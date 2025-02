Hamás ofrece liberar a todos los rehenes "de una sola vez" a cambio del fin de la guerra en Gaza

Con el fin de la primera fase del alto el fuego en la Franja de Gaza en el horizonte, Hamás ha lanzado su más ambiciosa propuesta. El grupo palestino ha ofrecido liberar a todos los cautivos que permanecen en el enclave "de una sola vez" a cambio de una tregua duradera y una retirada completa del Ejército israelí del territorio asediado. Como medida de presión y de mostrar sus buenas intenciones, el portavoz de Hamás, Hazem Qassem, ha planteado este miércoles la visión del grupo para la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, que incluye este intercambio propuesto.

"Estamos listos para una segunda fase en la que los prisioneros serán intercambiados de una sola vez, dentro del criterio de alcanzar un acuerdo que conduzca a un alto el fuego permanente y una retirada completa de la Franja", ha explicado Qassem. A su vez, también ha criticado la exigencia de Israel de desarmar y retirar a Hamás del enclave palestino. "La condición de la ocupación de expulsar a Hamás de Gaza es una guerra psicológica ridícula, y la retirada o el desarme de la resistencia de Gaza es inaceptable", ha añadido.

Las negociaciones para una segunda fase del acuerdo aún no se han iniciado, pese a que, de acuerdo a lo estipulado, tendrían que haber empezado tan sólo 16 días después del comienzo de la primera fase, que coincidía con el 3 de febrero. Esta finalizará a los 42 días, es decir, el fin de semana que viene. El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar, dijo este martes que las conversaciones para la segunda fase comenzarán "esta semana". También afirmó que Israel no aceptará ningún escenario en el que los grupos de Gaza mantengan armas. Un "modelo Hizbulá", la milicia chií libanesa, en Gaza no sería aceptable para Israel "y por lo tanto necesitamos una desmilitarización total de Gaza y ninguna presencia de la Autoridad Palestina", declaró Sa’ar en una conferencia de prensa.

Pendientes de los Bibas

Por su parte, la sociedad israelí aguanta la respiración tras el anuncio de las liberaciones que tendrán lugar esta semana. Hamás confirmó el martes que este jueves entregará los cuerpos de cuatro rehenes y, entre ellos, están los de Shiri Bibas, y sus hijos Ariel y Kfir, de cinco y dos años respectivamente. Su padre, Yarden, fue liberado vivo a principios de mes. Además, este sábado el grupo palestino también entregará a los últimos seis rehenes vivos en su posesión que serán liberados durante esta primera fase. Tal Shoham, Omer Wenkert, Omer Shem Tov, Eliya Cohen, Abera Mengistu y Hisham Al Sayed retornarán a Israel este fin de semana.

Qassem ha hecho referencia a la decisión del grupo de aumentar de tres a seis el número de cautivos que serán liberados durante el próximo intercambio. La decisión fue anunciada por el líder de Hamás en la Franja, Khalil al Hayya, un día antes en un aparente intento de acelerar la implementación de la segunda fase del acuerdo. "La duplicación del número de prisioneros a liberar se hizo en respuesta a una solicitud de los mediadores y para demostrar nuestra seriedad en la implementación de todos los términos del acuerdo", ha confirmado Qassem este miércoles. La primera fase de la tregua incluía la liberación de 33 rehenes israelíes a cambio de la excarcelación de cientos de presos palestinos. Por el momento, se han liberado a 19 de ellos a cambio de más de 1.100 presos, aunque, de los 14 restantes, Israel afirma que ocho están muertos.