles escenarios

El columnista político Ernesto Tenembaum se preguntó: "¿puede ser que un hombre que demostró ser tan inteligente sea engañado de esta manera tan sencilla? Algunos de sus defensores sostienen que se dejó llevar por la fiebre que produjo en los Estados Unidos un activo financiero asociado a la imagen de Donald Trump en los días previos a su asunción. Pero los que conocen del tema explican las múltiples diferencias entre un caso y el otro: los mecanismos de control, el hecho de que Trump no había asumido, la participación directa y abierta de sus hijos, entre otros detalles".

El escándalo encuentra a los libertarios y sus socios de la derecha tradicional en medio de la ofensiva en el Congreso para aprobar el proyecto Ficha Limpia que impide la presentación en elecciones de candidatos con condenas en dos instancias judiciales. La iniciativa fue redactada con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la mira y defendida a capa y espada en la cámara de Diputados con exaltados argumentos éticos.

El PRO, la formación del expresidente Mauricio Macri, se encuentra frente al dilema de acudir una vez más en ayuda de Milei o soltarle la mano. Parte de ese partido se ha pasado al partido oficial y la otra funciona como sostén en los momentos cruciales como el veto del Ejecutivo al aumento de las pensiones y la aprobación de las leyes claves del Gobierno. Bullrich acusó a la oposición de conspirar contra las instituciones. El diputado Cristian Ritondo, quien semanas atrás fue protagonista de otro escándalo cuando se descubrieron millonarias propiedades en Miami que no

Según Carlos Burgueño, columnista del diario ´Perfil`, en el mercado no creen que Milei haya cometido un delito ni mucho menos que esté metido en una estafa ponzi. Pero sí se cree "que cometió tres errores fundamentales", porque "un jefe de Estado no puede recomendar inversiones, ni financieras ni de otro tipo" y mucho menos "sin conocer a quiénes están detrás de un proyecto financiero de alto valor especulativo, alegando luego falta de información". En este caso una criptomoneda fuera de las regulaciones del Banco Central. En pocas horas, añadió Burgueño, "se podrá juzgar el elemento fundamental en la desventura financiera del Evento $Libra. Si se produjo o no un daño en el insumo fundamental que en la economía y las finanzas detenta Javier Milei: la confianza. Sobre todo, en el único plano donde al Presidente le interesa conocer el control de daños. Los mercados".