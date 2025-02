Scholz excluye una coalición con partidos de izquierda por las divergencias sobre Ucrania

El canciller alemán y candidato socialdemócrata, Olaf Scholz, excluyó este miércoles en un debate televisado formar tras las elecciones del próximo domingo una coalición que incluya a La Izquierda o a su escisión Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) por las divergencias sobre la ayuda militar a Ucrania. "No puedo imaginármelo. Quieren dejar sola a Ucrania. Está fuera de debate", afirmó durante un cara a cara con su principal rival, el líder conservador Friedrich Merz, favorito de las encuestas.

Ante las preguntas de los moderadores, Scholz afirmó que descartaba esta opción y que no hay planes para coaligarse con Die Linke o con BSW, con la que su partido sí que gobierna a nivel regional. En estos momentos los socialdemócratas se sitúan terceros en las encuestas con solo un 15%, por detrás de la ultraderecha, y no es seguro que numéricamente les fuese posible lograr una mayoría incluso aliándose con Verdes, Izquierda y BSW, si es que esta última logra finalmente entrar al Parlamento. Sin embargo, esta combinación sería la única posible en la que los socialdemócratas tendrían alguna opción de encabezar el Gobierno y de mantener a Scholz como canciller. No obstante, Scholz afirmó que muchos ciudadanos están indecisos todavía y se mostró seguro de que finalmente el domingo terminará recibiendo un mandato para gobernar.

El canciller pidió el voto subrayando que un SPD fuerte no solo es necesario para poder encabezar el Gobierno e implementar su programa, sino también para impedir la posibilidad de una alianza de los conservadores con la ultraderecha. Merz, cuyo bloque obtendrá según los sondeos un 30 %, descartó una vez más esta posibilidad y contraatacó señalando que durante la legislatura de Scholz la ultraderecha ha duplicado sus resultados a consecuencia de la política migratoria y económica fallida del tripartito de socialdemócratas, verdes y liberales. "Señor canciller, no habrá un milagro en los cuatro días que quedan hasta las elecciones. Su cancillería seguramente terminará el domingo", aseguró el candidato conservador.

En el duelo organizado por los medios conservadores 'Welt' y 'Bild', los dos candidatos mostraron además su lado más personal. Scholz reconoció que disfruta de una vida "muy feliz" en lo privado y se declaró afortunado en el amor y en el trabajo, mientras que Merz contó por primera vez públicamente que su hermana menor murió a los 21 años en un accidente y su hermano menor de una enfermedad degenerativa, lo que dejó "huellas profundas" en su familia.