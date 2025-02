Macron habla con Trump 20 minutos antes del inicio de la cumbre de París

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, han hablado este lunes por teléfono poco antes de que este último reciba en el Elíseo a una batería de líderes europeos que se han citado de urgencia para tratar la situación de Ucrania ante los últimos esfuerzos diplomáticos de Washington, según fuentes de la Presidencia francesa. A la reunión de París acuden, además de Macron, los jefes de Gobierno de España, Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia, Países Bajos y Dinamarca. También asistirán los responsables de la Comisión y el Consejo europeos, Ursula von der Leyen y António Costa, respectivamente, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Paralelamente, los gobiernos de Estados Unidos y Rusia se han citado este martes en Arabia Saudí para una primera toma de contacto directa tras los esfuerzos diplomáticos lanzados por Trump. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha avisado ya de que Kiev no estará presente y, por tanto, no acatará ninguna conclusión directa salida de esta reunión.

El mensaje que Macron ha querido trasladar a Trump es que Europa quiere la paz: "No cualquier paz: debe ser una paz que no socave los principios fundamentales que defendemos", han explicado fuentes del Gobierno español sobre el mensaje transmitido. Para España, la voz de Europa debe ser escuchada, debe tener en cuenta los principios en los que se sustenta el orden internacional y donde no se dé un reconocimiento al agresor frente al agredido. Fuentes de La Moncloa, consideran que el momento de la paz lo debe elegir Ucrania.

Cuestiones sobre la mesa

Sobre la mesa en París están cuestiones fundamentales como el papel de Europa en las negociaciones con Rusia sobre Ucrania, y también su rol en el mantenimiento posterior de la paz, con garantías para Ucrania y para la seguridad europea. A ese respecto, el envío de tropas europeas en misión de paz será uno de los factores principales a debatir. Es una medida a la que líderes como Starmer ya se han mostrado dispuestos, y a lo que tampoco cierran la puerta otros países, como Suecia, Bélgica o Países Bajos. Pero no todos los asistentes comparten esa postura, como Polonia, fronteriza con Ucrania y Bielorrusia. Su primer ministro avanzó hoy mismo antes de partir hacia París que Varsovia no se plantea enviar soldados a Ucrania. Sobre el telón de fondo también pesan otras cuestiones de calado continental, como la estrategia de defensa común europea y la necesidad de aumentar el presupuesto de defensa del continente.

Formato reducido

El formato reducido, un encuentro "informal" según incidieron fuentes del Elíseo al anunciar la reunión, responde a la necesidad de agilidad -mucha más de la que implicaría una reunión de los 27, con países más cercanos a Moscú de por medio, como Hungría- y también a que se trata de conversaciones preliminares. Pero la urgencia evidencia también la necesidad de reacción de una Europa a la que han pillado a contrapié la rapidez de los acercamientos entre Washington y Moscú y, sobre todo, la claridad con la que la Administración Trump ha dejado al Viejo Continente al margen de las discusiones. Esa intención quedó clara la semana pasada en la Conferencia de Seguridad de Múnich y se escenificará de nuevo mañana en una reunión entre los jefes de la diplomacia de Rusia, Serguéi Lavrov, y de Estados Unidos, Marco Rubio, que tendrá lugar en Riad. Se prepara también una reunión entre los presidentes de las dos potencias, Vladímir Putin y Donald Trump, y todo esto sin invitar a la mesa de momento a Ucrania.

Reunión paralela

Su presidente, Volodímir Zelenski, declaró este lunes desde Emiratos Árabes Unidos que no fue informado de la reunión entre Lavrov y Rubio y dejó claro que su país no reconocerá ninguna conclusión fruto de esos contactos. "Ucrania no lo aceptará. Ucrania no sabía nada de esto. Y Ucrania considera nulos los resultados de cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania. No podemos reconocer ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros", advirtió Zelenski. Pese a lo tenso de la situación, desde París se ha buscado restar algo de importancia al encuentro informal -al que no asisten países europeos más cercanos a Moscú, como Hungría-, al afirmar que esta clase de reuniones "son frecuentes y no deben ser dramatizadas", en palabras del ministro de Asuntos Exteriores galo, Jean-Noël Barrot.