Trump dice que no es necesario incluir a Zelenski en las negociaciones con Rusia

La tensión entre Donald Trump y Volodímir Zelenski vuelve a elevarse. Este viernes, el presidente de Estados Unidos ha dicho que no ve necesario que el líder de Ucrania forme parte de las negociaciones que Washington ha puesto en marcha con Rusia para buscar un fin a la guerra de invasión que lanzó Vladimir Putin.

“Para ser honesto, no creo que él sea muy importante para estar en reuniones”, ha declarado el republicano en una entrevista en Fox News Radio, donde ha señalado que “no fue prioritario” invitar al presidente ucraniano a la primera reunión entre representantes estadounidenses y rusos celebrada en Riad “porque ha hecho un trabajo muy malo en las negociaciones hasta ahora”. En los tres años desde la invasión, no ha habido negociaciones directas entre Moscú y Kiev

“Le he estado viendo negociar durante años sin tener ninguna carta. No las tiene y te agota, simplemente te agota. Estoy harto”, le ha dicho el republicano a Brian Kilmeade en una entrevista donde también ha dicho de Zelenski que "hace muy difícil llegar a acuerdos” y ha criticado también que no haya firmado un acuerdo para dar a Washington el 55% de las tierras raras: “Quién sabe lo que vale, quién sabe si lo tienen”, ha añadido.

Sin esperanza de cambio

Las palabras de Trump dejan poca esperanza de que vaya a haber ningún cambio de posición sobre las negociaciones, aunque este viernes no ha llegado tan lejos como esta misma semana, cuando llamó a Zelenski “dictador sin elecciones”, le advirtió de que “o se mueve rápido o se va a quedar sin país” y escaló el enfrentamiento al acusar a Ucrania con la falsedad de que había empezado la guerra.

En la radio Kilmeade le ha presionado repetidamente para que reconociera que fue Rusia quién inició la agresión y Trump lo ha acabado admitiendo pero también ha dicho que “a los rusos se les podía haber convencido fácil” para que no atacaran. “No se les debía haber dejado atacar”, ha dicho culpando a Joe Biden y a Zelenski. “Biden no tenía ni idea de qué estaba haciendo. Pensé que iba a provocar una guerra y es lo que pasó”, ha dicho Trump, que ha apostillado: “No estoy tratando de hacer que Putin parezca más amable o mejor”.

El entrevistador le ha hablado al final de los 20.000 niños ucranios que ha secuestrado Rusia y le ha preguntado si cree que podría convencer a Putin de que los devolviera y si eso podría ser una de las muestras de que el líder ruso verdaderamente quiere negociar. “Creo que podría, no sabía mucho de ello, lo oí ayer”, ha respondido.

.